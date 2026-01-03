Reconocida cantante barranquillera sufrió accidente automovilístico: esto lo que se sabe
En las últimas horas se confirmó el accidente automovilístico de cantante barranquillera tras chocar con un ganado.
En las últimas horas, el nombre de una reconocida cantante colombiana se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse que tuvo un grave accidente de tránsito.
Por el momento, miles de seguidores y allegados a la cantante le han enviado mensajes de apoyo a la cantante, quien ha causado gran preocupación tras su reciente accidente automovilístico en el que chocó con un ganado.
¿Quién fue la reconocida cantante que tuvo un accidente en las últimas horas?
El nombre de Natalia Curvelo, o también conocida como La Curvelo, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico y ser una distinguida cantante del género vallenato, sino que también, por revelar que tuvo un accidente automovilístico.
La noticia fue principalmente confirmada por parte de un video compartido por parte de Natalia, mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 804 mil seguidores, en donde causó preocupación por parte de sus seguidores tras el complicado momento que enfrentó hace pocas horas, pues expresó lo siguiente:
“Estamos a 30 minutos de Bosconia. Me da mucha rabia porque estas irresponsabilidades, los dueños de los ganaderos no deberían tenerlos sueltos, había un ganado suelto en una vía. Uno sale a trabajar. No es bueno que pasen estas cosas. Venimos con todas las preocupaciones posibles, estamos despiertos. Me golpee el brazo, pero todos estamos bien”, agregó la cantante.
¿Qué se sabe acerca del estado de salud actual de Natalia Curvelo?
Tras el desafortunado incidente que tuvo Natalia Curvelo, les expresó a sus seguidores que no tuvo mayores lesiones tras el choque automovilístico que tuvo en su vehículo con un ganado.
Sin embargo, se reflejó en sus historias a través de sus redes sociales que tuvo la oportunidad de ser atendida por especialistas médicos, quienes le brindaron todo su apoyo para que tenga una recuperación de manera progresiva.
Es clave mencionar que Natalia Curvelo se ha destacado por tener un gran recibimiento por parte de sus seguidores al demostrar su gran talento en canciones como: 'La verdad de tu amor', 'Mi pobreza de ayer', y 'La verdad de tu amor'.