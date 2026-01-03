A

pocos días de cumplirse dos meses de aquel 10 de enero, día en el que ocurrió el trágico accidente que cobró la vida de Yeison Jiménez e integrantes de su equipo de trabajo, Lina Jiménez, hermana del cantante, lo recordó con desgarrador mensaje en redes sociales.

¿Cuál fue el desgarrador recuerdo que compartió la hermana de Yeison Jiménez en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la hermana del fallecido cantante acumula miles de seguidores, se mostró conmovida al compartir un emotivo recuerdo de un rodaje que se llevó a cabo hace dos años exactamente.

"Hoy hace 2 años grabamos este video sin pensar que hoy en día la escucharía con mucha tristeza", escribió la mujer en la descripción del post que rápidamente alcanzó miles corazones y cientos de comentarios.

En la grabación que ya cuneta con más de 700 mil reproducciones, se puede observar con detalle todo lo que fue el detrás de cámaras y la producción del video de la canción 'Destino Final', uno de los grandes éxitos que hoy por hoy resuenan en varios rincones del país tras su fallecimiento.

Allí, se aprecia a Yeison en compañía de Luis Alfonso, con quien hizo esta colaboración, interpretando este tema y siendo grabados durante el rodaje.

Lina Jiménez compartió desgarrador recuerdo con Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo la hermana de Yeison Jiménez a casi dos meses de la muerte del cantante?

Como era de esperarse, la publicación recibió una ola de mensajes por parte de los seguidores de Lina, y por su puesto, de fanáticos del cantante, quienes enviaron amorosos mensajes de fuerza y valentía en medio del duelo que viene atraviesa.

Y aunque han pasado varias semanas desde que Jiménez partió de este plano terrenal, aún siguen saliendo a la luz, videos con los que sus familiares, amigos y seguidores, lo recuerdan con profundo cariño, pero también con tristeza al saber que su voz se apagó.

Hermana de Yeison Jiménez compartió desgarrador recuerdo. Foto | Canal RCN.

Desde entonces, han sido muchos los homenajes que ha recibido el intérprete del 'Aventurero', incluso, fue honrado por sus amigos y colegas cantantes, quienes luego de su muerte lanzaron 'Aventurero en el Cielo', una canción con la que rindieron tributo a quien era considerado una de las voces más importantes del género.