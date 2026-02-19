Violeta Bergonzi se conmovió al hablar sobre la enfermedad que padece su madre: "quiero verla feliz"

La reciente ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025, Violeta Bergonzi ha mencionado en Mujeres sin Filtro, programa del Canal RCN, la difícil enfermedad que padece su madre y que la ha marcado por completo.

¿Cuál es la enfermedad que padece la madre de Violeta Bergonzi?

La presentadora Violeta Bergonzi fue invitada al programa de las tardes de Canal RCN, Mujeres sin Filtro, para hablar sobre el tema del día: la salud mental femenina. En este espacio abrió su corazón y reveló que su madre padece una enfermedad crónica que no tiene cura.

Violeta Bergonzi conmovió a los colombianos relatando la historia que vive junto a su madre. (Foto: Canal RCN)

Aunque explicó que, por respeto a su privacidad, no daría el nombre del diagnóstico, sí contó que debieron retirarle partes del intestino debido a que sufre de síndrome de intestino corto.

La presentadora confesó que esta situación la ha impactado profundamente a nivel emocional, pero aseguró que no se arrepiente de toda la ayuda que le ha prestado a su progenitora.

¿Qué es el síndrome del intestino corto?

Según la Clínica Mayo, el síndrome del intestino corto es una afección en la que el organismo no logra absorber suficientes nutrientes porque falta una parte del intestino delgado o está dañada.

Esto suele ocurrir después de procedimientos quirúrgicos en los que se debe retirar una porción del intestino, aunque también puede presentarse desde el nacimiento. Al reducirse la zona donde se absorben vitaminas, minerales y calorías, el cuerpo tiene dificultades para mantenerse nutrido.

Esto sumado a lo que padece la mamá de Violeta ha generado que la presentadora de televisión hiciera una emotiva reflexión basada en lo que ha vivido junto a ella.

Violeta Bergonzi contó que su madre padece síndrome de intestino corto. (Foto: Canal RCN)

¿Qué reflexión hizo Violeta Bergonzi sobre la enfermedad de su madre?

Violeta Bergonzi confesó que su mayor anhelo es ver a su madre feliz y explicó que, al tratarse de una enfermedad crónica, ha decidido no desgastarse buscando milagros o tratamientos lejanos, sino enfocarse en hacerla lo más feliz posible durante el tiempo que le quede de vida.

También aseguró que ha atravesado este proceso de la mano de Dios, destacando que su fe y espiritualidad se han fortalecido para afrontar la situación que vive su mamá.