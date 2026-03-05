Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El público bogotano dice: 'Tamo Activo' para el concierto de Nicky Jam en El Campín

El reconocido artista puertorriqueño, Nicky Jam, sorprende a su público tras anunciar su concierto en Bogotá como parte del 'Tamo Activo Tour'

Nicky Jam anuncia concierto en Bogotá
Nicky Jam cantará en Bogotá, como parte de su 'Tamo Activo Tour' (AFP/ ason Koerner)

Una de las voces más influyentes del género urbano en el mundo llega a conquistar al público bogotano anunciando su concierto en la capital.

¿Quién es Nicky Jam y por qué es tan importante en el género urbano en el mundo?

Nick Rivera Caminero, más conocido como ‘Nicky Jam’, es un cantante estadounidense de 44 años, considerado como uno de los pioneros del reguetón en el mundo. Desde que tenía 14 años, Nicky sabía que la música era lo que le apasionaba, porque a pesar de su corta edad, ya estaba en los estudios grabando su primer álbum.

Nicky Jam se mudó a Puerto Rico cuando tenía 10 años y fue allí donde conoció a Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee. En 1996 decidieron formar uno de los dúos más icónicos de la historia del reguetón: Los Cangris; el cual resultó ser el inicio de su reconocimiento mundial.

¿Cuáles son las canciones más reconocidas de Nicky Jam?

A lo largo de la trayectoria musical de Nicky Jam, el artista ha lanzado sencillos, colaboraciones y álbumes que se han posicionado como éxitos globales. Entre ellos se encuentran: ‘X’ (con J Balvin), ‘Hasta el amanecer’, ‘Travesuras’, ‘Voy a beber’, entre otros.

El concierto de Nicky Jam en Bogotá
Nicky Jam vuelve a Colombia con su 'Tamo Activo Tour' (AFP/DANIEL MUNOZ-AFP/Charley Gallay)

¿Cuándo y dónde es el concierto de Nicky Jam en Bogotá, Colombia?

Nicky Jam sorprendió a sus fans tras anunciar su concierto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el 06 de junio del 2026, como una de las paradas obligatorias del ‘Tamo Activo Tour’.

Nicky publicó este anuncio a través de sus redes sociales prometiendo cantar sus clásicos y nuevos éxitos, para pasar una noche llena de reguetón.

¿Ya están disponibles las boletas del concierto de Nicky Jam en Bogotá?

Desde el martes 03 de marzo están a la venta las boletas del concierto de Nicky Jam en Bogotá a través de la página oficial de TuBoleta (TuBoleta.com). Las etapas de venta se dividieron en 2: Preventa artista, que ya se encuentra agotado, y público general, la cual aún cuenta con localidades disponibles, hasta agotar existencias.

¿Quiénes serán los productores del concierto de Nicky Jam en Bogotá?

La noche inolvidable que vivirán los amantes del reguetón en Bogotá está a cargo de ALIVE y MEGALIVE DE RCN, trayendo la mejor escenografía, luces, logística y actitud para poder vivir un espectáculo histórico en la capital.

