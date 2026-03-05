Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Juanse Laverde se sintió mal y le hizo un reclamo a Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026

Juanse Laverde confesó que se sintió mal con una actitud que tuvo Yuli Ruiz, a quien le hizo un reclamo en La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yuli Ruiz le responde al reclamo de Juanse Laverde.
Juanse Laverde encara a Yuli Ruiz por incómoda situación en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Durante las últimas semanas, en La casa de los famosos Colombia 2026 se ha vivido un ambiente muy hostil, pues los participantes han discutido bastante y las rivalidades se han hecho cada vez más fuertes.

Artículos relacionados

Siempre son los mismos famosos los que han protagonizado las polémicas, pero ahora hay una nueva discusión entre Juanse Laverde y Yuli Ruiz, quienes tuvieron un cruce de palabras tras la gala de eliminación del miércoles 4 de marzo.

Artículos relacionados

¿Qué le reclamó Juanse Laverde a Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026?

En La casa de los famosos Colombia 2026, Juanse Laverde tiene claro que varios de sus compañeros no le tienen nada de confianza, pues de frente le han dicho que él es “el chismoso” en la competencia.

Juanse Laverde encara a Yuli Ruiz por incómoda situación en La casa de los famosos.
Juanse Laverde se incomoda y le reclama a Yuli Ruiz. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, hubo un detalle que lo hizo sentir mal y por eso, buscó a Yuli Ruiz para hacerle un contundente reclamo.

De acuerdo con lo que le dijo el cantante a su compañera, es que apenas él llegó a donde ella estaba con sus amigos, todos se fueron y eso lo incómodo, por lo que dijo: “Ya no tengo el traje que huele mal”.

Artículos relacionados

¿Qué le respondió Yuli Ruiz a Juanse Laverde tras su reclamo en La casa de los famosos Colombia 2026?

Yuli Ruiz no titubeó en responderle a Juanse Laverde, pues le dijo que ella no se fue del lugar para evitarlo, sino porque se tenía que ir y no era su culpa que los demás se hayan retirado detrás de ella.

Juanse Laverde se incomoda y le reclama a Yuli Ruiz
Yuli Ruiz le responde al reclamo de Juanse Laverde. (Foto: Canal RCN)

La influencer fue directa y le confesó que ella ya ha sido honesta con él al revelar la opinión que tiene sobre él, pero eso no significa que le haga el feo cuando él está cerca.

Así mismo, le dejó claro que los problemas que Juanse tenga con Alejandro Estrada y Alexa Torres, son problemas de ellos, por lo que aclaró que no se involucrará en discusiones ajenas.

En cuanto al traje que tenía mal olor, tema que ya fue de la semana pasada, Juanse lo usó al sentirse mal y Yuli volvió a decirle que ella se sintió incómoda porque él estaba usando su reto para incomodar a los demás y escuchar las conversaciones ajenas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Esposa de Juanda Caribe le dedica emotivo a su bebé y menciona a Juada Caribe Juanda Caribe

Sheila Gándara dedica tierno mensaje a su bebé y menciona a Juanda Caribe, ¿qué le dijo?

Sheila Gándara dedicó un emotivo mensaje a su bebé y mencionó a Juanda Caribe generando reacciones.

Alexa Torrex volvió a la placa en La casa de los famosos y así reaccionó junto a Manuela La casa de los famosos

Alexa quedó en placa tras la salida de Lady Noriega y reaccionó recreando audio de Karina García

Alexa Torrex volvió a quedar en placa tras la salida de Lady Noriega y reaccionó recreando audio de Karina García.

Juanda Caribe no pudo ocultar su reacción cuando Alexa Torrex entró primero a la gala Juanda Caribe

Así reaccionó Juanda Caribe al ver a Alexa Torrex entrar de primeras en la gala de eliminación

Reacción de Juanda Caribe se vuelve viral al ver a Alexa Torrex entrar de primeras en la gala de eliminación.

Lo más superlike

Koral Costa se deja ver con actor tras su ruptura con Omar Murillo Omar Murillo

Koral Costa se dejó ver con reconocido actor tras separarse de Omar Murillo: ¿Pasó página?

Tras su ruptura con Omar Murillo, Koral Costa reapareció en redes sociales junto a un reconocido actor.

Talento internacional

Reconocido actor perdió seguidores tras salir del closet y confirmar su relación

Mujer trans causa revuelo en redes sociales al contar lo que vivió en camerino privado de Kris R. en Bucaramanga Talento nacional

Mujer trans confiesa que equipo de Kris R. la invitó a su camerino en Bucaramanga y revela lo que pasó allí

Día Mundial de la Obesidad: hábitos saludables Salud

Día Mundial de la Obesidad: descubre los secretos para evitar el sobrepeso y cuidar tu salud

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista