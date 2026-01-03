Exparticipante de La casa de los famosos Colombia compró lujosa camioneta, ¿de quién se trata?

Kevin Fuentes Redondo, mejor conocido como Pantera, quien es recordado por su exitosa participación en La casa de los famosos Colombia 2024, recientemente sorprendió en redes sociales, al revelar que adquirió una lujosa camioneta que presumió hace pocas horas.

¿Cuál fue la lujosa camioneta que compró Pantera, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el creador de contenido acumula miles de seguidores, se mostró emocionado de poder compartir este nuevo logro que consiguió gracias a su trabajo y esfuerzo.

"Sueña en grande, trabaja en silencio y cumple con hechos", escribió Pantera en la descripción del post que rápidamente obtuvo decenas de likes y comentarios en los que aplaudieron su disciplina y el hecho de poder materializar esta meta.

En las imágenes, se pude observar al exparticipante del reality de convivencia posando ante la cámara justo al lado de su nueva adquisición, dejando ver con detalle que se trata de una camioneta cuatro puertas color blanco y que, a simple vista, parece bastante cómoda.

Pantera presumió la nueva camioneta que adquirió. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Pantera tras adquirir la lujosa camioneta?

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar, pues en cuestión de segundos enviaron amorosos mensajes de felicitaciones.

"Bendiciones contestadas solo por Dios", " Así es luchar hasta no rendirte, Dios lo siga bendiciendo mucho", "Eso Pante", "Excelente", "Vamos Pante", "Eso Pante", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Desde su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, el hombre oriundo de La Guajira, se ha dedicado, entre otras cosas, a realizar contenido para redes sociales que va desde el humor hasta el estilo de vida saludable.

Gracias a su personalidad, ha logrado construir una enorme comunidad que cada sigue creciendo y que es fiel a lo que con frecuencia comparte en sus redes oficiales.

Así es la nueva camioneta que adquirió Pantera. Foto | Canal RCN.

En la actualidad, el también modelo continúa gozando de una sólida relación con Claudette, pues ambos se muestran activos en redes y presumen su relación por medio de románticas publicaciones en las que derrochan su amor.