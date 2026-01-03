Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia compró lujosa camioneta, ¿de quién se trata?

El exparticipante se mostró emocionado de poder compartir este nuevo logro con sus seguidores en redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Participantes de La casa de los famosos Colombia 2024.
Exparticipante de La casa de los famosos Colombia compró lujosa camioneta. Foto | Canal RCN.

Kevin Fuentes Redondo, mejor conocido como Pantera, quien es recordado por su exitosa participación en La casa de los famosos Colombia 2024, recientemente sorprendió en redes sociales, al revelar que adquirió una lujosa camioneta que presumió hace pocas horas.

Artículos relacionados

 

¿Cuál fue la lujosa camioneta que compró Pantera, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el creador de contenido acumula miles de seguidores, se mostró emocionado de poder compartir este nuevo logro que consiguió gracias a su trabajo y esfuerzo.

Artículos relacionados

"Sueña en grande, trabaja en silencio y cumple con hechos", escribió Pantera en la descripción del post que rápidamente obtuvo decenas de likes y comentarios en los que aplaudieron su disciplina y el hecho de poder materializar esta meta.

Artículos relacionados

En las imágenes, se pude observar al exparticipante del reality de convivencia posando ante la cámara justo al lado de su nueva adquisición, dejando ver con detalle que se trata de una camioneta cuatro puertas color blanco y que, a simple vista, parece bastante cómoda.

Pantera en ¿Qué Hay Pa' Dañar?
Pantera presumió la nueva camioneta que adquirió. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Pantera tras adquirir la lujosa camioneta?

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar, pues en cuestión de segundos enviaron amorosos mensajes de felicitaciones.

"Bendiciones contestadas solo por Dios", " Así es luchar hasta no rendirte, Dios lo siga bendiciendo mucho", "Eso Pante", "Excelente", "Vamos Pante", "Eso Pante", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Desde su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, el hombre oriundo de La Guajira, se ha dedicado, entre otras cosas, a realizar contenido para redes sociales que va desde el humor hasta el estilo de vida saludable.

Gracias a su personalidad, ha logrado construir una enorme comunidad que cada sigue creciendo y que es fiel a lo que con frecuencia comparte en sus redes oficiales.

Pantera en el after de La casa de los famosos Colombia.
Así es la nueva camioneta que adquirió Pantera. Foto | Canal RCN.

En la actualidad, el también modelo continúa gozando de una sólida relación con Claudette, pues ambos se muestran activos en redes y presumen su relación por medio de románticas publicaciones en las que derrochan su amor.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yana Karpova y Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia. Melissa Gate

Yana Karpova lanzó sorpresiva opinión sobre Melissa Gate tras su entrada a La casa de los famosos

Yana Karpova no se guardó nada y, en medio de una reciente entrevista, se refirió a la visita de Melissa Gate a esta tercera temporada.

Yeison Jiménez en el Megaland. Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez compartió desgarrador recuerdo a casi dos meses de su muerte

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, publicó emotivo mensaje junto a un video del fallecido cantante.

Ana María Estupiñán compartió emotiva foto de su bebé Emiliano: ¿mostró su rostro? Ana María Estupiñán

Ana María Estupiñán compartió emotiva foto de su bebé Emiliano: ¿mostró su rostro?

La actriz colombiana divide opiniones tras emotiva fotografía que compartió de su bebé junto a su hermana, Laura Estupiñán.

Lo más superlike

Distinguida celebridad del entretenimiento se casó: el novio se quebró en llanto durante la boda Talento internacional

Distinguida pareja del entretenimiento se casó: el novio se quebró en llanto durante la boda

Reconocida pareja del entretenimiento se casó en las últimas horas y el novio divide opiniones tras quebrarse en llanto.

¡Adiós a una actriz! Falleció importante figura del entretenimiento: ¿cuál fue su causa? Talento internacional

¡Adiós a una actriz! Falleció importante figura del entretenimiento: ¿cómo se confirmó?

Roa: concierto en Colombia y Juanes presentación en Viña del mar Juanes

ROA anunció su concierto en Colombia, y Juanes regresó al Festival Viña del Mar

Valentino y Alexa ya habían tenido un duro roce en la dinámica de etiquetas. Valentino Lázaro

Valentino y Alexa se dijeron de todo en el brunch de La casa de los famosos: “Se hace la víctima”

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?