Maluma sorprendió al mostrar foto de cómo lucía en el 2014, ¿qué tanto ha cambiado?

Maluma ha impulsado nuevos cambios recientemente en su carrera artística. En una de sus últimas decisiones, el ‘Prety Boy’ decidió quitarse la barba, por lo que luce muy similar a como se veía en sus inicios como cantante.

¿Qué tanto ha cambiado físicamente Maluma desde el 2014?

Fue en su cuenta de Instagram, donde suma 64 millones de seguidores, que el artista compartió una nueva fotografía de cómo se veía hace 12 años, exactamente en el 2014.

En la sección de historias de la mencionada red social, Maluma hizo una comparación de cómo lucía en el 2014 y de cómo es ahora, y el cambio no resultó tan evidente.

El artista, por su parte, acompañó la llamativa imagen con una curiosa y jocosa frase: “Como el (emoticón de vino) mi amor”, haciendo referencia que con el paso de los años mejora más en el aspecto físico.



Tras el lanzamiento de su colaboración con Kany García, ‘1+1’ Maluma decidió que era el momento de renovar su imagen y así lo compartió por primera vez en un post que hizo público en sus redes sociales.

¿Por qué Maluma se quitó la barba?

En las imágenes, el ‘Pretty Boy’ luce como todo un agropecuario, mientras que Pipe Bueno hizo eco de su nuevo aspecto y afirmó que “se quitó 30 años de encima”.

En otras instantáneas, el cantante dejó claro que estaba contento con la idea de quitarse la barba y estaba listo para transmitir una nueva imagen.

En la ceremonia de los Premios Lo Nuestro, el ‘Pretty Boy’ presumió ese renovado look, sorprendiendo a propios y extraños. Frente a los motivos que lo llevaron a despojarse de la barba, el antioqueño afirmó que tomó la decisión, motivado por la necesidad de “dejar respirar la piel” y porque llevaba largo tiempo con ella.

Según explicó Maluma, quería dejar "respirar la piel" y por eso se despojó de la barba. / (Foto de AFP)

El artista explicó que estaba tan acostumbrado a su barba que, por un momento, sintió que estaba viendo a otra persona frente al espejo. Sin embargo, lejos de arrepentirse, aseguró que le gustó la experiencia de verse diferente.

¿Cuál fue el homenaje de Maluma para Yeison Jiménez en los Premios Lo Nuestro?

En medio de la gala de los premios, Maluma también aprovechó la ocasión para homenajear a Yeison Jiménez, con quien alcanzó a hacer una colaboración tras el trágico deceso del cantante caldense en tierras boyacenses.

“En los primeros días de este año se nos fue un gran hermano, Yeison Jiménez. Gracias por tu música y tu talento, sabes que siempre formarás parte de Lo Nuestro. Te extrañamos mucho, hermano”, expresó el artista de música urbana.

Posteriormente, el artista expresó que viva Colombia y que viva Yeison Jiménez, pues él junto a sus colegas se han encargado de que el legado de ‘El aventurero’ no se apague.

Maluma recordó a Yeison JIménez en medio de la ceremonia de los Premios Lo Nuestro. Fotos: AFP - Mireya Acierto / RCN

‘Con el corazón’ se titula la canción que grabaron Yeison Jiménez y Maluma. El videoclip del sencillo ya supera las 3 millones de visualizaciones en YouTube. Según contó Maluma, tras el lanzamiento, pensó mucho para hacerlo, de hecho, no quería, pero tomó la decisión por pedido propio de la familia.

Un estreno más han podido disfrutar los fans de Jiménez además de este con Maluma; se trata de ‘Dime que sí’, una canción compuesta por Georgy Parra y que se escuchó por primera vez en El Campín, el lugar donde Yeison cantaría por segunda vez este año.