Lady Noriega habla sobre su relación con Melissa Gate: ¿hay conflicto entre ellas?

Tras su salida de La casa de los famosos, Lady Noriega llamó la atención al revelar detalles sobre su participación en el reality. La cantante sorprendió al confesar cómo fue su convivencia junto a Melissa Gate.

¿Por qué Lady Noriega salió de La casa de los famosos?

Lady Noriega salió de La casa de los famosos Colombia el pasado miércoles 4 de marzo de 2026 debido a que fue la participante con el menor porcentaje de votación por parte del público.

Lady Noriega, eliminada de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Lady registró apenas el 1,71% de los votos, la cifra más baja de la jornada de eliminación en la que se enfrentaba a otros seis nominados, dentro de los cuales se incluyen figuras como: Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Campanita, Alexa Torrex y Yuli Ruiz.

La actriz y cantante había ingresado como refuerzo apenas el 18 de febrero, por lo que su paso por el reality duró aproximadamente dos semanas.

¿Qué piensa Lady Noriega sobre Melissa Gate?

En recientes declaraciones, Lady Noriega explicó que Melissa Gate interpreta un personaje “oscuro” y con un estilo particular dentro del reality.

Según Noriega, su forma de hablar y las palabras que utiliza, como “asalariado infeliz”, forman parte de su propuesta para el programa y buscan generar reacción en la audiencia.

"La propuesta de Melisa me gustó", destacó.

La actriz afirmó que, a pesar de estos gestos, hay momentos en los que Melissa se sale de su personaje y muestra comportamientos más cercanos a su vida cotidiana, lejos de la cámara y de la presión del formato televisivo.

¿Cómo describe Lady Noriega la relación con Melissa Gate?

Lady Noriega señaló que siente admiración por el estilo y los contenidos que Melissa comparte, reconociendo que su relación se basa en el respeto por la manera en que ella construye su personaje.

Además, destacó que su participación tiene gran acogida por parte de los fans. La actriz llamó la atención tras revelar la admiración que siente por Gate.

Los internautas destacan que la sinceridad de Noriega brinda una visión completa del comportamiento de Melissa, más allá de los momentos que se muestran frente a la cámara.