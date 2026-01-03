Yana Karpova lanzó sorpresiva opinión sobre Melissa Gate tras su entrada a La casa de los famosos
Yana Karpova no se guardó nada y, en medio de una reciente entrevista, se refirió a la visita de Melissa Gate a esta tercera temporada.
l reciente ingreso de Melissa Gatea La casa de los famosos Colombia, continúa desatando reacciones, pues su llegada no solo causó revuelo al interior de la competencia, sino que también ha llevado a que muchos den su opinión frente a su visita al reality.
¿Qué dijo Yana Karpova sobre el ingreso de Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia?
Una de las voces que se sumó a la conversación sobre el tema, fue la de Yana Karpova, quien recientemente dio su punto de vista, en medio de una entrevista que concedió al programa Buen día Colombia, espacio en el que no se guardó nada y dio a conocer si Melissa la entrenó para su participación en otro reality.
"Vi que Melissa entró y está dando candela, de verdad la está rompiendo Melissa, le está dando vida a este reality", dijo la joven.
Así mismo, insistió por algo la exparticipante es llamada 'La reina del reality', pues sin ella un programa como La casa de los famosos simplemente no funciona, pues la necesitan para dar emoción y conflicto.
¿Cuál fue la reacción de Yana Karpova tras la entrada de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia?
Por su parte, Orlando Liñán, uno de los presentadores del programa, aprovechó para preguntarle puntualmente por esos tips que le dio Gate previo a su participación en un formato similar en Panamá, por lo que Karpova no dudó en revelar qué tomó de su excompañera.
"La verdad es que Melissa siempre me ha ayudado, y lo que me ayudó es conociéndola allá, en La casa de los famosos, yo miraba qué hacía ella", reveló la rusa.
Además, recordó como la paisa le enseñaba, le decía, frases, qué responder y argumentos para poder defenderse de los comentarios ofensivos de sus compañeros, tanto así que afirmó que durante su reciente participación "no se dejó de nadie", situación que hoy tiene a Melissa muy orgullosa.
Sin duda, el ingreso de la finalista de la segunda temporada, continúa dando de qué hablar, pues no es un secreto que su paso por esta tercera temporada ha revolucionado la convivencia en la casa y ha puesto a temblar a más de un participante.