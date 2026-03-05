Juanse Laverde se sintió mal y le hizo un reclamo a Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026

Durante las últimas semanas, en La casa de los famosos Colombia 2026 se ha vivido un ambiente muy hostil, pues los participantes han discutido bastante y las rivalidades se han hecho cada vez más fuertes.

Siempre son los mismos famosos los que han protagonizado las polémicas, pero ahora hay una nueva discusión entre Juanse Laverde y Yuli Ruiz, quienes tuvieron un cruce de palabras tras la gala de eliminación del miércoles 4 de marzo.

¿Qué le reclamó Juanse Laverde a Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026?

En La casa de los famosos Colombia 2026, Juanse Laverde tiene claro que varios de sus compañeros no le tienen nada de confianza, pues de frente le han dicho que él es “el chismoso” en la competencia.

Juanse Laverde se incomoda y le reclama a Yuli Ruiz. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, hubo un detalle que lo hizo sentir mal y por eso, buscó a Yuli Ruiz para hacerle un contundente reclamo.

De acuerdo con lo que le dijo el cantante a su compañera, es que apenas él llegó a donde ella estaba con sus amigos, todos se fueron y eso lo incómodo, por lo que dijo: “Ya no tengo el traje que huele mal”.

¿Qué le respondió Yuli Ruiz a Juanse Laverde tras su reclamo en La casa de los famosos Colombia 2026?

Yuli Ruiz no titubeó en responderle a Juanse Laverde, pues le dijo que ella no se fue del lugar para evitarlo, sino porque se tenía que ir y no era su culpa que los demás se hayan retirado detrás de ella.

Yuli Ruiz le responde al reclamo de Juanse Laverde. (Foto: Canal RCN)

La influencer fue directa y le confesó que ella ya ha sido honesta con él al revelar la opinión que tiene sobre él, pero eso no significa que le haga el feo cuando él está cerca.

Así mismo, le dejó claro que los problemas que Juanse tenga con Alejandro Estrada y Alexa Torres, son problemas de ellos, por lo que aclaró que no se involucrará en discusiones ajenas.

En cuanto al traje que tenía mal olor, tema que ya fue de la semana pasada, Juanse lo usó al sentirse mal y Yuli volvió a decirle que ella se sintió incómoda porque él estaba usando su reto para incomodar a los demás y escuchar las conversaciones ajenas.