Jhonny Rivera sorprendió al compartir detalles inéditos de su boda con Jenny López | VIDEO
Jhonny Rivera generó comentarios al compartir varios momentos inéditos de su boda junto a la cantante Jenny López.
Jhonny Rivera y Jenny López sorprendieron a sus fans este 6 de marzo del 2025. Sin revelar demasiado, el cantante anunció que revelaría detalles inéditos de su boda a través de un video que incluye cada momento vivido junto a su esposa y seres queridos.
¿Cómo decidió Jhonny Rivera mostrar los momentos de su boda?
A través de sus redes sociales, Jhonny Rivera comentó que varios internautas le habían preguntado sobre distintos detalles de su boda con Jenny López. Ante la curiosidad de los fans, el cantante anunció que compartiría varios detalles mediante un video musical.
Según Rivera, el video permitiría a los espectadores ver, paso a paso, cada detalle de la ceremonia y los preparativos previos, así como la participación de sus familiares y seres queridos.
¿Qué detalles de su boda compartió Jhonny Rivera?
A lo largo del video, se presentan distintos momentos que reconstruyen la historia de la pareja, desde la propuesta de matrimonio hasta escenas relacionadas con el día de la boda.
El material muestra algunos preparativos previos, la llegada de familiares, amigos y seguidores al lugar de la ceremonia, así como instantes dentro de la iglesia durante el desarrollo del matrimonio.
También se incluyen fragmentos de la entrada de los novios, la bendición del sacerdote y la salida de la pareja mientras los asistentes los celebran. Según comentan varios internautas, el video es un recorrido por algunos de los momentos más recordados de ese día.
¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre el video?
El video corresponde a “Te doy mi vida”, su nuevo éxito musical. El cantante reveló que se publicó a las 2:00 p.m. porque quería que también coincidiera con un horario conveniente en España, país donde iniciará próximamente su gira musical junto a Jenny López.
Los fans han comentado que la decisión de compartir la boda a través de un video musical agrega un valor único al lanzamiento de su nueva canción, permitiéndoles conocer la historia de la pareja desde la propuesta hasta la ceremonia.