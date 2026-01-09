Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef Celebrity reaparece con un nuevo cambio de look: así luce

El nombre de Violeta Bergonzi ha acaparado la atención mediática en los últimos meses tras su importante participación en la décima edición de Masterchef Celebrity, una producción del Canal RCN.

Además, la presentadora no solo sorprendió por su gran habilidad en la cocina, sino que también al convertirse en la ganadora de la cocina más famosa del país, demostrando sus múltiples habilidades.

Así también, Violeta ha dividido múltiples comentarios mediante las diferentes plataformas digitales al reaparecer en sus redes sociales con un nuevo cambio de look.

¿Cómo luce Violeta Bergonzi al reaparecer en sus redes con un cambio de look?

Cabe destacar que Violeta Bergonzi no solo ha acaparado la atención mediática en sus redes sociales al ser una reconocida presentadora de televisión, sino que también, al contarles varios acontecimientos de su vida a sus seguidores desde que ganó MasterChef Celebrity.

Así luce Violeta Bergonzi con su nuevo cambio de imagen. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Violeta reapareció en su cuenta oficial de Instagram con un llamativo video en el que presumió su nuevo cambio de imagen, expresándoles a sus seguidores las siguientes palabras:

“Año nuevo, color nuevo. Cada año me regalo un cambio de look. Cambiar el color de mi pelo para mí no es solo estética, es cerrar ciclos, renovar la energía y darle la bienvenida a lo que viene con otra vibra. Un nuevo tono, una nueva intención, un nuevo comienzo porque cuando algo se transforma por fuera, algo también se acomoda por dentro”, agregó Violeta en la descripción de la publicación.

Sin duda, el cambio de look de Violeta Bergonzi ha acaparado la atención por parte de más de un seguidor, quienes resaltaron su belleza y lo hermosa que luce al iniciar el año con una nueva faceta en la que cambió de tono.

¿Qué proyectos tiene en la actualidad Violeta Bergonzi desde que ganó MasterChef Celebriy?

Recordemos que, desde hace unas semanas, Violeta Bergonzi acaparó la atención mediática por parte de sus seguidores, quienes la apoyaron durante su paso por MasterChef Celebrity, recibiendo el incondicional apoyo por parte del jurado.

¿Qué proyectos tiene Violeta Bergonzi en la actualidad? | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Violeta y su pareja, Hernando Luque han mantenido a los internautas bajo la expectativa tras inaugurar próximamente un centro gastronómico en el que cautivarán con una importante faceta a nivel personal y profesional.