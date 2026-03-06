Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lady Noriega habla sobre su relación con Melissa Gate: ¿hay conflicto entre ellas?

Lady Noriega reveló cómo es realmente Melissa Gate detrás de cámaras y cómo fue su convivencia en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Lady Noriega habla sobre su relación con Melissa Gate
Lady Noriega opina sobre Melissa Gate / (Fotos del Canal RCN)

Tras su salida de La casa de los famosos, Lady Noriega llamó la atención al revelar detalles sobre su participación en el reality. La cantante sorprendió al confesar cómo fue su convivencia junto a Melissa Gate.

Artículos relacionados

 

¿Por qué Lady Noriega salió de La casa de los famosos?

Lady Noriega salió de La casa de los famosos Colombia el pasado miércoles 4 de marzo de 2026 debido a que fue la participante con el menor porcentaje de votación por parte del público.

¿Por qué Lady Noriega salió de La casa de los famosos Colombia?
Lady Noriega, eliminada de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Lady registró apenas el 1,71% de los votos, la cifra más baja de la jornada de eliminación en la que se enfrentaba a otros seis nominados, dentro de los cuales se incluyen figuras como: Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Campanita, Alexa Torrex y Yuli Ruiz.

La actriz y cantante había ingresado como refuerzo apenas el 18 de febrero, por lo que su paso por el reality duró aproximadamente dos semanas.

Artículos relacionados

¿Qué piensa Lady Noriega sobre Melissa Gate?

En recientes declaraciones, Lady Noriega explicó que Melissa Gate interpreta un personaje “oscuro” y con un estilo particular dentro del reality.

Según Noriega, su forma de hablar y las palabras que utiliza, como “asalariado infeliz”, forman parte de su propuesta para el programa y buscan generar reacción en la audiencia.

"La propuesta de Melisa me gustó", destacó.

 

La actriz afirmó que, a pesar de estos gestos, hay momentos en los que Melissa se sale de su personaje y muestra comportamientos más cercanos a su vida cotidiana, lejos de la cámara y de la presión del formato televisivo.

Artículos relacionados

¿Cómo describe Lady Noriega la relación con Melissa Gate?

Lady Noriega señaló que siente admiración por el estilo y los contenidos que Melissa comparte, reconociendo que su relación se basa en el respeto por la manera en que ella construye su personaje.

Además, destacó que su participación tiene gran acogida por parte de los fans. La actriz llamó la atención tras revelar la admiración que siente por Gate.

Los internautas destacan que la sinceridad de Noriega brinda una visión completa del comportamiento de Melissa, más allá de los momentos que se muestran frente a la cámara.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Distinguida influenciadora se pronunció tras su polémica ruptura: ¿de quién se trata? Talento nacional

Distinguida influenciadora se pronunció tras su polémica ruptura: ¿de quién se trata?

Famosa influenciadora colombiana ha dividido múltiples opiniones en redes tras compartir detalles de su polémica ruptura.

Juliana Calderón se muestra afectada al recordar la muerte de su novio Juliana Calderón

Juliana Calderón se muestra afectada al recordar la muerte de su novio, primo de Yeison Jiménez

Juliana Calderón llamó la atención al compartir un reflexivo mensaje acerca de la importancia de valorar la vida.

Nicolás Arrieta reveló las curiosas situaciones que vive por su falta de concentración Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta reveló las curiosas situaciones que vive por su falta de concentración

Nicolás Arrieta habló sobre su dificultad para concentrarse y contó algunas situaciones inesperadas que le han ocurrido.

Lo más superlike

Tormenta fue la habitación que recibió un castigo por parte del Jefe: ¿qué pasó? La casa de los famosos

Tormenta fue la habitación que recibió un castigo por parte del Jefe: ¿cuál?

El Jefe de La casa de los famosos Col le dio un inesperado castigo a la habitación tormenta al perder prueba de beneficio y castigo.

Falleció reconocido futbolista en graves condiciones en las últimas horas: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido futbolista en graves condiciones en las últimas horas: ¿quién fue?

Reconocido músico confirmó su separación de su grupo: ¿cuál fue la razón? Talento nacional

Reconocido músico confirmó su separación de su grupo: ¿cuál fue la razón?

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?

Reconocida presentadora anunció que está embarazada de su segundo hijo Talento internacional

Reconocida presentadora anunció que será mamá: ¿Niña o niño?