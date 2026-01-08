Jhonny Rivera puso fin al misterio y mostró a Camilo Cifuentes: “yo afán sí tengo”, dijo

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió en la tarde de este jueves 8 de enero con un junte inesperado. El artista sorprendió a sus cientos de seguidores al mostrarse junto al influenciador Camilo Cifuentes, quien ganó gran popularidad en redes sociales por ayudar a la gente sin revelar su identidad.

¿Jhonny Rivera reveló la identidad de Camilo Cifuentes?

En un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera anunció que había recibido en su finca al reconocido influenciador Camilo Cifuentes, con quien al parecer planea realizar una obra benéfica bastante particular.

Jhonny Rivera apareció junto a Camilo Cifuentes, el influencer que mantiene su anonimato. (Foto Canal RCN).

Durante su pronunciamiento, y sin dar muchos detalles sobre lo que estaban planeando, Camilo Cifuentes, sin mostrar su rostro, mencionó que iba a hacer cosas muy bonitas junto al reconocido cantante. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que aseguró que en esta ocasión sí tenía afán.

“Mi gente, no se imaginan con quién estoy aquí. Es una persona que yo admiro mucho y ustedes también. ¿Qué es lo que vamos a hacer?”, expresó el cantante, obteniendo como respuesta del influenciador: “Mi niño, vamos a hacer cosas muy bonitas juntos. En este caso, afán sí tengo”.

Así mismo, el artista bromeó con sus seguidores al mencionar que, aunque Camilo continuaba manteniendo su identidad oculta, al menos había logrado presentarles una de sus manos.

¿Quién es Camilo Cifuentes, el influencer que ayuda de manera anónima?

Camilo Cifuentes es un creador de contenido que ganó gran popularidad en las redes sociales por los videos en los que registraba sus diferentes ayudas benéficas a vendedores ambulantes o pequeños negocios de comidas manteniendo su identidad oculta.

El joven, quien actualmente tiene 28 años, es oriundo de Manizales y está estudiando tecnología de ingeniería industrial.

La estrategia que el joven usa para llevar a cabo sus obras benéficas se vasa en acercarse a los vendedores o pequeños emprendedores para preguntarles el precio de sus productos y posteriormente pedirles una gran cantidad. Una vez con el producto en sus manos ofrece una gran suma de dinero y diversos regalos.