Tormenta fue la habitación que recibió un castigo por parte del Jefe: ¿cuál?

El Jefe de La casa de los famosos Col le dio un inesperado castigo a la habitación tormenta al perder prueba de beneficio y castigo.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cuál fue el castigo que recibió la habitación tormenta? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras el inesperado castigo que el Jefe les dio a las celebridades durante una prueba en La casa de los famosos Colombia.

Por esta razón, las celebridades que hacen parte de la competencia han generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes redes sociales tras la reciente prueba de beneficio y castigo.

Con base en esto, varios participantes expresaron una gran variedad de reacciones dentro de la competencia, en especial, por saber qué habitación ganó la prueba de beneficio y castigo.

¿Cómo se llevó a cabo la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia?

Hace pocas horas, las celebridades generaron una gran variedad de opiniones mediante las redes sociales tras la reciente prueba que se llevó a cabo de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia.

Tormenta perdió la prueba de beneficio y castigo. | Foto: Canal RCN

De este modo, cada uno de los equipos fueron conformados por las habitaciones calma y tormenta se enfrentaron a una prueba en la que utilizaron todas sus estrategias al momento de armar un rompecabezas.

¿Cuál fue la habitación que perdió la prueba de beneficio y castigo?

Durante la prueba, la habitación que recibió un inesperado castigo fue la de tormenta, la cual perdió el reto y deberán someterse al castigo otorgado por parte del Jefe.

¿Por qué razón Alexa Torrex se quebró en llanto tras perder la prueba? | Foto: Canal RCN

Entre tanto, una de las participantes que más sentimientos encontrados tuvo fue Alexa Torrex, quien recientemente se quebró en llanto, tal como se refleja en un reciente video compartido por la cuenta oficial de Instagram del Canal RCN.

La razón principal por la que Alexa se mostró mayormente afectada se debió a causa de no cumplir con las respectivas expectativas de sus compañeros, pues expresó las siguientes palabras:

“Yo lo entregué todo, siempre obtengo todos los puntos Tebi. Perdón mamá, por favor. Ya todo se perdió, esto era lo único que a mí me importaba”, agregó Alexa Torrex entre lágrimas.

La habitación de tormenta quedó clausurada durante 24 horas, según lo anunciaron los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

