Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jessi Uribe habló de un nuevo embarazo tras un mes del nacimiento de su hija con Paola Jara

Tras un mes del nacimiento de su hija junto a Paola Jara, Jessi Uribe se refirió públicamente a la posibilidad de un nuevo embarazo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jessi Uribe sorprende al hablar de un nuevo embarazo tras convertirse en papá
Jessi Uribe sorprende al hablar de un nuevo embarazo tras convertirse en papá. (Foto AFP: Frazer Harrison | Freepik)

Jessi Uribe y Paola Jara se han convertido en una de las parejas más sonadas de los últimos años, debido a su llamativa relación y al reciente nacimiento de su primera hija, Emilia. Ahora, el cantante levantó sospechas sobre un segundo hijo tras responder a una pregunta de un fan en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Jessi Uribe y Paola Jara planean tener un segundo hijo?

En reconocido cantante de música popular y su esposa han dejado claro en diversas ocasiones que no está dentro de sus planes el tener más hijos, además de Emilia, especialmente porque la menor apenas cumplirá dos meses de vida el próximo 18 de enero.

Jessi Uribe causa revuelo al mencionar un nuevo embarazo junto a Paola Jara
Jessi Uribe causa revuelo al mencionar un nuevo embarazo junto a Paola Jara. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada por Jessi Uribe a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores levantó sospechas de un posible embarazo.

Artículos relacionados

Y es que durante esta actividad en la que Uribe le permitió a sus seguidores hacerle preguntas de su interés, uno de los usuarios quiso saber si ya había tenido int*midad con Paola Jara en lo que va del 2026. Lejos de ignorar la pregunta, el artista dio a entender que sí lo había hecho a tal punto de que Paola podría quedar nuevamente embarazada.

“Ya casi le hago el segundo a Pao”, mencionó junto a un video en el que se le ve sonriendo.

Sin embargo, pese a que sus palabras causaron emoción entre sus seguidores, lo cierto es que la pareja se ha mostrado centrada en retomar sus proyectos musicales en medio de su rol como padres ‘primerizos’.

¿Cuándo regresará Paola Jara a las tarimas?

Tras varios meses alejada de las tarimas Paola Jara anunció su regreso con gran emoción; con un post en su cuenta de Instagram, la reconocida cantante compartió las fechas oficiales de sus próximas presentaciones oficiales que marcarán su inicio el 1 de febrero en Estados Unidos, seguido por varias fechas en diferentes países como Ecuador, Colombia, España, Francia y finalmente en Chile.

¿Se agranda la familia? Jessi Uribe habló de embarazo tras reciente nacimiento
¿Se agranda la familia? Jessi Uribe habló de embarazo tras reciente nacimiento. (Foto Canal RCN).

“No saben la alegría que me da anunciar esto: 2026 serás bendecido, demasiado bendecido, ¿Dónde nos veremos?”, mencionó.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mateo Carvajal sorprendió al responderle a un seguidor. Mateo Carvajal

Mateo Carvajal reaccionó a críticas por actividades extremas con Salvador: "Lo voy a tirar de paracaídas"

Mateo Carvajal respondió con contundencia a quienes lo critican por permitir que Salvador viva experiencias extremas.

¿Quién es la nueva novia de Joe Jonas? Talento internacional

¿Quién es la nueva novia de Joe Jonas?: ¡Es latina!

Joe Jonas se da una nueva oportunidad en el amor junto a una modelo latinoamericana, a quien ya presentó a sus hijas y círculo cercano.

Blessd asegura que la fama no lo ha cambiado Blessd

¿Indirecta a Feid? Blessd asegura que la fama no lo ha cambiado a diferencia de otros

Blessd habló sin filtros durante un stream con Westcol, lanzó frases que muchos tomaron como indirectas a Feid

Lo más superlike

Johanna Fadul y Tebi Bernal revelan sus no negociables mencionando a La Segura Johanna Fadul

Johanna Fadul y Tebi Bernal revelan sus no negociables en La casa de los famosos recordando a La Segura

Johanna Fadul y Tebi Bernal sorprendieron al mencionar a La Segura al hablar de sus no negociables en La casa de los famosos.

Expertos explican que simplificar decisiones diarias ayuda a disminuir la carga mental al volver a la rutina. Salud

Esta sería la clave para volver a la rutina después de vacaciones, según expertos

Rosalía despide el año en Brasil y un gesto desata rumores globales. Rosalía

Rosalía despierta rumores de romance al pasear de la mano con Loli Bahía

Ángela Aguilar es ignorada. Christian Nodal

EN VIDEO: Así fue el incómodo momento que vivió Ángela Aguilar con sus fans junto a Christian Nodal

Terror en casa de un director de cine tras explosión de una power bank Talento nacional

Power bank explotó y dejó calcinada la vivienda de un reconocido director de cine