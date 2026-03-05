Premios Nuestra Tierra: el origen de la gala que celebra la música colombiana

Los Premios Nuestra Tierra llegará próximamente a las pantallas colombianas en su edición número 19 y esto es todo lo que necesitas saber.

Artículos relacionados Talento nacional Actor colombiano presentó a su novio con fotografía que compartió en sus redes: ¿de quién se trata?

¿Qué son los Premios Nuestra Tierra?

Los Premios Nuestra Tierra son una gala anual que busca celebrar y reconocer a aquellos artistas, productores e incluso, compositores colombianos, con el fin de exaltar la industria musical de nuestro país. Además, también incluyen a algunos personajes internacionales del gremio, que hayan sido parte de alguna colaboración con el artista nacional.

Premios Nuestra Tierra: un reconocimiento a los artistas colombianos (Foto de FREEPIK)

¿Dónde, cuándo y por qué nacieron los Premios Nuestra Tierra?

Los Premios Nuestra Tierra se originaron en Bogotá, Colombia, en el año 2007. La premiación se creó con el fin que aún representa: exaltar la diversidad, talento y riqueza de la industria musical en Colombia.

Por otro lado, la primera edición del galardón fue dirigida por Cony Camelo, actriz, cantante y presentadora bogotana, contando, además, con más de 300 invitados y el análisis de más de 70 críticos de la industria.

¿Quién fundó los Premios Nuestra Tierra?

Alejandro Villalobos, Blanca Luz Holguín y Fernán Martínez fueron quienes le dieron vida a lo que ahora se conoce como el mayor reconocimiento a la música colombiana: los Premios Nuestra Tierra; pero, ¿quiénes son ellos?

Alejandro Villalobos: Famoso y exitoso DJ y director de radio, quien, además, fue el creador del proyecto radial llamado “Nuestro Rock” , que impulsó a grupos como Aterciopelados

Famoso y exitoso DJ y director de radio, quien, además, fue el creador del proyecto radial llamado , que impulsó a grupos como Aterciopelados Blanca Luz Holguín: Destacada líder colombiana con más de 40 años de trayectoria en radio y televisión, reconocida por impulsar el talento artístico, en su mayoría musical.

Destacada líder colombiana con más de 40 años de trayectoria en radio y televisión, reconocida por impulsar el talento artístico, en su mayoría musical. Fernán Martínez: Periodista, publicista, mánager de talento y productor de grandes espectáculos.

Artículos relacionados La casa de los famosos Tenso cruce entre Beba y Alexa fue comparado con histórica discusión de Protagonistas: "¿Qué me vas a hacer?"

¿Quiénes fueron los ganadores de la primera edición de los Premios Nuestra Tierra en el 2007?

La primera entrega de los Premios Nuestra Tierra tuvo como gran ganador de la noche a Fonseca, quien obtuvo 5 premios; seguidamente, estuvo Shakira con 3 premios ganados y por último Guayacán Orquesta, Silvestre Dangond y Doctor Krápula, quienes se llevaron 2 premios cada uno.

Ganadores de Premios Nuestra Tierra 2007 (AFP/ Gerardo Vieyra - AFP/Gustavo Caballero - AFP/Ivan Apfel)

¿Por dónde transmiten los Premios Nuestra tierra?

Los Premios Nuestra Tierra se transmiten principalmente a través del Canal RCN y su aplicación móvil disponible en App Store y Play Store; además, las emisiones especiales las cubre y presenta también, el noticiero de RCN.