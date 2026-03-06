Jhonny Rivera sorprendió al compartir detalles inéditos de su boda con Jenny López | VIDEO

Jhonny Rivera y Jenny López sorprendieron a sus fans este 6 de marzo del 2025. Sin revelar demasiado, el cantante anunció que revelaría detalles inéditos de su boda a través de un video que incluye cada momento vivido junto a su esposa y seres queridos.

Artículos relacionados Norma Nivia ¿Norma Nivia está embarazada? La actriz confesó la verdad tras meses de rumores

¿Cómo decidió Jhonny Rivera mostrar los momentos de su boda?

A través de sus redes sociales, Jhonny Rivera comentó que varios internautas le habían preguntado sobre distintos detalles de su boda con Jenny López. Ante la curiosidad de los fans, el cantante anunció que compartiría varios detalles mediante un video musical.

Jhonny Rivera reveló momentos inéditos de su boda / (Foto del Canal RCN)

Según Rivera, el video permitiría a los espectadores ver, paso a paso, cada detalle de la ceremonia y los preparativos previos, así como la participación de sus familiares y seres queridos.

Artículos relacionados Viral Murió famosa bebé tiktoker que luchaba contra grave enfermedad: así la despidió su madre en redes

¿Qué detalles de su boda compartió Jhonny Rivera?

A lo largo del video, se presentan distintos momentos que reconstruyen la historia de la pareja, desde la propuesta de matrimonio hasta escenas relacionadas con el día de la boda.

El material muestra algunos preparativos previos, la llegada de familiares, amigos y seguidores al lugar de la ceremonia, así como instantes dentro de la iglesia durante el desarrollo del matrimonio.

También se incluyen fragmentos de la entrada de los novios, la bendición del sacerdote y la salida de la pareja mientras los asistentes los celebran. Según comentan varios internautas, el video es un recorrido por algunos de los momentos más recordados de ese día.

Artículos relacionados La casa de los famosos Juancho Arango hizo emotiva confesión en su línea de vida en La casa de los famosos: “muy triste”

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre el video?

El video corresponde a “Te doy mi vida”, su nuevo éxito musical. El cantante reveló que se publicó a las 2:00 p.m. porque quería que también coincidiera con un horario conveniente en España, país donde iniciará próximamente su gira musical junto a Jenny López.

Los fans han comentado que la decisión de compartir la boda a través de un video musical agrega un valor único al lanzamiento de su nueva canción, permitiéndoles conocer la historia de la pareja desde la propuesta hasta la ceremonia.