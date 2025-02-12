Salen a la luz fotos de cómo encontraron en el monte al hijo de Giovanny Ayala y su mánager

En las últimas horas se confirmó el rescate por parte del Gaula de la Policía Nacional del hijo de Gionvanny Ayala, Miguel Ayala, y de su mánager Nicolás Pantoja.

¿Cómo fue el rescate de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja?

Desde el pasado 18 de noviembre Miguel Ayala y Nicolás Pantoja habían desaparecido en una de las vías del departamento del Cauca.

Tras varias semanas de búsqueda, el ministro de defensa le confirmó a la familia del joven artista que habían rescatado a su hijo en la mañana de este 2 de diciembre.

Según los primeros reportes oficiales a los dos jóvenes los tenían las disidencias en una especie de campamento en la zona de rural del Cauca.

Las imágenes divulgadas en las últimas horas ofrecen un primer vistazo al delicado momento en el que fue hallado el hijo de Giovanny Ayala junto a su mánager, tras varias horas de incertidumbre y preocupación.

Las fotos, que comenzaron a circular en redes sociales y grupos privados, muestran el despliegue de las autoridades y el procedimiento realizado en el lugar.

¿Cómo encontraron a Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala y su mánager?

Tras el rescate el equipo de Noticias RCN compartió las fotos del lugar en que encontraron a los dos jóvenes en medio del monte.

En las fotos se ven a los dos jóvenes en un especie de campamento o cambuche en el monte. Miguel y Nicolás lucen un chaleco del Gaula.

El semblante de los dos jóvenes es de tranquilidad tras ser rescatados, pero un detalle que llamó la atención fue ver que ambos estaban sin zapatos.



Al parecer, tras el rescate de los jóvenes hay una persona capturada y se reveló que sus captores estaban pidiendo 7500 millones de pesos.