Bad Bunny sufre una caída en un escenario en México y las redes reaccionan al video

Bad Bunny tuvo dos fechas en la bella Ciudad de México y la primera de ellas, el miércoles 10 de diciembre, fue tendencia no solo por sus canciones y performance en el escenario, sino por un accidente que dio de qué hablar y generó varias reacciones en las plataformas digitales.

¿Cuál fue el incidente que sufrió Bad Bunny en el escenario en México?

El cantante puertorriqueño de música urbana se resbaló en el escenario justo cuando estaba cantando uno de sus éxitos del álbum ‘Un verano sin ti’ llamado ‘ Efecto’.

El artista, quien vestía ropa deportiva en esta presentación como una chaqueta negra ‘rompevientos’, una bermuda plateada, tenis negros y una gorra naranja; parece que se encontró con una esquina resbalosa del escenario, perdió el equilibrio y calló hacia atrás, siendo sus posaderas las que recibieron el golpe.

Bad Bunny ha vendido más de dos millones de boletas en su actual gira musical. (Foto Frazer Harrison/AFP)

En el video, publicado en una reconocida cuenta de Instagram de chismes, se ve cómo Bad Bunny se queda sentado en el lugar donde se cayó tal vez pensando en lo que acaba de vivir y hasta riéndose de sí mismo, pues el público mexicano no dudó en reaccionar en ese mismo instante con gritos y carcajadas.

Tras unos segundos sentado, se levanta lentamente y continúa con el show. Además, en el clip se ve que el camarógrafo del show no deja de grabar en ningún momento tanto la caída como la reacción del cantante.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante la caída de Bad Bunny en el escenario?

En redes sociales se hizo viral el video y las reacciones de los internautas no se dieron a esperar. A algunos les pareció muy graciosa la caída, mientras que otros se enorgullecieron de la forma en la que afrontó el incidente y decidió levantarse para seguir cantando. Por otro lado, algunos fans explicaron que hasta cayéndose les parece que se ve muy bello.

Recordemos que este tipo de incidentes en los conciertos de los cantantes suelen volverse muy populares al ser inesperados y demostrar que todo puede pasar en un show en vivo. Además, a muchos les gusta comentar en este tipo de momentos vulnerables de los famosos.

Por lo demás, a Bad Bunny le fue estupendo en el resto de su show y en el del 11 de diciembre en la misma ciudad, demostrando que sigue siendo uno de los artistas más importantes de la música urbana en el momento.