Así fue el cumpleaños de Milán, el hijo de Shakira: ¿Piqué estuvo presente?

Shakira sorprendió a sus seguidores al revelar los detalles de la celebración del cumpleaños de su hijo Milán, pero ¿Piqué estuvo presente?

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Shakira junto a sus hijos Milán y Sasha
Shakira festejó el cumpleaños de su hijo Milán. ¿Estuvo Piqué? (Foto izquierda: Jesse Grant/Getty Images for Disney/AFP | Foto derecha: Lluis Gene/AFP)

Shakira reveló en su cuenta de Instagram la temática elegida por su hijo Milán para celebrar su cumpleaños número 13, aunque la atención de muchos se centró en una pregunta: ¿estuvo presente su padre, Gerard Piqué?

¿Cómo fue la fiesta de cumpleaños de Milán, el hijo de Shakira?

Por medio de sus redes sociales, en especial Instagram, donde suma más de noventa y cinco millones de seguidores, la cantante colombiana Shakira ha subido un video para revelar que su hijo mayor, Milán, se encontraba de cumpleaños.

Shakira junto a sus hijos Milán y Sasha en el estreno de Zootopia de Disney
Shakira dejó ver a sus fans cómo fue el cumpleaños de su hijo Milán. (Foto: Jesse Grant/Getty Images for Disney/AFP)

En el videoclip que ha compartido la barranquillera, se observa que la temática de la fiesta fue basada en equipos mundiales de fútbol, entre los que se encontraban selecciones como la de Argentina, Colombia, Italia, Brasil y algunos de España, como el Club Barcelona.

De igual manera, se aprecia que el pastel que decoraba el centro de la mesa y que estaba rodeado de galletas con formas de camisetas de estos clubes y algunos pequeños balones, era de una cancha de fútbol que tenía un muñeco con el uniforme de la Selección Colombia, detalle que la misma Shaki dijo apreciar más.

Miren a quién puse a jugar con la Selección Colombia y con el número de Luis Díaz", escribió la artista de 48 años como descripción del video.

¿Gerard Piqué estuvo presente en el cumpleaños 13 de su hijo Milán?

Aunque muchos de los seguidores de Shakira felicitaron a su hijo por su cumpleaños por medio de los comentarios de sus historias, varios de ellos detallaron que el jugador español no apareció en el video.

Incluso muchos se dieron la tarea de revisar su perfil para indagar si posiblemente habría subido alguna foto junto a su hijo que indicara que estuvo en su cumpleaños.

Sin embargo, no fue así, por lo que varios de ellos lo criticaron y muchos otros lo defendieron, asegurando que, debido a la poca relación que tiene con la intérprete de 'Loba' era evidente que no estaría allí.

Gerard Piqué, futbolista español
Piqué no asistió al cumpleaños de su hijo Milán. (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

¿Cómo ha sido la relación de Shakira y Piqué tras su separación?

Tras su separación en 2022, la relación entre Shakira y Gerard Piqué pasó por momentos tensos, especialmente durante los acuerdos legales y la custodia de sus hijos. Con el tiempo, ambos optaron por una comunicación más directa y práctica, centrada únicamente en temas familiares.

Hoy, aunque cada uno sigue su vida por caminos distintos, mantienen un trato cordial y funcional por el bienestar de Milán y Sasha, dejando atrás la mayoría de las polémicas que marcaron el inicio de su ruptura.

