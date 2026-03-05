Mariana se sinceró con Alexa y le expresó su sentir en La casa de los famosos: ¿hicieron las paces?

Tras la gala de eliminación de la noche del 4 de marzo de 2026 en La casa de los famosos Colombia, Mariana Zapata y Alexa Torrex sostuvieron una conversación en la que hablaron sobre las diferencias que habían surgido entre ellas en la casa.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó el prometido de Alexa Torrex tras su beso con Valentino en La casa de los famosos Col

¿Qué le dijo Mariana Zapata a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

El diálogo se dio justo después de la gala y tuvo como objetivo aclarar algunos comentarios y situaciones que habían generado incomodidad entre ambas durante la convivencia.

Mariana Zapata le explicó a Alexa Torrex que en algún momento había sentido que su actitud podía interpretarse como “lambona”. Sin embargo, segundos después se retractó y señaló que quizá esa no era la palabra correcta para describir lo que pensaba.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Reconocido cantante fue internado por muerte de Yeison Jiménez: su fallecimiento le afectó

Además, continuó explicando que, en su momento, había sentido que Alexa había sido “muy bien con ella”, hasta cuando Alexa le dijo que debía estar pendiente de Beba después del cine en La casa.

Mariana Zapata y Alexa Torrex conversaron tras la gala y sorprendieron al aclarar lo ocurrido. (Foto: Canal RCN)

También recordó una situación ocurrida durante un brunch, donde, según comentó, escuchó que Alexa había hecho comentarios sobre ella y que eso no le gusto.

Mariana Zapata expresó que ese momento le había causado sorpresa. Incluso mencionó que, si ella estuviera viendo el programa como televidente, en un principio le habría gustado el juego de Alexa dentro de la competencia.

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara dedica tierno mensaje a su bebé y menciona a Juanda Caribe, ¿qué le dijo?

No obstante, aseguró que con el paso de los días sintió que algunas actitudes habían cambiado: “Tu juego ya no me gusta”, le dijo Mariana tras decir que el ego se le había subido.

¿Mariana Zapata y Alexa Torrex hicieron las pases en La casa de los famosos Colombia?

En medio de la conversación, Mariana Zapata también explicó por qué decidió intervenir en una sección que estaban realizando las integrantes del cuarto Tormenta.

Según comentó, reaccionó porque escuchó que Yuli había mencionado su nombre durante ese momento.

Mariana Zapata y Alexa Torrex conversaron tras la gala y sorprendieron al aclarar lo ocurrido. (Foto: Canal RCN)

Mariana aclaró que, al responder, no sabía que estaban grabando la sección en ese instante.

Por su parte, Alexa Torrex le respondió que, desde su perspectiva, sí era evidente que estaban en medio de la grabación y que por esa razón la intervención había interrumpido el espacio.