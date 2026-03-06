Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karola determinó que su relación con Eidevin no va más en La casa de los famosos: "Me cansé"

Karola y Eidevin López protagonizaron una discusión en La casa de los famosos que terminó con una decisión sobre su cercanía.

Karola determinó que su relación con Eidevin no va más / (Foto del Canal RCN)

Karola volvió a llamar la atención de los televidentes al sincerarse frente a Eidevin López. La participante reveló sus inconformidades y explicó la razón por la cual estaría dispuesta a tomar un distanciamiento.

¿Cómo es la relación de Karola y Eidevin en La casa de los famosos?

La relación entre Karola y Eidevin dentro de La casa de los famosos Colombia ha sido una de las más comentadas de esta temporada por parte de los televidentes.

En redes destacan que, desde las primeras semanas, ambos mostraron afinidad. Karola y Eidevin demostraron su cercanía. En varias ocasiones afirmaron que tenían un tipo de "conexión" genuina y que tenían personalidades similares.

Karola y Eidevin llaman la atención en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, con el tiempo, los internautas destacaron las constantes muestras de cariño y conversaciones largas hasta la madrugada. Además, se vieron escenas de celos sutiles cuando alguno de los dos se acerca demasiado a otros participantes, lo que ha generado "leves" discusiones.

¿Por qué Karola decidió tomar distancia de Eidevin López?

Karola decidió tomar distancia de Eidevin López tras una conversación en La casa de los famosos Colombia en la que expresó su molestia por varios comentarios que él le transmitió sobre opiniones de otras personas dentro de la casa.

Karola decidió tomar distancia de Eidevin López / (Foto del Canal RCN)

Durante el intercambio, Karola afirmó que no le interesaba saber si Mariana la percibía como “buena” o “mala” persona. Consideró innecesario que Eidevin le mencionara esos comentarios y señaló que esa situación fue uno de los motivos que generó su incomodidad.

Además, la influencer indicó que se había cansado de ciertas actitudes y de algunas dinámicas en la comunicación entre ambos. En medio de la discusión expresó que no quería seguir hablando con él y dejó claro que prefería mantener distancia para evitar más desacuerdos.

¿Qué respondió Eidevin ante los comentarios de Karola?

Ante los comentarios de Karola, Eidevin López respondió que sus palabras estaban siendo interpretadas de forma negativa y aseguró que su intención era aclarar la situación.

Durante la discusión en La casa de los famosos Colombia, le propuso hablar con más calma y explicó que decidió comentarle lo que había escuchado porque ella estaba involucrada en la conversación.

Y si tú quieres realmente eso, te lo voy a respetar. Que no quieres que hablemos, que tal, que ni siquiera como pana, que tal.

Además, señaló que en ocasiones algunas actitudes de Karola dentro de discusiones no le agradaban, aunque reiteró que respetaría su decisión si prefería no seguir hablando con él dentro del reality.

