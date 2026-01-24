Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Bad Bunny sorprende en Medellín con canción de Diomedes Díaz en su primer concierto

Bad Bunny causó sensación en Medellín al incluir un tema emblemático de Diomedes Díaz en su primer show, sorprendiendo a sus fans.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Bad Bunny deleitó a sus fans en su primer concierto en Medellín con canción de Diomedes Díaz. (Foto izquierda: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP | Foto derecha: Canal RCN)

Bad Bunny llegó a Medellín como parte de su gira mundial 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour' y, durante su primera presentación, sorprendió a sus fans con una canción de Diomedes Díaz.

Artículos relacionados

¿Qué canción de Diomedes Díaz sonó en el primer concierto de Bad Bunny en Medellín?

La noche del viernes 23 de enero estuvo cargada de muchas emociones en el Atanasio Girardot con el primer concierto del puertorriqueño Bad Bunny, quien deleitó a sus seguidores con su presencia y el éxito de sus más recientes canciones.

Bad Bunny y Diomedes Díaz
Bad Bunny presentó canción de Diomedes Díaz en su primer concierto en Medellín. (Foto izquierda: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP | Foto derecha: Canal RCN)

El concierto, que dio inicio a las 8 p.m. y se extendió hasta las 11:30 p.m., comenzó con la exitosa canción del boricua 'LA MuDANZA' y unas emotivas palabras del artista.

Acto seguido, llegó el momento que todos estaban esperando con la canción exclusiva que presentaría el boricua en este primer concierto, luego de que en pantalla saliera un mensaje donde el intérprete de 'Mónaco' les indicaba que esta no se iba a repetir en otra ciudad o función.

Para sorpresa de muchos, se escuchó un fragmento de la canción del cacique Diomedes Díaz, 'La Reina', dejando a sus fans en incertidumbre. Sin embargo, segundos después, el ritmo cambió y sonó el tema de 'El Conejo Malo', 'No me quiero casar', mientras en la pantalla aparecía sobre su emblemática casita.

Artículos relacionados

¿Cuándo serán las otras presentaciones de Bad Bunny en Medellín en 2026?

Las otras presentaciones de Bad Bunny en Medellín se llevarán a cabo los días 24 y 25 de enero de 2026.

Estos shows permitirán a sus seguidores disfrutar nuevamente de su repertorio y vivir la energía única de sus conciertos en vivo.

Bad Bunny, cantante puertorriqueño de género urbano
Bad Bunny tuvo presente a Diomedes Díaz en su primer concierto en Medellín. (Foto: Jason Koerner/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados

¿Por qué Bad Bunny no incluyó en su gira otras ciudades como Bogotá y Cali?

Hasta ahora, ni Bad Bunny ni su equipo han explicado por qué ciudades como Bogotá o Cali quedaron fuera de su 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour 2025‑2026'. En Colombia, la única parada confirmada de la gira mundial es Medellín, lo que ha generado expectativa entre sus fans de otras ciudades.

La gira incluye más de 20 países en América Latina, Europa, Asia y Oceanía, con paradas en grandes ciudades y estadios.

La selección de lugares responde probablemente a la logística de producción, la planificación de fechas y la demanda del público, factores que suelen determinar por qué solo ciertas ciudades de un país forman parte de un tour internacional.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Feid

Feid brilló en el Fashion Week de París y un detalle de su look habría sido dedicado a Karol G tras ruptura

Feid llamó la atención en el Fashion Week de París con un detalle de su look que hizo a fans vincularlo con Karol G tras su ruptura.

Paola Jara volvió a los escenarios, tras dar a luz. Paola Jara

Paola Jara regresó a los escenarios tras ser mamá y así compartió el emotivo momento

Paola Jara regresó a los escenarios tras dar a luz de Emilia y cautivó a su público con su talento: así lo mostró

Bless sobre su paternidad Blessd

Blessd reveló cómo se enteró que iba a ser papá, entre otros detalles

El artista Blessd reveló más detalles de su nueva faceta tras confirmar que convertirá en padre.

Lo más superlike

Yina Calderón dijo a sus fans que se reunirá con varios de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia Yina Calderón

Yina Calderón anuncia reunión con exparticipantes de La casa de los famosos Colombia: ¿cuál es el motivo?

Yina Calderón confirmó a sus seguidores que se reunirá con exparticipantes de La casa de los famosos Colombia y reveló el motivo.

Sara Uribe La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Sara Uribe llora desconsolada en La casa de los famosos tras emotivo mensaje de su hijo Jacobo

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Queman estatua de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Quemaron estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal: el hecho quedó registrado en video

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo