Jessi Uribe habló de un nuevo embarazo tras un mes del nacimiento de su hija con Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara se han convertido en una de las parejas más sonadas de los últimos años, debido a su llamativa relación y al reciente nacimiento de su primera hija, Emilia. Ahora, el cantante levantó sospechas sobre un segundo hijo tras responder a una pregunta de un fan en redes sociales.

¿Jessi Uribe y Paola Jara planean tener un segundo hijo?

En reconocido cantante de música popular y su esposa han dejado claro en diversas ocasiones que no está dentro de sus planes el tener más hijos, además de Emilia, especialmente porque la menor apenas cumplirá dos meses de vida el próximo 18 de enero.

Jessi Uribe causa revuelo al mencionar un nuevo embarazo junto a Paola Jara. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada por Jessi Uribe a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores levantó sospechas de un posible embarazo.

Y es que durante esta actividad en la que Uribe le permitió a sus seguidores hacerle preguntas de su interés, uno de los usuarios quiso saber si ya había tenido int*midad con Paola Jara en lo que va del 2026. Lejos de ignorar la pregunta, el artista dio a entender que sí lo había hecho a tal punto de que Paola podría quedar nuevamente embarazada.

“Ya casi le hago el segundo a Pao”, mencionó junto a un video en el que se le ve sonriendo.

Sin embargo, pese a que sus palabras causaron emoción entre sus seguidores, lo cierto es que la pareja se ha mostrado centrada en retomar sus proyectos musicales en medio de su rol como padres ‘primerizos’.

¿Cuándo regresará Paola Jara a las tarimas?

Tras varios meses alejada de las tarimas Paola Jara anunció su regreso con gran emoción; con un post en su cuenta de Instagram, la reconocida cantante compartió las fechas oficiales de sus próximas presentaciones oficiales que marcarán su inicio el 1 de febrero en Estados Unidos, seguido por varias fechas en diferentes países como Ecuador, Colombia, España, Francia y finalmente en Chile.

¿Se agranda la familia? Jessi Uribe habló de embarazo tras reciente nacimiento. (Foto Canal RCN).

“No saben la alegría que me da anunciar esto: 2026 serás bendecido, demasiado bendecido, ¿Dónde nos veremos?”, mencionó.