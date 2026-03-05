Juancho Arango hizo emotiva confesión en su línea de vida en La casa de los famosos: “muy triste”

Durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2026, Juancho Arango compartió detalles de su vida que pocos conocían. El actor habló sobre su familia, su trayectoria y las experiencias que lo formaron.

¿Qué momentos cambiaron la vida de Juancho Arango?

Juancho Arango relató cómo creció en una familia de clase media, con un padre trabajador e inteligente y una madre que consideró “lo máximo”.

Contó que su hermana, a quien describió como brillante, fue una de las mayores esperanzas de la familia, mientras él se definía como un joven que no se interesaba por los estudios.

"La Toto era brillante en el colegio. Todo era máxima nota, la mejor"; dijo, refiriéndose a su hermana.

Juancho Arango habla de los momentos que cambiaron su vida / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, reveló que la vida de su familia cambió cuando su hermana comenzó a padecer un problema de salud mental, proceso que el actor calificó como “muy triste”.

Poco después, su padre falleció debido a una enfermedad en la sangre, y su hermana murió tres años más tarde. Juancho recordó que estos episodios los marcaron profundamente a su familia y a él.

¿Qué persona cambió la vida de Juancho Arango?

Juancho también destacó a quienes considera figuras clave en su vida y carrera. Recordó a Pepe Sánchez, su mentor, quien lo ayudó a conseguir su primer papel importante en televisión y lo introdujo al mundo del cine.

Además, el actor destacó a su esposa Anastasia, a quien describe como una presencia clave en su vida. Contó que su relación comenzó mientras él disfrutaba de la vida nocturna, pero que con el tiempo se consolidó hasta decidir vivir juntos.

Anastasia es clave. Ojalá duremos más tiempo.

Juancho Arango recuerda su historia junto a Anastasia, su esposa / (Foto del Canal RCN)

Juntos decidieron trasladarse a Londres, donde Anastasia lo acompañó en sus proyectos artísticos. Su mujer, según Juancho Arango, ha estado a su lado en los momentos más importantes, incluyendo el nacimiento de sus hijos Mateo y Simón.

La compañía de su pareja le permitió equilibrar su vida personal y profesional, enfrentar desafíos y enfocarse en lo que considera prioritario: su familia y su desarrollo artístico.

¿Por qué Juancho Arango ingresó a La casa de los famosos?

El actor explicó que le debe mucho a la televisión y a las novelas, y que su participación en el reality es una manera de mantenerse activo y visible en el medio. Considera que, aunque ya es mayor, todavía puede aportar y seguir creciendo profesionalmente.

Juancho Arango habla de su participación en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Luego de que Carla Giraldo le preguntara cómo describiría su línea de vida en una palabra, Juancho respondió: “Una montaña rusa", reflejando las altas y bajas que ha enfrentado en lo personal y profesional.

En redes, los internautas afirman que su sinceridad ha creado una conexión especial con los televidentes, que lo respaldan cada noche durante su participación en el reality del Canal RCN.