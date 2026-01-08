Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhonny Rivera puso fin al misterio y mostró a Camilo Cifuentes: “yo afán sí tengo”, dijo

Jhonny Rivera se reunió con Camilo Cifuentes, el influencer anónimo dedicado a ayudar a otros, y generó gran emoción.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jhonny Rivera sorprendió al reunirse con el misterioso influencer Camilo Cifuentes
Jhonny Rivera sorprendió al reunirse con el misterioso influencer Camilo Cifuentes. (Foto Canal RCN | Freepik)

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió en la tarde de este jueves 8 de enero con un junte inesperado. El artista sorprendió a sus cientos de seguidores al mostrarse junto al influenciador Camilo Cifuentes, quien ganó gran popularidad en redes sociales por ayudar a la gente sin revelar su identidad.

Artículos relacionados

¿Jhonny Rivera reveló la identidad de Camilo Cifuentes?

En un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera anunció que había recibido en su finca al reconocido influenciador Camilo Cifuentes, con quien al parecer planea realizar una obra benéfica bastante particular.

Jhonny Rivera apareció junto a Camilo Cifuentes, el influencer que mantiene su anonimato
Jhonny Rivera apareció junto a Camilo Cifuentes, el influencer que mantiene su anonimato. (Foto Canal RCN).

Durante su pronunciamiento, y sin dar muchos detalles sobre lo que estaban planeando, Camilo Cifuentes, sin mostrar su rostro, mencionó que iba a hacer cosas muy bonitas junto al reconocido cantante. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que aseguró que en esta ocasión sí tenía afán.

Artículos relacionados

“Mi gente, no se imaginan con quién estoy aquí. Es una persona que yo admiro mucho y ustedes también. ¿Qué es lo que vamos a hacer?”, expresó el cantante, obteniendo como respuesta del influenciador: “Mi niño, vamos a hacer cosas muy bonitas juntos. En este caso, afán sí tengo”.

Así mismo, el artista bromeó con sus seguidores al mencionar que, aunque Camilo continuaba manteniendo su identidad oculta, al menos había logrado presentarles una de sus manos.

¿Quién es Camilo Cifuentes, el influencer que ayuda de manera anónima?

Camilo Cifuentes es un creador de contenido que ganó gran popularidad en las redes sociales por los videos en los que registraba sus diferentes ayudas benéficas a vendedores ambulantes o pequeños negocios de comidas manteniendo su identidad oculta.

Artículos relacionados

El joven, quien actualmente tiene 28 años, es oriundo de Manizales y está estudiando tecnología de ingeniería industrial.

La estrategia que el joven usa para llevar a cabo sus obras benéficas se vasa en acercarse a los vendedores o pequeños emprendedores para preguntarles el precio de sus productos y posteriormente pedirles una gran cantidad. Una vez con el producto en sus manos ofrece una gran suma de dinero y diversos regalos.

Jhonny Rivera y Camilo Cifuentes: así fue el encuentro con el influencer anónimo
Jhonny Rivera y Camilo Cifuentes: así fue el encuentro con el influencer anónimo. (Foto Canal RCN | Freepik).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Confirman la causa de muerte del actor James Ransone Talento internacional

Confirman la causa de muerte del actor James Ransone, estrella de The Wire

Se confirma la causa de muerte del actor James Ransone, recordado por The Wire. Familiares y colegas lo despidieron con emotivos mensajes.

Nicolás Arrieta posando a la cámara. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta reapareció y reveló por qué no estuvo en la rueda de prensa de La casa de los famosos

Nicolás Arrieta reapareció y reveló por qué no estuvo en la rueda de prensa de La casa de los famosos

Reconocido cantante reta a Westcol. Westcol

Reconocido cantante lanza un inesperado reto a Westcol: "Si pierdo me retiro de la música"

Reconocido influencer y cantante causó revuelo con un inesperado reto a Westcol que divide opiniones en redes sociales.

Lo más superlike

Amaia Montero del grupo "La Oreja de Van Gogh" canta en el Centro de Convenciones ATLAPA. Talento internacional

Así fue la conmovedora carta que la Oreja de Van Gogh entregó a Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero protagonizaron un intercambio de mensajes cargado de emoción que confirmó su conexión tras 17 años.

Joven creadora de contenido pide ayuda urgente para costear tratamiento contra cáncer. Talento internacional

Joven creadora de contenido pide ayuda urgente para costear tratamiento contra cáncer

La casa de los famosos

Valentino Lázaro rompe el silencio tras ser confirmado en La casa de los famosos Colombia 3

Mujer sosteniendo a su hijo - Examen cerebral. Talento internacional

Reconocida actriz sometió a su hijo a delicada operación en el cerebro

Dormir más de nueve horas al día se asocia a un mayor riesgo de mortalidad. Salud

Dormir más de 9 horas puede aumentar el riesgo de mortalidad, según expertos