Un reconocido cantante confirmó que dejará los escenarios después de una extensa trayectoria dedicada a la música.

La noticia generó reacciones entre sus seguidores, quienes han acompañado su carrera durante décadas.

¿Quién es el reconocido cantante que anunció su retiro de la música?

Se trata del salsero puertorriqueño Bobby Cruz, una figura histórica de la salsa que decidió poner fin a sus presentaciones en vivo. El artista, con más de seis décadas de carrera, comunicó su decisión durante un concierto sinfónico en San Juan, donde explicó que este retiro será definitivo.

A sus 88 años, Cruz señaló que su edad y las pérdidas recientes de colegas y amigos influyeron en su determinación.

En palabras del cantante, el paso del tiempo ha cambiado su perspectiva sobre la vida y la música. También reconoció que la salud ha sido un factor importante, ya que estuvo hospitalizado durante un mes, situación que preocupó a su familia y seguidores.

El salsero expresó que la ausencia de su esposa en los escenarios también impactó su experiencia artística. Según explicó, estaba acostumbrado a verla desde el escenario mientras cantaba, un gesto que le brindaba apoyo emocional durante sus presentaciones. Sin ese acompañamiento, la dinámica cambió y reforzó su decisión de alejarse de los conciertos.

En su mensaje, el artista manifestó gratitud hacia el público puertorriqueño, a quien consideró fundamental en su trayectoria. Agradeció el respaldo recibido a lo largo de los años y destacó que siempre había imaginado que su último concierto sería en su país natal. Para Cruz, cerrar este ciclo en Puerto Rico representa un gesto simbólico de despedida.

El cantante también habló sobre decisiones previas en las que había anunciado retiros temporales, pero regresó a los escenarios en distintas ocasiones. Esta vez, sin embargo, dejó claro que su determinación es irrevocable.

“Esta es la última vez. No hay más tiempo. Es el final”, expresó, dejando en evidencia que su etapa como intérprete en vivo ha llegado a su conclusión.

¿Quién era Bobby Cruz?

Bobby Cruz es un cantante, compositor y pastor evangélico nacido en Puerto Rico. Junto con Ricardo Ray, se le reconoce como uno de los pioneros de la salsa, género que ayudó a popularizar a nivel mundial.

A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, incluyendo discos de oro y premios que avalan su impacto en la música latina.

Entre sus composiciones más destacadas figuran canciones que se convirtieron en clásicos del género, interpretadas por generaciones de salseros. Su legado trasciende la música, ya que también ha desarrollado una faceta espiritual como pastor, combinando su vida artística con actividades religiosas.

Con su retiro, Bobby Cruz cierra un capítulo histórico en la música, dejando una huella imborrable en la cultura salsera.