Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Famosa cantante colombiana reaparece en sus redes tras reciente accidente automovilístico: ¿qué dijo?

Reapareció en sus redes sociales, reconocida cantante barranquillera tras grave accidente de tránsito en los últimos días.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Famosa cantante colombiana reaparece en sus redes tras reciente accidente automovilístico: ¿qué dijo?
¿Quién es la cantante que reapareció tras recicne accidente automovilístico? | Fotos: Freepik

En los últimos días, el nombre de una reconocida cantante barranquillera se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras causar preocupación por el reciente choque automovilístico que tuvo al chocar con un ganado.

Además, la noticia ha causado una gran variedad de opiniones por parte de sus seguidores quienes le han enviado mensajes de apoyo a la cantante tras el reciente choque automovilístico que tuvo.

Artículos relacionados

¿Qué le ocurrió a la cantante colombiana tras chocar con un ganado?

El nombre de Natalia Curvelo, artísticamente conocida como La Curvelo, se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales al contarles a sus seguidores que se ha visto afectada en los últimos días tras un inesperado accidente que tuvo cerca a Bosconia, Cesar.

Famosa cantante colombiana reaparece en sus redes tras reciente accidente automovilístico: ¿qué dijo?
¿Qué le ocurrió a la cantante Natalia Curvelo hace pocos días? | Foto: Freepik

Por su parte, la cantante relató el desafortunado hecho a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 800 mil seguidores en donde explicó que a pesar de que no le ocurrió nada a ella ni a las personas con las que iba, se mostró enojada al ver que un ganado estaba suelto; fuera de su finca.

Artículos relacionados

¿Cómo reapareció Natalia Curvelo en sus redes sociales tras el desafortunado incidente que presentó?

Tras varios días de ausencia, Natalia reapareció recientemente en sus redes sociales, contándoles a sus seguidores que no cuenta con una lesión grave, pero que se encuentra bajo los respectivos seguimientos para recuperar su camioneta, expresando las siguientes palabras:

“Quería contarles cómo ha transcurrido todo después del accidente. Resulta que han sido unos días bastante cargados energética y mentalmente porque no solamente es lo que pasa en el momento, sino después. Estamos en el trámite legal y no es nada fácil porque a mi abogado le tocó viajar. Estoy súper agradecida porque ya tenemos información. Lo importante es llegar a una negociación justa y que respondan”, agregó Natalia.

Con base a las recientes declaraciones que compartió Natalia mediante sus redes sociales, se refleja que quiere recuperar el actual estado en el que se encontraba su vehículo, pues, los hechos se presentaron a altar horas de la madrugada tras chocar con un ganado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Nicky Jam anuncia concierto en Bogotá Nicky Jam

El público bogotano dice: 'Tamo Activo' para el concierto de Nicky Jam en El Campín

El reconocido artista puertorriqueño, Nicky Jam, sorprende a su público tras anunciar su concierto en Bogotá como parte del 'Tamo Activo Tour'

Juliana fue una de las ganadoras de los PNT 2025 Premios Nuestra Tierra

Premios Nuestra Tierra 2025: estos fueron los artistas ganadores de la gala

La edición número 18 de los Premios Nuestra Tierra se llevó a cabo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, y este fue el listado de ganadores.

¿De qué se tratan los Premios Nuestra Tierra? Premios Nuestra Tierra

Premios Nuestra Tierra: el origen de la gala que celebra la música colombiana

Los Premios Nuestra Tierra han logrado posicionarse como el mayor reconocimiento a la música colombiana, pero ¿a qué se debe?

Lo más superlike

Caterine Ibargüen revela el reto que enfrenta ahora como periodista deportivo Caterine Ibargüen

Caterine Ibargüen sorprende al confesar el reto que enfrenta ahora como periodista deportivo

La exatleta colombiana habló sobre su nueva etapa en el periodismo y confesó los retos que ha enfrentado tras cambiar las pistas por las entrevistas.

Mujer se encogió casi 30 centímetros tras padecer una rara enfermedad Salud

¿Cuál es la rara enfermedad de la mujer que se volvió viral tras encogerse 30 centímetros?

Falleció Isely de la vida, la bebé tiktoker Viral

Murió famosa bebé tiktoker que luchaba contra grave enfermedad: así la despidió su madre en redes

Mariana Zapata explicó lo que pensaba a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Mariana se sinceró con Alexa y le expresó su sentir en La casa de los famosos: ¿hicieron las paces?

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista