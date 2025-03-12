Cintia Cossio regañó a Yeferson por los planes de fin de año: “No me va a hacer lo mismo”

Cintia Cossio volvió a acaparar la atención de sus seguidores tras regañar públicamente a su hermano, Yeferson Cossio, por sus planes de fin de año.

¿Por qué Cintia Cossio regañó a su hermano Yeferson?

El momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Recientemente la pareja de hermanos realizó un live, en el que la influencer paisa dejó clara su postura con una contundente frase: “No me va a hacer lo mismo”, generando todo tipo de reacciones entre los internautas, que no tardaron en opinar sobre las frases de Cintia.

En medio de la conversación, Cintia le dice a Yeferson que el 24 no le va a hacer lo mismo ni el día de las velitas, refiriéndose a que, en años anteriores, Yeferson tomó otras decisiones e hizo planes en los que no estuvo presente su familia.

Así reaccionó Yeferson Cossio al regaño navideño de Cintia. (Foto: Canal RCN)

Con el dedo arriba señalándolo aseguró que estas fechas especiales decembrinas: “Vamos a hacer natilla, buñuelos… yo mandé a hacer como 500 velas con farolitos”, dijo contundente.

¿Cómo reaccionó Yeferson Cossio al regaño navideño de Cintia?

El influencer paisa reaccionó poniéndose la mano en la cara y con cara de pensativo, a lo que Yeferson pregunta cuándo es, ella, sin dudar, responde que el 7 y el 8, y confirma además que iba a calentar la piscina y poner una carpa por si este día estaría lloviendo.

Como era de esperarse, los internautas reaccionaron de inmediato ante la situación. Entre los comentarios se podían leer mensajes como: “Él está sanando, malos hábitos y su alma. Así que debe tiempo” y otros con humor: “Ya sabe, pórtese bien”.

Mientras otros usuarios en internet también elogiaron la relación familiar y la influencia que tiene Cintia hacía su hermano, comentando: “Solo a ella le hace caso” y “Ella sí sabe lo que es estar en familia”, fueron algunos de los comentarios.

Como es bien conocido, la relación entre los hermanos Cossio es muy fuerte; desde que comenzaron su carrera como influencers siempre han estado juntos y se han dedicado públicamente palabras de cariño por el vínculo que los une y su pasado.