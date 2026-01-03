Karina García volvió a hablar de quién apoya en La casa de los famosos 3: “Saben perfectamente”

Karina García fue una de las participantes más destacadas de La casa de los famosos Colombia. Aunque la antioqueña no logró llegar a la final, ganó reconocimiento y mucho respaldo por su autenticidad y actuación dentro del reality.

Tras su paso por la casa más famosa, Karina emprendió nuevos proyectos y ha visto cómo ha crecido su carrera como creadora de contenido.

Hoy en día, García hace parte del panel de ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos? junto a Néstor Parra y Roberto Velásquez. Allí da sus opiniones de la competencia y comenta situaciones que diario ocurren en la convivencia.

¿A qué participante apoya Karina García en La casa de los famosos Colombia 3?

A diferencia de otros exparticipantes, Karina no ha dicho públicamente a quién apoya y esta vez contó los motivos, aunque dejó entrever que pronto destaparía sus cartas sobre el famoso que le gustaría ver ganando el reality.

Me están preguntando por muchos participantes de La casa de los famosos… miren, yo les voy a confesar algo. Estoy en una posición bastante fuerte, no puedo… no puedo estar de parte de nadie, pero ustedes me conocen; yo creo que voy a llegar a un punto de la competencia donde voy a pedir permiso para que me dejen apoyar a quien yo quiera. Mi team me conoce y saben perfectamente...

Karina García aclaró que sí apoya a alguien en La casa de los famosos, pero prefiere no decirlo por ahora. (Foto: Canal RCN)

Con sus palabras, Karina García dejó entrever que sí apoya a alguien, pero no puedo decirlo públicamente. Aun así, no se descarta que decida hacerlo en un futuro cercano.

Por ahora, la paisa disfruta de su nuevo rol como comentarista de La casa de los famosos, mientras sigue creciendo en las redes sociales y se consolida mucho más como creadora digital e influenciadora.



Contrario a Karina, algunos exparticipantes sí han declarado su apoyo público a actuales habitantes de la competencia. Mateo Varela respalda a Tebi Bernal y así lo manifestó desde el momento en que se conoció que Bernal haría parte de un grupo de aspirantes. Yina Calderón, por su parte, apoya a Yuli Ruiz y Alexa Torrex. Entre tanto, El Flaco Solórzano, claramente, respalda a su prometida, Lorena Altamirano.

¿Por qué Karina García no quiere volver a ser amiga de Mariana Zapata?

Recordando uno de los temas más comentados de la temporada 2 de La casa de los famosos, Karina García dijo por qué no volvería a ser amiga de Mariana Zapata.

Sin rodeos, Karina explicó que nunca sería amiga de alguien que la traicionó y dejó claro que esas situaciones ya quedaron en el pasado y que no guarda rencores. Reconoció que quiso mucho a Mariana y que compartieron recuerdos valiosos, pero que es mejor que cada una siga su propio camino. Según Karina, la distancia es lo más sano entre ambas.

Karina García y Mariana Zapata rompieron su amistad por un supuesto triángulo amoroso. Fotos: RCN

Cabe recordar que Mariana y Karina habrían hecho parte de un triángulo amoroso junto a Blessd. Al parecer, ‘El bendito’ salió con Zapata mientras sostenía una relación con Karina. Asimismo, en alguna ocasión, Mariana manifestó que Karina habría hecho todo lo posible para que ella no entrara al reality.

Antes de su ingreso directo a la temporada 3, Mariana Zapata hizo parte de un grupo de aspirantes en la temporada 2, pero finalmente no logró los votos necesarios para haberse convertido en habitante oficial del juego.