Ryan Castro habría sido directo al contestarle a Lina Tejeiro: “yo te llego”

En los primeros días de febrero, Lina Tejeiro se volvió tendencia luego de que, en medio de una entrevista, revelara que su crush colombiano es el famoso cantante de música urbana, Ryan Castro.

Sin duda, lo que dijo generó todo tipo de reacciones por la forma en que expresó su gusto por el artista y luego de que se conociera su opinión sobre él, los internautas han estado a la expectativa de su respuesta, para ver si algo se puede concretar entre los dos famosos.

¿Qué dijo Lina Tejeiro al confesar su gusto por Ryan Castro?

Lina Tejeiro es una de las figuras públicas más queridas en las redes sociales debido a su genuina personalidad, pues sin pena y sin filtros dice lo que piensa, aunque eso también genere críticas en su contra.

Ryan Castro habría lanzado guiño a Lina Tejeiro. (Foto: Canal RCN)

Por eso mismo, no se quedó callada y es que ni pensó en su respuesta, al revelar que Ryan Castro es su crush colombiano; la actriz fue directa y concisa al decir que le gustaría estar con el artista.

Es más, hasta reveló lo que le gustaría hacer con él, pero eso ya quedó en la imaginación de cada quien, por ahora, su respuesta dio mucho de qué hablar y es que las fanáticas del cantante también confesaron que la entienden completamente.

¿Ryan Castro le contestó a Lina Tejeiro?

Luego de unos pocos días en los que Lina Tejeiro reveló su gusto y su deseo por Ryan Castro, el cantante se volvió viral con un tweet que hizo, pues escribió:

“Yo me pongo las pilas, yo me pongo la diez”.

Aunque el mensaje fue lanzado al aire, muchos de los seguidores del artista, asumieron que esta habría sido una respuesta para la actriz, pero él no fue tan directo como ella.

¿Cuál es la señal que indica que Ryan Castro le contestó a Lina Tejeiro?

Ryan Castro habría respondido al gusto de Lina Tejeiro. (AFP/ Mireya Acierto )

El pasado lunes 16 de febrero, Ryan Castro publicó un video de su remix con Aria Vega ‘Chévere’ en TikTok y en el clip, él canta y baila frente a la cámara, pero hizo algo que llamó la atención de sus seguidores.

Mientras que canta “si me pides que te llegue, yo te llego” hace la letra L con su mano, o eso es lo que parece y, de hecho, en el video escribió: “yo sé que a ti te gusta el flow de este bad boy”.

en la publicación, se llenó los comentarios de los seguidores del artista, diciendo que él le está enviando una indirecta a Lina Tejeiro como respuesta a su revelación.