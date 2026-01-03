Desde hace varios meses, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras los detalles que ha compartido Ana María Estupiñán desde que confirmó que es madre.

Por esta razón, varios de sus seguidores han dividido una ola de comentarios tras la reciente publicación que compartió en sus redes sociales acerca del nacimiento de su bebé llamado: Emanuel.

Así también, la actriz colombiana se ha convertido en tendencia tras una reciente fotografía que compartió en la que se refleja que está su hermana junto a Emiliano y muchos se preguntan acerca de cómo luce el menor tras días de su nacimiento.

¿Cuál fue la emotiva fotografía que Ana María Estupiñán compartió en sus redes?

Cabe destacar que Ana María Estupiñán ha adquirido se ha destacado no solo por ser una reconocida actriz colombiana al participar en importantes producciones como: ‘Amor sincero’ y ‘Rigo’, sino que también, por compartirles a sus seguidores varios acontecimientos de lo que hace en su vida cotidiana.

¿Cómo luce Emiliano a semanas de nacido? | Foto: Canal RCN

Por su parte, Ana María compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, una emotiva fotografía en la que aparece su hermana Laura Estupiñán.

Aunque en la fotografía no se evidencia con exactitud el rostro de Emiliano, se refleja que Ana María está atravesando por un importante momento a nivel emocional al convertirse en madre por primera vez, fruto de su relación con Mattias Bylin.

¿Cómo anunció Ana María Estupiñán el especial nacimiento de su bebé?

Recordemos que el pasado 12 de febrero, la actriz se convirtió en tendencia tras confirmar el especial nacimiento de su bebé con una emotiva fotografía en la que aparece la mano de su bebé, quien nació hace pocas semanas. En la descripción de la publicación expresó las siguientes palabras:

“Nació. Emanuel Bylin Estupiñan: 12-02-26 11:22am3.300g. 52cm”, agregó Ana María.

Así también, Ana María y Mattias han compartido varios acontecimientos en sus redes sociales acerca de lo que han vivido en estos momentos de su vida al convertirse en padres por primera vez.