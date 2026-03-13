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Silvestre Dangond anuncia cuarto concierto en El Campín, ¿cuándo?

Silvestre Dangond anuncia “El Baile de Todos”, un concierto programado para el 15 de mayo de 2026 en Bogotá.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Silvestre Dangond y Juancho de la Esprilla en los Latin Grammy
Silvestre Dangond y Juancho de la Esprilla. (AFP: Greg Doherty)

La carrera de Silvestre Dangond continúa sumando nuevos logros dentro de la música vallenata. El cantante confirmó que realizará un nuevo concierto en el Estadio El Campín de Bogotá el próximo 15 de mayo de 2026, un evento que hará parte de su gira “El Último Baile”.

Con este anuncio, Silvestre Dangond marca otro capítulo histórico: cuarto Estadio El Campín y tercer gran encuentro de “El Último Baile” en Bogotá, consolidando su relación con el público de la capital.

¿Por qué Silvestre Dangond marca otro capítulo histórico con su cuarto Estadio El Campín?

El Estadio El Campín se ha convertido en uno de los escenarios más importantes para las presentaciones del artista en Bogotá. A lo largo de su carrera, Dangond ha logrado convocar a miles de asistentes, consolidando una conexión fuerte con el público de la ciudad.

¿Qué se sabe de la salud de Silvestre Dangond?
Silvestre Dangond (Foto de AFP)

Para esta nueva fecha, el artista planea ofrecer un espectáculo de gran formato, pensado para que los asistentes puedan disfrutar de una selección amplia de canciones que han marcado su carrera dentro del vallenato.

El concierto anunciado en Bogotá hace parte de la gira “El Último Baile”, una producción que también marca el reencuentro artístico entre Silvestre Dangond y el acordeonero Juancho de la Espriella. Esta colaboración ha sido uno de los aspectos más comentados del tour.

¿Cómo avanza la gira de Silvestre Dangond?

Mientras se prepara para su regreso a Bogotá, el artista continúa llevando su música a diferentes escenarios internacionales. La gira inició recientemente una serie de conciertos en Estados Unidos con presentaciones que lograron llenos totales en ciudades como Atlanta, Orlando y Miami.

Silvestre expresó que una nueva historia se escribirá junto a Juancho de la Espriella.
Silvestre (David Becker / Getty Images via AFP)

El recorrido continuará con nuevas fechas en ciudades como Chicago, Newark y Dallas, donde el artista seguirá presentando el espectáculo ante el público latino que reside en ese país.

Con el anuncio del concierto del 15 de mayo de 2026, Bogotá se prepara para recibir nuevamente uno de los espectáculos más importantes del vallenato actual. La cita en El Campín reunirá a miles de seguidores que han acompañado la carrera del artista y que volverán a cantar en vivo los temas que han marcado diferentes generaciones.

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