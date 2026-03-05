Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Premios Nuestra Tierra 2025: estos fueron los artistas ganadores de la gala

La edición número 18 de los Premios Nuestra Tierra se llevó a cabo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, y este fue el listado de ganadores.

Juliana fue una de las ganadoras de los PNT 2025
Juliana se llevó más de 2 galardones en los Premios Nuestra Tierra 2025 (Foto Prensa Canal RCN)

El listado completo de ganadores de los Premios Nuestra Tierra 2025 incluye nombres de artistas colombianos que han dejado en alto la industria musical alrededor del mundo.

¿Cuándo fueron los últimos Premios Nuestra Tierra?

La edición número 18 de los Premios Nuestra Tierra se llevó a cabo en 2025, más específicamente, el miércoles 24 de abril de dicho año. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá, fue el escenario de esta famosa gala en la que se pudieron ver rostros familiares de artistas colombianos que han dejado el nombre del país en alto.

¿Qué destacó en los Premios Nuestra Tierra 2025?

Los Premios Nuestra Tierra sorprenden anualmente al público, brindándoles una amplia diversidad de artistas, géneros y regiones, que hacen que los asistentes se sientan orgullosos de ser colombianos. Asimismo, los trofeos entregados se distribuyeron en diferentes categorías como “canción del año” o “mejor video del año”.

Entrevista a Manuel Medrano en los PNT
Manuel Medrano en los Premios Nuestra Tierra (Foto Prensa Canal RCN)

¿Quiénes fueron los ganadores de cada categoría de los Premios Nuestra Tierra 2025?

Los artistas que se llevaron un galardón de los Premios Nuestra Tierra a casa en el 2025 fueron:

  • Mejor Artista Global: Shakira
  • Mejor Canción Global: Si antes te hubiera conocido – Karol G
  • Mejor Canción/Composición: Bogotá – Andrés Cepeda, Andrés Torres, Mauricio Rengifo
  • Mejor Artista Nuestra Tierra: Juliana
  • Mejor Artista Revelación: Kapo
  • Mejor Productor del Año: Ovy on the Drums
  • Mejor Álbum del Año: Calidosa – Mike Bahía
  • Mejor Artista Urbano: Beéle
  • Mejor Colaboración Urbana: El ritmo que nos une – Ryan Castro x SOG x Selección Colombia
  • Mejor Canción Urbana: Ohnana – Kapo
  • Mejor Artista Pop Femenina: Juliana
  • Mejor Artista Pop Masculino: Camilo
  • Mejor Dúo o Grupo Pop: Morat
  • Mejor Canción Pop: Por si no te vuelvo a ver – Morat
  • Mejor Canción Popular: Coqueta Rémix – Heredero y Jessi Uribe
  • Mejor Artista Popular: Luis Alfonso
Luis Alfonso y su presentación en los Premios Nuestra Tierra
Luis Alfonso en los Premios Nuestra Tierra 2025 (Foto Prensa Canal RCN)
  • Mejor Artista Vallenato: Silvestre Dangond
  • Mejor Canción Vallenata: Canto a la vida – Fonseca
  • Mejor Artista Tropical/Salsa/Cumbia: Grupo Niche
  • Mejor Canción Tropical/Salsa/Cumbia: Si antes te hubiera conocido – Karol G
  • Mejor Artista Folclórico: Heredero
  • Mejor Canción Folclórica: Coqueta – Heredero
  • Mejor Artista Alternativo/Rock/Indie: Duplat
  • Mejor Canción Alternativa/Rock/Indie: 90-60-90 – Manú
  • Mejor Artista/DJ/Productor Dance-Electrónico: Agudelo 888
  • Mejor Canción Dance/Electropop: Cielo – Manuel Medrano ft. Nile Rodgers
  • Mejor Video del Año: San Fernando – Juliana
  • Mejor Concierto del Año: Mañana será bonito Tour – Estadio de fútbol, Bogotá (Karol G)
  • Mujer Raíz de Nuestra Tierra: Catalina García
  • Mejor Canción Viral: Ohnana – Kapo
  • Mejor Fandom del Año: Morat Colombia FC

