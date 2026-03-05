Jhonny Rivera sorprendió al protagonizar divertido baile junto a Jenny López

Un video en el que Jhonny Rivera se mostró divirtiéndose junto a Jenny López se viralizó en redes sociales. El momento llamó la atención entre los seguidores del cantante, quienes reaccionaron con todo tipo de comentarios.

¿Cómo es la relación de Jenny López y Jhonny Rivera?

La relación entre Jhonny Rivera y Jenny López se ha consolidado como una de las más comentadas de la farándula colombiana, especialmente tras su reciente matrimonio el 22 de febrero de 2026.

A pesar de las críticas iniciales por la diferencia de edad (él tiene 52 años y ella 23), hay quienes describen el vínculo como un ejemplo de relación basado en el apoyo profesional y la sencillez.

Jenny López y Jhonny Rivera generan atención en el mundo de la farándula. / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Su historia comenzó en los escenarios. Jenny se unió a la agrupación de Jhonny como corista cuando tenía 15 años. Ambos destacaron que, durante años, mantuvieron una relación estrictamente laboral y de amistad.

En varias entrevistas afirman que el amor surgió tiempo después, cuando ella ya era mayor de edad, y lo hicieron público en 2023. Jhonny ha aclarado que, aunque se conocieron cuando ella era una niña, el interés surgió años más tarde.

¿Por qué Jhonny Rivera llamó la atención en redes?

Jhonny Rivera generó conversación en redes sociales luego de que se viralizara un divertido momento junto a su esposa. En el video, la cantante aparece interpretando una canción mientras usa un rayador de cocina para representar un instrumento musical.

Mientras Jenny canta, Jhonny se mueve de un lado a otro, acompañando la escena con pasos de baile que varios usuarios comentaron en plataformas digitales. El momento se viralizó rápidamente, generando todo tipo de comentarios.

Los internautas reaccionaron al momento y algunos describieron los movimientos del cantante como descoordinados. Otros usuarios incluso comentaron de forma humorística que, como bailarín, Jhonny Rivera es buen cantante.

¿Dónde será la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?

Tras su matrimonio, la pareja reveló que habían planeado una luna de miel que combina el descanso con algunos compromisos laborales.

Antes de iniciar su descanso, Rivera y Lípez viajaron a Europa el 4 de marzo de 2026. Allí cumplirían con una gira de conciertos, empezando por Madrid, donde ya agotaron entradas.

Jhonny Rivera y Jenny López revelaron detalles de su luna de miel / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Los artistas afirmaron que, una vez terminen sus compromisos profesionales, darán inicio oficial al recorrido que incluye lugares como: