Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Reconocida cantante barranquillera sufrió accidente automovilístico: esto lo que se sabe

En las últimas horas se confirmó el accidente automovilístico de cantante barranquillera tras chocar con un ganado.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocida cantante barranquillera sufrió accidente automovilístico: esto lo que se sabe
Así se confirmó el accidente de auto de cantante colombiana. | Fotos: Freepik

En las últimas horas, el nombre de una reconocida cantante colombiana se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse que tuvo un grave accidente de tránsito.

Por el momento, miles de seguidores y allegados a la cantante le han enviado mensajes de apoyo a la cantante, quien ha causado gran preocupación tras su reciente accidente automovilístico en el que chocó con un ganado.

Artículos relacionados

¿Quién fue la reconocida cantante que tuvo un accidente en las últimas horas?

El nombre de Natalia Curvelo, o también conocida como La Curvelo, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico y ser una distinguida cantante del género vallenato, sino que también, por revelar que tuvo un accidente automovilístico.

La noticia fue principalmente confirmada por parte de un video compartido por parte de Natalia, mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 804 mil seguidores, en donde causó preocupación por parte de sus seguidores tras el complicado momento que enfrentó hace pocas horas, pues expresó lo siguiente:

Reconocida cantante barranquillera sufrió accidente automovilístico: esto lo que se sabe
¿Quién fue la reconocida cantante que tuvo un accidente de auto? | Foto: Freepik

“Estamos a 30 minutos de Bosconia. Me da mucha rabia porque estas irresponsabilidades, los dueños de los ganaderos no deberían tenerlos sueltos, había un ganado suelto en una vía. Uno sale a trabajar. No es bueno que pasen estas cosas. Venimos con todas las preocupaciones posibles, estamos despiertos. Me golpee el brazo, pero todos estamos bien”, agregó la cantante.

¿Qué se sabe acerca del estado de salud actual de Natalia Curvelo?

Tras el desafortunado incidente que tuvo Natalia Curvelo, les expresó a sus seguidores que no tuvo mayores lesiones tras el choque automovilístico que tuvo en su vehículo con un ganado.

Reconocida cantante barranquillera sufrió accidente automovilístico: esto lo que se sabe
¿Cuál es el estado de salud actual de Natalia Curvelo? | Foto: Freepik

Artículos relacionados

Sin embargo, se reflejó en sus historias a través de sus redes sociales que tuvo la oportunidad de ser atendida por especialistas médicos, quienes le brindaron todo su apoyo para que tenga una recuperación de manera progresiva.

Artículos relacionados

Es clave mencionar que Natalia Curvelo se ha destacado por tener un gran recibimiento por parte de sus seguidores al demostrar su gran talento en canciones como: ‘La verdad de tu amor’, ‘Mi pobreza de ayer’, y ‘La verdad de tu amor’.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Roa: concierto en Colombia y Juanes presentación en Viña del mar Juanes

ROA anunció su concierto en Colombia, y Juanes regresó al Festival Viña del Mar

ROA confirma fecha en Colombia dentro de su gira latinoamericana, mientras Juanes regresa al Festival de Viña del Mar tras 17 años.

Reconocido cantante anunció su retiro definitivo de la música: "Es el final" Talento internacional

Reconocido cantante anunció su retiro definitivo de la música: "Es el final"

El salsero Bobby Cruz anunció su retiro definitivo de los escenarios tras una trayectoria de más de sesenta años.

J Balvin y Ryan Castro presentan su nueva canción J Balvin

“Tonto” no es casualidad: J Balvin y Ryan Castro tienen un plan, ¿de qué se trata?

Esta canción une a J Balvin, Ryan Castro y DJ Snake en una colaboración que podría marcar el inicio de un proyecto conjunto.

Lo más superlike

Distinguida celebridad del entretenimiento se casó: el novio se quebró en llanto durante la boda Talento internacional

Distinguida pareja del entretenimiento se casó: el novio se quebró en llanto durante la boda

Reconocida pareja del entretenimiento se casó en las últimas horas y el novio divide opiniones tras quebrarse en llanto.

¡Adiós a una actriz! Falleció importante figura del entretenimiento: ¿cuál fue su causa? Talento internacional

¡Adiós a una actriz! Falleció importante figura del entretenimiento: ¿cómo se confirmó?

Yeison Jiménez en el Megaland. Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez compartió desgarrador recuerdo a casi dos meses de su muerte

Valentino y Alexa ya habían tenido un duro roce en la dinámica de etiquetas. Valentino Lázaro

Valentino y Alexa se dijeron de todo en el brunch de La casa de los famosos: “Se hace la víctima”

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?