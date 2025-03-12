Bad Bunny le quitó la corona a Taylor Swift como el artista más escuchado del año

Bad Bunny volvió a ocupar el trono musical en la plataforma de streaming más grande del mundo, tras dos años en los que reinó Taylor Swift, el artista puertorriqueño retomó el primer puesto como el cantante más escuchado del año en Spotify, gracias al impacto masivo de su álbum Debí tirar más fotos.

Con casi 20.000 millones de reproducciones acumuladas durante 2025, su regreso a la cima confirma una tendencia que ya viene marcando la industria: el poder del género urbano y el dominio del español en la escena global.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Nicolás Arrieta renovó su imagen con drástico cambio de look: así luce ahora

¿Cómo logró Bad Bunny quedarse con el número uno?

Aunque Benito nunca salió del top 5 mundial, este año recuperó un liderazgo que parecía inalcanzable debido al fenómeno mediático que representó el lanzamiento más reciente de Swift.

DtMF arrasó en 2025 y consolidó el regreso de Bad Bunny al primer lugar global de Spotify. (AFP: KEVIN WINTER)

El éxito de Debí tirar más fotos fue inmediato, su canción principal, DtMF, roza los 1.200 millones de reproducciones y se instaló como uno de los éxitos globales del año, y aunque no alcanzó el primer lugar de los temas más escuchados ocupado por Die With A Smile, de Lady Gaga y Bruno Mars, sí logró posicionarse entre los cinco más reproducidos del planeta.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexander Ospina, conocido como Te amo hijo TV, ya había participado en un reality, ¿en cuál?

¿Qué ocurrió en el mercado español durante 2025?

Bad Bunny encabezó nuevamente el listado de artistas más escuchados en el país, donde además llenó 12 estadios y superó el récord de 600.000 entradas vendidas.

Con casi 20.000 millones de streams, Bad Bunny superó a Taylor Swift y volvió a ser el más escuchado del planeta. (Foto Kevin Winter/AFP)

En el segundo lugar quedó Quevedo, seguido por Myke Towers, reforzando el peso latino en el mercado español, Reels B, aunque no ingresó al top nacional, sí repitió como el español más escuchado en el extranjero.

Artículos relacionados Cintia Cossio Cintia Cossio regañó a Yeferson por los planes de fin de año: “No me va a hacer lo mismo”

¿Qué cambios marcaron este año en Spotify?

2025 también estuvo marcado por una menor presencia femenina en los primeros puestos, aunque Spotify destacó que fue un año “poderoso para las mujeres”, especialmente por el impacto del cuarto álbum de Rosalía, Lux, su desempeño podría llevarla al top global del próximo año.