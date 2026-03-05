En los últimos días, el nombre de una reconocida cantante barranquillera se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras causar preocupación por el reciente choque automovilístico que tuvo al chocar con un ganado.

Además, la noticia ha causado una gran variedad de opiniones por parte de sus seguidores quienes le han enviado mensajes de apoyo a la cantante tras el reciente choque automovilístico que tuvo.

¿Qué le ocurrió a la cantante colombiana tras chocar con un ganado?

El nombre de Natalia Curvelo, artísticamente conocida como La Curvelo, se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales al contarles a sus seguidores que se ha visto afectada en los últimos días tras un inesperado accidente que tuvo cerca a Bosconia, Cesar.

¿Qué le ocurrió a la cantante Natalia Curvelo hace pocos días?

Por su parte, la cantante relató el desafortunado hecho a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 800 mil seguidores en donde explicó que a pesar de que no le ocurrió nada a ella ni a las personas con las que iba, se mostró enojada al ver que un ganado estaba suelto; fuera de su finca.

¿Cómo reapareció Natalia Curvelo en sus redes sociales tras el desafortunado incidente que presentó?

Tras varios días de ausencia, Natalia reapareció recientemente en sus redes sociales, contándoles a sus seguidores que no cuenta con una lesión grave, pero que se encuentra bajo los respectivos seguimientos para recuperar su camioneta, expresando las siguientes palabras:

“Quería contarles cómo ha transcurrido todo después del accidente. Resulta que han sido unos días bastante cargados energética y mentalmente porque no solamente es lo que pasa en el momento, sino después. Estamos en el trámite legal y no es nada fácil porque a mi abogado le tocó viajar. Estoy súper agradecida porque ya tenemos información. Lo importante es llegar a una negociación justa y que respondan”, agregó Natalia.

Con base a las recientes declaraciones que compartió Natalia mediante sus redes sociales, se refleja que quiere recuperar el actual estado en el que se encontraba su vehículo, pues, los hechos se presentaron a altar horas de la madrugada tras chocar con un ganado.