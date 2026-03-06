Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Así quedó la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia: ¿quiénes están dentro?

Tras la decisión del público y de La casa de los famosos Colombia, estos son los famosos que están dentro de la placa de nominados.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así queda la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia: ¿quiénes están dentro?
¿Cómo quedó la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Desde que comenzó la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, miles de internautas han generado diversos comentarios mediante las plataformas digitales tras los acontecimientos que han presentado las celebridades.

Por esta razón, en la gala de este 6 de marzo, los famosos se enfrentaron a una dinámica en la que expresaron todas sus verdades mediante una dinámica de los huevos gigantes donde abrieron varios sobres y votaron por aquellos quienes quisieron que estuvieran dentro de la placa de nominados.

Artículos relacionados

¿Quiénes son los participantes que están dentro de la placa de nominados?

Desde luego, Campanita es una de las celebridades que tiene un importante beneficio durante esta semana al ser el líder de la semana, por esta razón, debe ser mucho más crítico en cuanto a sus decisiones, en especial, durante la dinámica de los huevos.

Alexa Torrex se quebró en llanto en La casa de los famosos Colombia: ¿cuál fue la razón?
¿Por qué razón Alexa Torrex se quebró en llanto? | Foto: Canal RCN

Por esta razón las celebridades que quedaron dentro de la placa de nominados por parte de la casa fueron: Juancho Arango y Yuli Ruíz.

Sin duda, la dinámica estuvo llena de múltiples reacciones por parte de los internautas, pues, generaron un gran debate a causa de las diferencias que han presentado dentro de la competencia.

¿Qué celebridades quedaron dentro de la placa de nominados según el público?

Sin duda, una de las votaciones más importantes dentro de La casa de los famosos Colombia, es la decisión que toma el público.

Alexa Torrex se quebró en llanto en La casa de los famosos Colombia: ¿cuál fue la razón?
Así reaccionó Alexa Torrex tras la prueba de beneficio y castigo. | Foto: Canal RCN

Con base el público, según las votaciones del reality, los participantes que están dentro de la placa de nominados son: Eidevin, Juan Palau y Juanse Laverde.

De este modo, Campanita tuvo la oportunidad de elegir qué participante se convirtió en la nueva celebridad en estar dentro de la placa de nominados y, por esta razón, tomó la decisión en elegir a Juanse Laverde tras ser el líder de la semana en La casa de los famosos Colombia.

Con base en esto, los famosos que están dentro de la placa de nominados son: Eidevin, Juan Palau y Juanse Laverde, Alexa Torrex, Juancho Arango y Yuli Ruíz.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Tormenta fue la habitación que recibió un castigo por parte del Jefe: ¿qué pasó? La casa de los famosos

Tormenta fue la habitación que recibió un castigo por parte del Jefe: ¿cuál?

El Jefe de La casa de los famosos Col le dio un inesperado castigo a la habitación tormenta al perder prueba de beneficio y castigo.

Karola determinó que su relación con Eidevin no va más en La casa de los famosos La casa de los famosos

Karola determinó que su relación con Eidevin no va más en La casa de los famosos: "Me cansé"

Karola y Eidevin López protagonizaron una discusión en La casa de los famosos que terminó con una decisión sobre su cercanía.

Mariana Zapata arremetió contra Karola en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Mariana Zapata arremetió contra Karola en La casa de los famosos Colombia: "Es un personaje"

Mariana Zapata habló con Eidevin y le reveló sus inconformidades frente a Karola en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Distinguida influenciadora se pronunció tras su polémica ruptura: ¿de quién se trata? Talento nacional

Distinguida influenciadora se pronunció tras su polémica ruptura: ¿de quién se trata?

Famosa influenciadora colombiana ha dividido múltiples opiniones en redes tras compartir detalles de su polémica ruptura.

Falleció reconocido futbolista en graves condiciones en las últimas horas: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido futbolista en graves condiciones en las últimas horas: ¿quién fue?

Reconocido músico confirmó su separación de su grupo: ¿cuál fue la razón? Talento nacional

Reconocido músico confirmó su separación de su grupo: ¿cuál fue la razón?

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?

Reconocida presentadora anunció que está embarazada de su segundo hijo Talento internacional

Reconocida presentadora anunció que será mamá: ¿Niña o niño?