Bad Bunny sorprende en Medellín con canción de Diomedes Díaz en su primer concierto

Bad Bunny llegó a Medellín como parte de su gira mundial 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour' y, durante su primera presentación, sorprendió a sus fans con una canción de Diomedes Díaz.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Jenny López reveló cuál fue la desgarradora petición que le hizo la esposa de Yeison Jiménez en su velorio

¿Qué canción de Diomedes Díaz sonó en el primer concierto de Bad Bunny en Medellín?

La noche del viernes 23 de enero estuvo cargada de muchas emociones en el Atanasio Girardot con el primer concierto del puertorriqueño Bad Bunny, quien deleitó a sus seguidores con su presencia y el éxito de sus más recientes canciones.

Bad Bunny presentó canción de Diomedes Díaz en su primer concierto en Medellín. (Foto izquierda: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP | Foto derecha: Canal RCN)

El concierto, que dio inicio a las 8 p.m. y se extendió hasta las 11:30 p.m., comenzó con la exitosa canción del boricua 'LA MuDANZA' y unas emotivas palabras del artista.

Acto seguido, llegó el momento que todos estaban esperando con la canción exclusiva que presentaría el boricua en este primer concierto, luego de que en pantalla saliera un mensaje donde el intérprete de 'Mónaco' les indicaba que esta no se iba a repetir en otra ciudad o función.

Para sorpresa de muchos, se escuchó un fragmento de la canción del cacique Diomedes Díaz, 'La Reina', dejando a sus fans en incertidumbre. Sin embargo, segundos después, el ritmo cambió y sonó el tema de 'El Conejo Malo', 'No me quiero casar', mientras en la pantalla aparecía sobre su emblemática casita.

¿Cuándo serán las otras presentaciones de Bad Bunny en Medellín en 2026?

Las otras presentaciones de Bad Bunny en Medellín se llevarán a cabo los días 24 y 25 de enero de 2026.

Estos shows permitirán a sus seguidores disfrutar nuevamente de su repertorio y vivir la energía única de sus conciertos en vivo.

Bad Bunny tuvo presente a Diomedes Díaz en su primer concierto en Medellín. (Foto: Jason Koerner/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados Feid Feid brilló en el Fashion Week de París y un detalle de su look habría sido dedicado a Karol G tras ruptura

¿Por qué Bad Bunny no incluyó en su gira otras ciudades como Bogotá y Cali?

Hasta ahora, ni Bad Bunny ni su equipo han explicado por qué ciudades como Bogotá o Cali quedaron fuera de su 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour 2025‑2026'. En Colombia, la única parada confirmada de la gira mundial es Medellín, lo que ha generado expectativa entre sus fans de otras ciudades.

La gira incluye más de 20 países en América Latina, Europa, Asia y Oceanía, con paradas en grandes ciudades y estadios.

La selección de lugares responde probablemente a la logística de producción, la planificación de fechas y la demanda del público, factores que suelen determinar por qué solo ciertas ciudades de un país forman parte de un tour internacional.