Mariana Zapata arremetió contra Karola en La casa de los famosos Colombia: "Es un personaje"

Mariana Zapata habló con Eidevin y le reveló sus inconformidades frente a Karola en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Mariana Zapata arremetió contra Karola en La casa de los famosos Colombia
Mariana Zapata se molestó con Karola en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

Mariana Zapata llamó la atención al sostener una conversación con Eidevin y revelar cuáles son sus inconformidades frente a Karola. La creadora de contenido se mostró inconforme frente a algunas actitudes de su compañera.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre Karola en La casa de los famosos?

Durante una conversación con Eidevin, Mariana habló sobre la manera en que percibe el comportamiento de Karola dentro de la casa. Según explicó, considera que existe una diferencia entre la persona que conoce fuera del reality y la forma en la que actúa.

Mariana Zapata arremetió contra Karola en La casa de los famosos Colombia
Mariana Zapata habló de Karola en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

Zapata afirmó que, desde su punto de vista, la dinámica del programa hace que algunos participantes asuman roles distintos. En ese contexto, expresó que siente que “la vida de ella es un show” y que dentro del programa habría una versión diferente de Karola.

¿Por qué Mariana Zapata duda de Karola?

Durante su intervención, Mariana también explicó que ciertos comentarios dentro de la casa le han generado incomodidad. Según relató, en algunas ocasiones se han hecho comentarios indirectos que ella interpreta como mensajes dirigidos hacia ella.

Zapata indicó que estas situaciones influyen en la confianza entre los participantes, especialmente cuando se combinan con actitudes que percibe como contradictorias.

¿Por qué Mariana Zapata duda de Karola?
Mariana Zapata reveló sus inconformidades acerca de Karola / (Fotos del Canal RCN)

A pesar de ello, también aclaró que mantiene aprecio por Karola como persona. Incluso señaló que valora aspectos de su personalidad, como su forma de relacionarse con otros participantes.

¿Qué dijo Karola sobre Eidevin?

Mariana no dudó en expresar su inconformidad frente a determinados comentarios que su compañera habría hecho. Zapata fue contundente al recordar que, según afirma, Karola le pedía distancia a Eidevin porque supuestamente lo "regañaban".

La participante se mostró molesta al afirmar que no habría hecho esas afirmaciones y que ese tipo de insinuaciones no la representaban. Sus declaraciones llamaron la atención entre los internautas, quienes afirman que este tipo de inconformidades podrían ocasionar un enfrentamiento.

