Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Jhonny Rivera sorprendió al protagonizar divertido baile junto a Jenny López

Jhonny Rivera sorprendió al mostrar sus dotes como "bailarín" y los internautas no tardaron en realizar todo tipo de comentarios.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Jhonny Rivera compartió baile junto a Jenny López
Jhonny Rivera divirtió en redes junto a Jenny López / (Foto del Canal RCN)

Un video en el que Jhonny Rivera se mostró divirtiéndose junto a Jenny López se viralizó en redes sociales. El momento llamó la atención entre los seguidores del cantante, quienes reaccionaron con todo tipo de comentarios.

Artículos relacionados

 

¿Cómo es la relación de Jenny López y Jhonny Rivera?

La relación entre Jhonny Rivera y Jenny López se ha consolidado como una de las más comentadas de la farándula colombiana, especialmente tras su reciente matrimonio el 22 de febrero de 2026.

A pesar de las críticas iniciales por la diferencia de edad (él tiene 52 años y ella 23), hay quienes describen el vínculo como un ejemplo de relación basado en el apoyo profesional y la sencillez.

¿Cómo es la relación de Jenny López y Jhonny Rivera?
Jenny López y Jhonny Rivera generan atención en el mundo de la farándula. / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Su historia comenzó en los escenarios. Jenny se unió a la agrupación de Jhonny como corista cuando tenía 15 años. Ambos destacaron que, durante años, mantuvieron una relación estrictamente laboral y de amistad.

En varias entrevistas afirman que el amor surgió tiempo después, cuando ella ya era mayor de edad, y lo hicieron público en 2023. Jhonny ha aclarado que, aunque se conocieron cuando ella era una niña, el interés surgió años más tarde.

Artículos relacionados

¿Por qué Jhonny Rivera llamó la atención en redes?

Jhonny Rivera generó conversación en redes sociales luego de que se viralizara un divertido momento junto a su esposa. En el video, la cantante aparece interpretando una canción mientras usa un rayador de cocina para representar un instrumento musical.

Mientras Jenny canta, Jhonny se mueve de un lado a otro, acompañando la escena con pasos de baile que varios usuarios comentaron en plataformas digitales. El momento se viralizó rápidamente, generando todo tipo de comentarios.

Los internautas reaccionaron al momento y algunos describieron los movimientos del cantante como descoordinados. Otros usuarios incluso comentaron de forma humorística que, como bailarín, Jhonny Rivera es buen cantante.

Artículos relacionados

¿Dónde será la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?

Tras su matrimonio, la pareja reveló que habían planeado una luna de miel que combina el descanso con algunos compromisos laborales.

Antes de iniciar su descanso, Rivera y Lípez viajaron a Europa el 4 de marzo de 2026. Allí cumplirían con una gira de conciertos, empezando por Madrid, donde ya agotaron entradas.

¿Dónde será la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?
Jhonny Rivera y Jenny López revelaron detalles de su luna de miel / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Los artistas afirmaron que, una vez terminen sus compromisos profesionales, darán inicio oficial al recorrido que incluye lugares como:

  • Islas Maldivas
  • Kenia (África)
  • Dubái
  • Capadocia (Turquía)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Maluma apareció como therian en redes Maluma

Maluma apareció como therian en redes y reveló con qué animal se identifica

Maluma apareció como therian en redes sociales y reveló con qué animal se identifica, generando comentarios entre usuarios.

Famosa cantante colombiana reaparece en sus redes tras reciente accidente automovilístico: ¿qué dijo? Talento nacional

Famosa cantante colombiana reaparece en sus redes tras reciente accidente automovilístico: ¿qué dijo?

Reapareció en sus redes sociales, reconocida cantante barranquillera tras grave accidente de tránsito en los últimos días.

Nicky Jam anuncia concierto en Bogotá Nicky Jam

El público bogotano dice: 'Tamo Activo' para el concierto de Nicky Jam en El Campín

El reconocido artista puertorriqueño, Nicky Jam, sorprende a su público tras anunciar su concierto en Bogotá como parte del 'Tamo Activo Tour'

Lo más superlike

Campanita es el nuevo líder de La casa de los famosos Colombia: este fue el poder que adquirió La casa de los famosos

Campanita es el nuevo líder de La casa de los famosos Colombia: este fue el poder que adquirió

Campanita le ganó a Alejandro Estrada y se convirtió en el nuevo líder de la semana en La casa de los famosos Col, con importante poder.

Juancho Arango hizo emotiva confesión en su línea de vida en La casa de los famosos La casa de los famosos

Juancho Arango hizo emotiva confesión en su línea de vida en La casa de los famosos: “muy triste”

Pico y placa en Bogotá en marzo 2026: ¿cómo operará para vehículos y habrá cambio en el calendario? Talento nacional

Pico y placa en Bogotá marzo 2026: ¿cómo operará para vehículos y habrá cambios en el calendario?

Esposa de reconocido cantante lo señaló por grave hecho y su banda lo suspendió temporalmente Talento internacional

Esposa de reconocido cantante lo señaló por grave hecho y su banda lo suspendió temporalmente

Mujer se encogió casi 30 centímetros tras padecer una rara enfermedad Salud

¿Cuál es la rara enfermedad de la mujer que se volvió viral tras encogerse 30 centímetros?