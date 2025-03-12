Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cintia Cossio regañó a Yeferson por los planes de fin de año: “No me va a hacer lo mismo”

Cintia regañó a Yeferson Cossio por sus planes de fin de año y dejó clara su firme postura al influencer paisa.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La reacción de Yeferson Cossio al mensaje de Cintia Cossio
Así reaccionó Yeferson Cossio al regaño navideño de Cintia. (Fotos: Canal RCN)

Cintia Cossio volvió a acaparar la atención de sus seguidores tras regañar públicamente a su hermano, Yeferson Cossio, por sus planes de fin de año.

Artículos relacionados

¿Por qué Cintia Cossio regañó a su hermano Yeferson?

El momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Recientemente la pareja de hermanos realizó un live, en el que la influencer paisa dejó clara su postura con una contundente frase: “No me va a hacer lo mismo”, generando todo tipo de reacciones entre los internautas, que no tardaron en opinar sobre las frases de Cintia.

Artículos relacionados

En medio de la conversación, Cintia le dice a Yeferson que el 24 no le va a hacer lo mismo ni el día de las velitas, refiriéndose a que, en años anteriores, Yeferson tomó otras decisiones e hizo planes en los que no estuvo presente su familia.

La reacción de Yeferson Cossio al mensaje de Cintia Cossio
Así reaccionó Yeferson Cossio al regaño navideño de Cintia. (Foto: Canal RCN)

Con el dedo arriba señalándolo aseguró que estas fechas especiales decembrinas: “Vamos a hacer natilla, buñuelos… yo mandé a hacer como 500 velas con farolitos”, dijo contundente.

¿Cómo reaccionó Yeferson Cossio al regaño navideño de Cintia?

El influencer paisa reaccionó poniéndose la mano en la cara y con cara de pensativo, a lo que Yeferson pregunta cuándo es, ella, sin dudar, responde que el 7 y el 8, y confirma además que iba a calentar la piscina y poner una carpa por si este día estaría lloviendo.

Artículos relacionados

Como era de esperarse, los internautas reaccionaron de inmediato ante la situación. Entre los comentarios se podían leer mensajes como: “Él está sanando, malos hábitos y su alma. Así que debe tiempo” y otros con humor: “Ya sabe, pórtese bien”.

Mientras otros usuarios en internet también elogiaron la relación familiar y la influencia que tiene Cintia hacía su hermano, comentando: “Solo a ella le hace caso” y “Ella sí sabe lo que es estar en familia”, fueron algunos de los comentarios.

La reacción de Yeferson Cossio al mensaje de Cintia Cossio
Así reaccionó Yeferson Cossio al regaño navideño de Cintia. (Foto: Canal RCN)

Como es bien conocido, la relación entre los hermanos Cossio es muy fuerte; desde que comenzaron su carrera como influencers siempre han estado juntos y se han dedicado públicamente palabras de cariño por el vínculo que los une y su pasado.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El significado que tiene el nombre Mila, la bebé de Sara Corrales Sara Corrales

Sara Corrales reveló que será mamá de una niña: ¿Cuál es el poderoso significado de Mila?

Sara Corrales reveló que su bebé se llamará Mila, un nombre con historia y significado espiritual especial.

Gregorio Pernía y la tierna foto con su recién nacido tomando sol Gregorio Pernía

Gregorio Pernía comparte momento con su bebé con curiosa reflexión: “situaciones que Dios pone”

Gregorio Pernía compartió un emotivo momento con su bebé recién nacido e hizo una reflexión sobre su edad.

Hermano de Mariana Pajón enternece al presentar a su hijo Lucca por primera vez Mariana Pajón

Hermano de Mariana Pajón presentó a su hijo Lucca: “el primito de Théo PP”

Hermano de Mariana Pajón se mostró emocionado al compartir la ecografía 3D de su hijo que pronto nacerá.

Lo más superlike

Valentina Taguado sorprende con su mensaje a Cintia Cossio. Valentina Taguado

Valentina Taguado comparte emotivo mensaje tras entrevista con Cintia Cossio en ¿Qué hay pa’ dañar?

Valentina Taguado compartió una imagen con Cintia Cossio luego de la entrevista en ¿Qué hay pa’ dañar?, generando emoción.

Jhonny Rivera mostró la vieja moto que cambió su vida y nadie lo sabía. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera mostró cual fue su primera moto ¡aún la conserva!

Dua Lipa sorprende a su público mexicano. Dua Lipa

Dua Lipa conquistó Ciudad de México al cantar junto a Maná, ¿Cuál fue la canción elegida?

Astronomía Ciencia

Eventos astronómicos de diciembre de 2025: los últimos fenómenos que ocurrirán en el año

Broma del elfo en Navidad Navidad

La tradición del elfo travieso que puedes hacerle a tus hijos en esta Navidad