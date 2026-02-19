James Rodríguez cautivó con baile junto a su hija Salomé Rodríguez

El futbolista James Rodríguez deleitó a sus millones de fanáticos tras dejarse ver bailando junto a su hija Salomé Rodríguez, fruto de su anterior matrimonio con la empresaria Daniela Ospina, quien actualmente está casada con el artista Gabriel Coronel.

¿Cómo fue el baile de James Rodríguez con su hija Salomé?

La joven Salomé Rodríguez fue la encargada de revelar a través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, un carrusel con fotos y videos pasando tiempo junto a su padre y su hermano Samuel Rodríguez.

Primero se mostró con el pequeño disfrutando de la nieve para luego dejarse ver con James Rodríguez realizando un trend viral de redes sociales.

En la grabación se ve a los dos frente a la cámara realizando una coreografía, guiada por la joven, quien ha demostrado su sorprendente talento para el baile, tanto así que se encuentra en una academia de danza.

"Días fríos", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el baile de James Rodríguez y Salomé Rodríguez?

Luego de la publicación, lograron miles de corazones y comentarios donde los llenaron de elogios, destacando la gran relación que hay entre ellos y el gran padre que es el futbolista con sus hijos.

Asimismo, muchos destacaron lo grande que está Salomé, resaltando su indiscutible belleza.

Por su parte, el centrocampista no solo pasa tiempo con sus hijos, sino que sigue enfocado en su carrera como futbolista sobre todo ahora en cara a La Copa del Mundo de la Fifa 2026, que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos.

Recientemente, el jugador fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Minnesota United de la Major League Soccer en Estados Unidos, cuyo contrato iría hasta mediados de este año con posibilidad de extenderse.

Cabe mencionar que si VISA de trabajo ya estaría al día luego de que por algunos retrasos con esta no hubiera podido estar en otro equipo anteriormente.

Por ahora sus fanáticos están a la expectativa de lo que será su rendimiento junto con la Selección Colombia.