Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Jhonny Rivera sorprendió al compartir detalles inéditos de su boda con Jenny López | VIDEO

Jhonny Rivera generó comentarios al compartir varios momentos inéditos de su boda junto a la cantante Jenny López.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Jhonny Rivera sorprendió al compartir detalles inéditos de su boda con Jenny López
Jhonny Rivera muestra momentos inéditos de su boda con Jenny López / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Jhonny Rivera y Jenny López sorprendieron a sus fans este 6 de marzo del 2025. Sin revelar demasiado, el cantante anunció que revelaría detalles inéditos de su boda a través de un video que incluye cada momento vivido junto a su esposa y seres queridos.

Artículos relacionados

¿Cómo decidió Jhonny Rivera mostrar los momentos de su boda?

A través de sus redes sociales, Jhonny Rivera comentó que varios internautas le habían preguntado sobre distintos detalles de su boda con Jenny López. Ante la curiosidad de los fans, el cantante anunció que compartiría varios detalles mediante un video musical.

¿Cómo decidió Jhonny Rivera mostrar los momentos de su boda?
Jhonny Rivera reveló momentos inéditos de su boda / (Foto del Canal RCN)

Según Rivera, el video permitiría a los espectadores ver, paso a paso, cada detalle de la ceremonia y los preparativos previos, así como la participación de sus familiares y seres queridos.

Artículos relacionados

¿Qué detalles de su boda compartió Jhonny Rivera?

A lo largo del video, se presentan distintos momentos que reconstruyen la historia de la pareja, desde la propuesta de matrimonio hasta escenas relacionadas con el día de la boda.

El material muestra algunos preparativos previos, la llegada de familiares, amigos y seguidores al lugar de la ceremonia, así como instantes dentro de la iglesia durante el desarrollo del matrimonio.

También se incluyen fragmentos de la entrada de los novios, la bendición del sacerdote y la salida de la pareja mientras los asistentes los celebran. Según comentan varios internautas, el video es un recorrido por algunos de los momentos más recordados de ese día.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre el video?

El video corresponde a “Te doy mi vida”, su nuevo éxito musical. El cantante reveló que se publicó a las 2:00 p.m. porque quería que también coincidiera con un horario conveniente en España, país donde iniciará próximamente su gira musical junto a Jenny López.

Los fans han comentado que la decisión de compartir la boda a través de un video musical agrega un valor único al lanzamiento de su nueva canción, permitiéndoles conocer la historia de la pareja desde la propuesta hasta la ceremonia.

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre el video?
Jhonny Rivera compartió detalles de su boda a través de su nuevo lanzamiento / (Foto del Canal RFCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

La Pestilencia se retira de la música Talento nacional

La Pestilencia dice adiós después de 4 décadas: harán un show de despedida en Bogotá

'La Pestilencia' la banda punk más reconocida de Bogotá sorprendió al público al anunciar su retiro en la música tras 40 años de carrera

Béele y Shakira anuncian su colaboración Shakira

¡Barranquilla para el mundo! Beéle y Shakira estrenan su primera colaboración, “Algo Tú”

Uno de los juntés más esperados ya es oficial: Shakira y Beéle anuncian su nueva colaboración musical, “Algo Tú”.

Jhonny Rivera compartió baile junto a Jenny López Jhonny Rivera

Jhonny Rivera sorprendió al protagonizar divertido baile junto a Jenny López

Jhonny Rivera sorprendió al mostrar sus dotes como "bailarín" y los internautas no tardaron en realizar todo tipo de comentarios.

Lo más superlike

¿Daniela Salazar está embarazada? La curiosa petición que le hizo su hijo Pepe Talento nacional

¿Daniela Salazar está embarazada? Su hijo Pepe le hizo curiosa petición sobre un futuro hermano.

Daniela Salazar compartió un video con su hijo Pepe, quien le pidió un hermano mientras intentaba negociar nuevos juguetes.

Conmoción por video de mujer que falleció tras lanzarse de un tobogán Viral

Mujer falleció tras lanzarse de un tobogán en Santander: video del momento se viraliza

Cobertura especial de Noticias RCN en elecciones a Cámara y Senado 2026. Talento nacional

Cobertura especial de elecciones este 8 de marzo en Noticias RCN: horarios, análisis y resultados

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?

Reconocida presentadora anunció que está embarazada de su segundo hijo Talento internacional

Reconocida presentadora anunció que será mamá: ¿Niña o niño?