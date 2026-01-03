Juanse Laverde fue comparado con polémico exparticipante de La casa de los famosos Colombia: "idénticos"

E

n medio de la convivencia al interior de La casa de los famosos Colombia, hubo un tema que recientemente desató risas entre los participantes de esta tercera, y es que algunos compararon a Juanse Laverde con Gonzalo Escobar, más conocido como 'Coco'.

¿Por qué Juanse Laverde fue comparado con exparcipante de La casa de los famosos Colombia?

Todo ocurrió mientras varios participantes se encontraban al interior de Jacuzzi, cuando de manera inesperada, Mariana Zapata aseguró que el joven tenía cierto parecido con el exparticipante, "así se parece a Coco", señaló.

Ante la comparación, el Laverde se mostró curioso, pues aseguró no tener idea de la persona a la que hacían referencia, situación que le causó gracia, no solo a él, sino también a los demás que estaban presentes.

¿Juanse Laverde se parece a Coco, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

En medio del divertido momento, Juanda Caribe, uno de los participantes que también estaba en el Jacuzzi, aprovechó el espacio para referirse el público y conocer si también comparten la misma opinión y creen que Juanse y Coco tienen un gran parecido.

La razón por la que Juanse fue comparado con Coco. Foto | Canal RCN.

"Gente hagan una encuesta, ¿se parece a Coco el del año pasado?", comentó el barranquillero mirando hacia la cámara.

Las reacciones por parte del público no se hicieron esperar, pues casi que en cuestión de segundos, inundaron el post de las redes oficiales del Canal RCN, con comentarios jocosos en los que, en gran parte, coincidieron con los participantes.

"Es el hijo jajaja", "El hijo perdido de coco", "Idénticos", "Claramente sí", "Ahora entiendo todo es hijo de Coco", "Coco junior", " Igualitos. Coco será el papá", "Demasiado padre e hijo", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Así reaccionó Juanse Laverde tras ser comparado con 'Coco'. Foto | Canal RCN.

A lo largo de su participación en el reality de convivencia del Canal RCN, Juanse ha demostrado ser un gran competidor, pues durante su permanencia ha logrado obtener el liderazgo en varias oportunidades y ser uno de los más competitivos de la temporada.

Por ahora, seguidores del programa, esperan ansiosos conocer cuál será la decisión que tomó el público, pues en la noche de este domingo 1 de marzo, se conocerá el nombre del nuevo habitante que abandonará la competencia para siempre, salida que, muy seguramente será bastante difícil, teniendo en cuenta que a estas alturas del juego, se han ido estrechando lazos de amistad.