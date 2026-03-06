Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Distinguida influenciadora se pronunció tras su polémica ruptura: ¿de quién se trata?

Famosa influenciadora colombiana ha dividido múltiples opiniones en redes tras compartir detalles de su polémica ruptura.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Qué dijo La Blanquita tras su polémica ruptura? | Foto: Freepik

Desde hace varias semanas, miles de internautas han generado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras la polémica ruptura de una reconocida creadora de contenido digital.

Por su parte, la noticia ha causado un gran debate por parte de los internautas a través de las redes sociales tras las recientes declaraciones que compartió recientemente la influenciadora en sus redes sociales.

¿Quién es la reconocida influenciadora colombiana que terminó recientemente su relación?

El nombre de Katy Cardona, más conocida como La Blanquita, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales, no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también por compartir varios detalles acerca de su polémica ruptura con Deiby Ruíz.

Por esta razón, miles de navegantes han generado una gran variedad de opiniones tras el complicado momento por el que está atravesando Katy Cardona, quien presentó una serie de diferencias con Deiby Ruíz a causa de unas diferencias presentadas en su relación.

Esto dijo recientemente La Blanquita en sus redes sociales. | Foto: Freepik

Con base en esto, uno de los problemas que más comentarios ha generado por parte de los internautas se trata acerca de la manutención que deberá pagar Deiby Ruíz por parte de su hijo.

¿Qué dijo La Blanquita tras los recientes señalamientos con Deiby Ruíz?

Tras la reciente polémica de La Blanquita, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las distintas plataformas digitales acerca de algunas posturas.

¿Cuál fue la razón por la que La Blanquita terminó con su expareja? | Foto Freepik

Por este motivo, la influenciadora compartió recientemente a través de sus redes sociales su enojo tras varios señalamientos que le han hecho internautas, pues expresó las siguientes palabras y esto ha generado una ola de interacciones mediante las plataformas digitales:

“¿Qué prefieres a la mamá? Venga les digo una cosa, la vida es demasiado hermosa como para estar perdiendo el tiempo con chat#r#s por preferir a la madre que a una mujer. Pero que una persona vaya a hablar varias cosas, eso está mal. Además, uno como mujer no tienen ninguna responsabilidad elegir a un hombre”, agregó La Blanquita.

