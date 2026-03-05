Premios Nuestra Tierra 2025: estos fueron los artistas ganadores de la gala

El listado completo de ganadores de los Premios Nuestra Tierra 2025 incluye nombres de artistas colombianos que han dejado en alto la industria musical alrededor del mundo.

¿Cuándo fueron los últimos Premios Nuestra Tierra?

La edición número 18 de los Premios Nuestra Tierra se llevó a cabo en 2025, más específicamente, el miércoles 24 de abril de dicho año. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá, fue el escenario de esta famosa gala en la que se pudieron ver rostros familiares de artistas colombianos que han dejado el nombre del país en alto.

¿Qué destacó en los Premios Nuestra Tierra 2025?

Los Premios Nuestra Tierra sorprenden anualmente al público, brindándoles una amplia diversidad de artistas, géneros y regiones, que hacen que los asistentes se sientan orgullosos de ser colombianos. Asimismo, los trofeos entregados se distribuyeron en diferentes categorías como “canción del año” o “mejor video del año”.

Manuel Medrano en los Premios Nuestra Tierra (Foto Prensa Canal RCN)

¿Quiénes fueron los ganadores de cada categoría de los Premios Nuestra Tierra 2025?

Los artistas que se llevaron un galardón de los Premios Nuestra Tierra a casa en el 2025 fueron:

Mejor Artista Global: Shakira

Mejor Canción Global: Si antes te hubiera conocido – Karol G

Mejor Canción/Composición: Bogotá – Andrés Cepeda, Andrés Torres, Mauricio Rengifo

Mejor Artista Nuestra Tierra: Juliana

Mejor Artista Revelación: Kapo

Mejor Productor del Año: Ovy on the Drums

Mejor Álbum del Año: Calidosa – Mike Bahía

Mejor Artista Urbano: Beéle

Mejor Colaboración Urbana: El ritmo que nos une – Ryan Castro x SOG x Selección Colombia

Mejor Canción Urbana: Ohnana – Kapo

Mejor Artista Pop Femenina: Juliana

Mejor Artista Pop Masculino: Camilo

Mejor Dúo o Grupo Pop: Morat

Mejor Canción Pop: Por si no te vuelvo a ver – Morat

Mejor Canción Popular: Coqueta Rémix – Heredero y Jessi Uribe

Mejor Artista Popular: Luis Alfonso

Luis Alfonso en los Premios Nuestra Tierra 2025 (Foto Prensa Canal RCN)

Mejor Artista Vallenato: Silvestre Dangond

Mejor Canción Vallenata: Canto a la vida – Fonseca

Mejor Artista Tropical/Salsa/Cumbia: Grupo Niche

Mejor Canción Tropical/Salsa/Cumbia: Si antes te hubiera conocido – Karol G

Mejor Artista Folclórico: Heredero

Mejor Canción Folclórica: Coqueta – Heredero

Mejor Artista Alternativo/Rock/Indie: Duplat

Mejor Canción Alternativa/Rock/Indie: 90-60-90 – Manú

Mejor Artista/DJ/Productor Dance-Electrónico: Agudelo 888

Mejor Canción Dance/Electropop: Cielo – Manuel Medrano ft. Nile Rodgers

Mejor Video del Año: San Fernando – Juliana

Juliana en los Premios Nuestra Tierra (Foto Prensa Canal RCN 2025)

Mejor Concierto del Año: Mañana será bonito Tour – Estadio de fútbol, Bogotá (Karol G)

Mujer Raíz de Nuestra Tierra: Catalina García

Mejor Canción Viral: Ohnana – Kapo

Mejor Fandom del Año: Morat Colombia FC