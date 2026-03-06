En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras el inesperado castigo que el Jefe les dio a las celebridades durante una prueba en La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo se llevó a cabo la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia?

Tormenta perdió la prueba de beneficio y castigo. | Foto: Canal RCN

De este modo, cada uno de los equipos fueron conformados por las habitaciones calma y tormenta se enfrentaron a una prueba en la que utilizaron todas sus estrategias al momento de armar un rompecabezas.

¿Cuál fue la habitación que perdió la prueba de beneficio y castigo?

Durante la prueba, la habitación que recibió un inesperado castigo fue la de tormenta, la cual perdió el reto y deberán someterse al castigo otorgado por parte del Jefe.

¿Por qué razón Alexa Torrex se quebró en llanto tras perder la prueba? | Foto: Canal RCN

Entre tanto, una de las participantes que más sentimientos encontrados tuvo fue Alexa Torrex, quien recientemente se quebró en llanto, tal como se refleja en un reciente video compartido por la cuenta oficial de Instagram del Canal RCN.

La razón principal por la que Alexa se mostró mayormente afectada se debió a causa de no cumplir con las respectivas expectativas de sus compañeros, pues expresó las siguientes palabras:

“Yo lo entregué todo, siempre obtengo todos los puntos Tebi. Perdón mamá, por favor. Ya todo se perdió, esto era lo único que a mí me importaba”, agregó Alexa Torrex entre lágrimas.

La habitación de tormenta quedó clausurada durante 24 horas, según lo anunciaron los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán.