Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Mariana se sinceró con Alexa y le expresó su sentir en La casa de los famosos: ¿hicieron las paces?

Tras la gala de eliminación, Mariana Zapata y Alexa Torrex conversaron y aclararon diferencias en La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Mariana Zapata explicó lo que pensaba a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia
Mariana Zapata y Alexa Torrex conversaron tras la gala y sorprendieron al aclarar lo ocurrido. (Fotos: Canal RCN)

Tras la gala de eliminación de la noche del 4 de marzo de 2026 en La casa de los famosos Colombia, Mariana Zapata y Alexa Torrex sostuvieron una conversación en la que hablaron sobre las diferencias que habían surgido entre ellas en la casa.

Artículos relacionados

¿Qué le dijo Mariana Zapata a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

El diálogo se dio justo después de la gala y tuvo como objetivo aclarar algunos comentarios y situaciones que habían generado incomodidad entre ambas durante la convivencia.

Mariana Zapata le explicó a Alexa Torrex que en algún momento había sentido que su actitud podía interpretarse como “lambona”. Sin embargo, segundos después se retractó y señaló que quizá esa no era la palabra correcta para describir lo que pensaba.

Artículos relacionados

Además, continuó explicando que, en su momento, había sentido que Alexa había sido “muy bien con ella”, hasta cuando Alexa le dijo que debía estar pendiente de Beba después del cine en La casa.

Mariana Zapata explicó lo que pensaba a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia
Mariana Zapata y Alexa Torrex conversaron tras la gala y sorprendieron al aclarar lo ocurrido. (Foto: Canal RCN)

También recordó una situación ocurrida durante un brunch, donde, según comentó, escuchó que Alexa había hecho comentarios sobre ella y que eso no le gusto.

Mariana Zapata expresó que ese momento le había causado sorpresa. Incluso mencionó que, si ella estuviera viendo el programa como televidente, en un principio le habría gustado el juego de Alexa dentro de la competencia.

Artículos relacionados

No obstante, aseguró que con el paso de los días sintió que algunas actitudes habían cambiado: “Tu juego ya no me gusta”, le dijo Mariana tras decir que el ego se le había subido.

¿Mariana Zapata y Alexa Torrex hicieron las pases en La casa de los famosos Colombia?

En medio de la conversación, Mariana Zapata también explicó por qué decidió intervenir en una sección que estaban realizando las integrantes del cuarto Tormenta.

Según comentó, reaccionó porque escuchó que Yuli había mencionado su nombre durante ese momento.

Mariana Zapata explicó lo que pensaba a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia
Mariana Zapata y Alexa Torrex conversaron tras la gala y sorprendieron al aclarar lo ocurrido. (Foto: Canal RCN)

Mariana aclaró que, al responder, no sabía que estaban grabando la sección en ese instante.

Por su parte, Alexa Torrex le respondió que, desde su perspectiva, sí era evidente que estaban en medio de la grabación y que por esa razón la intervención había interrumpido el espacio.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Yuli Ruiz le responde al reclamo de Juanse Laverde. La casa de los famosos

Juanse Laverde se sintió mal y le hizo un reclamo a Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026

Juanse Laverde confesó que se sintió mal con una actitud que tuvo Yuli Ruiz, a quien le hizo un reclamo en La casa de los famosos.

Esposa de Juanda Caribe le dedica emotivo a su bebé y menciona a Juada Caribe Juanda Caribe

Sheila Gándara dedica tierno mensaje a su bebé y menciona a Juanda Caribe, ¿qué le dijo?

Sheila Gándara dedicó un emotivo mensaje a su bebé y mencionó a Juanda Caribe generando reacciones.

Alexa Torrex volvió a la placa en La casa de los famosos y así reaccionó junto a Manuela La casa de los famosos

Alexa quedó en placa tras la salida de Lady Noriega y reaccionó recreando audio de Karina García

Alexa Torrex volvió a quedar en placa tras la salida de Lady Noriega y reaccionó recreando audio de Karina García.

Lo más superlike

Mujer se encogió casi 30 centímetros tras padecer una rara enfermedad Salud

¿Cuál es la rara enfermedad de la mujer que se volvió viral tras encogerse 30 centímetros?

Una rara enfermedad provocó que una mujer perdiera cerca de 30 centímetros de estatura y su caso se volvió viral.

Histórico integrante de famosa banda de rock anuncia su retiro tras casi seis décadas Talento internacional

Reconocido músico sorprende al anunciar que deja la banda que marcó su carrera: "No es un adiós"

Falleció Isely de la vida, la bebé tiktoker Viral

Murió famosa bebé tiktoker que luchaba contra grave enfermedad: así la despidió su madre en redes

Britney Spears

Britney Spears fue arrestada en California: esto es lo que se sabe de su detención

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista