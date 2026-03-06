Desde que comenzó la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, miles de internautas han generado diversos comentarios mediante las plataformas digitales tras los acontecimientos que han presentado las celebridades.

Por esta razón, en la gala de este 6 de marzo, los famosos se enfrentaron a una dinámica en la que expresaron todas sus verdades mediante una dinámica de los huevos gigantes donde abrieron varios sobres y votaron por aquellos quienes quisieron que estuvieran dentro de la placa de nominados.

¿Quiénes son los participantes que están dentro de la placa de nominados?

Desde luego, Campanita es una de las celebridades que tiene un importante beneficio durante esta semana al ser el líder de la semana, por esta razón, debe ser mucho más crítico en cuanto a sus decisiones, en especial, durante la dinámica de los huevos.

| Foto: Canal RCN

Por esta razón las celebridades que quedaron dentro de la placa de nominados por parte de la casa fueron: Juancho Arango y Yuli Ruíz.

Sin duda, la dinámica estuvo llena de múltiples reacciones por parte de los internautas, pues, generaron un gran debate a causa de las diferencias que han presentado dentro de la competencia.

¿Qué celebridades quedaron dentro de la placa de nominados según el público?

Sin duda, una de las votaciones más importantes dentro de La casa de los famosos Colombia, es la decisión que toma el público.

| Foto: Canal RCN

Con base el público, según las votaciones del reality, los participantes que están dentro de la placa de nominados son: Eidevin, Juan Palau y Juanse Laverde.

De este modo, Campanita tuvo la oportunidad de elegir qué participante se convirtió en la nueva celebridad en estar dentro de la placa de nominados y, por esta razón, tomó la decisión en elegir a Juanse Laverde tras ser el líder de la semana en La casa de los famosos Colombia.

Con base en esto, los famosos que están dentro de la placa de nominados son: Eidevin, Juan Palau y Juanse Laverde, Alexa Torrex, Juancho Arango y Yuli Ruíz.