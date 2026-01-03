James Rodríguez protagonizó un divertido momento con sus hijos: “Qué lindos”

En redes sociales, unas tiernas imágenes de los hijos de James Rodríguez se han robado la atención. La publicación, hecha desde la cuenta de uno de los herederos del futbolista, ya cuenta con más 10 mil “likes” y casi 100 comentarios.

¿Cuál fue el divertido momento de James Rodríguez junto a sus hijos Salomé y Samuel?

La primera imagen muestra a Samuel junto a Salomé en medio de la nieve. Allí se evidencia lo mucho que han crecido los hijos del 10 de la Selección Colombia.

Un segundo video muestra una tierna escena: a James pasando por una montaña rusa acuática con Salomé y Samuel. Tras ello, los tres quedaron totalmente empapados.

Pero no fue el único momento, también se evidencia una situación en la que los dos menores juegan y se acuestan sobre la nieve.

James Rodríguez vive momentos felices con sus hijos Salomé y Samuel. Foto: AFP - Luis Acosta

Las imágenes generaron muchas reacciones entre los cibernautas. Salomé reaccionó con tres emoticones de corazón, Juana Valentina, hermana de James, escribió “unas cosas de la tía” y la madre del jugador colombiano también reaccionó con emojis de mucho amor.

¿James Rodríguez ahora vive en Estados Unidos?

Vivir ahora en Estados Unidos le ha caído muy bien a James Rodríguez. Cabe recordar que el capitán de la Selección Colombia aceptó una propuesta del Minnesota United y allí desarrollará su carrera, al menos, hasta el Mundial de Fútbol.

Al estar en territorio americano, JR10 ha quedado cerca de sus dos hijos, especialmente, de Salomé, quien vive en Miami con su mamá, Daniela Ospina, y el esposo de ella, Gabriel Coronel.

Antes de incorporarse al Minnesota, James estuvo en varios países como Qatar, Grecia, Brasil y México, pero ahora quiso aterrizar en Estados Unidos, además, buscando tener continuidad y nivel para brillar con la Selección en la Copa del Mundo.

James Rodríguez vive en Estados Unidos tras fichar por el Minnesota United de la MLS. (Foto Chandan Khanna / AFP)

Salomé es la hija mayor de James. Ella es producto de la relación de varios años de Rodríguez con Daniela Ospina, entre tanto, Samuel llegó al mundo como resultado de un vientre de alquiler.

En redes sociales, James ha mostrado muchos momentos al lado de sus hijos. Recientemente, con Salomé protagonizó un llamativo baile, el cual causó mucha sensación en redes sociales.

En la grabación se ve a los dos frente a la cámara realizando una coreografía, guiada por la joven, quien ha demostrado su sorprendente talento para el baile, tanto así que se encuentra en una academia de danza.

¿Salomé, la hija de James Rodríguez, juega voleibol?

Salomé es amante del baile, pero también del deporte: la menor ya da sus primeros pasos en el voleibol. La hija de James ha brillado por su talento y podría llegar al profesionalismo más adelante.

Daniela Ospina, la mamá de ella, fue voleibolista profesional, pero su carrera quedó en pausa cuando acompañó a James en España tras la confirmación de él como jugador del Real Madrid. Luego se dedicó a su familia y finalmente terminó separada del capitán de la Selección Nacional.

Salomé, entonces, podría seguir los pasos de su madre y revalidar la vena deportiva que hay en su familia.