Filtran video de cómo quedó el carro de la hermana de Yina Calderón tras sufrir accidente de tránsito

Leonela, hermana de Yina Calderón, sufrió accidente de tránsito que destrozó por completo su automóvil.

Filtran video del carro de la hermana de Yina Calderón tras fuerte accidente
Filtran video del carro de la hermana de Yina Calderón tras fuerte accidente. (Foto Canal RCN | Freepik).

La tarde de este lunes 5 de diciembre, Yina Calderón informó a través de sus redes sociales que su hermana Leonela Calderón había sufrido un accidente de tránsito que dejó su automóvil completamente destrozado. Horas más tarde, su otra hermana, Juliana Calderón, compartió en redes cómo quedó el carro tras el accidente.

¿Cuál fue el accidente de tránsito que sufrió la hermana de Yina Calderón?

Según información revelada por la polémica influenciadora Yina Calderón, su hermana Leonela se vio afectada por la imprudencia de un motorizado en aparente estado de embriaguez.

“Se les atravesó un motociclista, un borracho en una moto”, mencionó.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 .
Esto le pasó a la hermana de Yina Calderón. Foto | Canal RCN - Freepik.

Así mismo, mencionó que pese a la gravedad del asunto su hermana y su acompañante se encontraban en perfecto estado, a diferencia del carro que habría quedado en perdida total a raíz del impacto. Del motociclista no se conoce información, pues Calderón solo se limitó a informar sobre lo sucedido y cómo se encontraba su hermana.

“Gracias a Dios mi hermana Leonela está bien, no le pasó nada grave. El carro sí quedó en pérdida total, pero bueno, gracias a Dios lo importante es que no les pasó nada, que están bien de salud”, agregó.

¿Cómo quedó el automóvil de Leonela, la hermana de Yina Calderón, tras el accidente?

Horas después de que Yina Calderón informara a sus seguidores sobre lo ocurrido con su hermana Leonela, Juliana Calderón compartió un video en el que mostró el estado del vehículo en el que se movilizaba.

Según se aprecia en el clip publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, el automóvil quedó completamente destrozado: el parabrisas resultó afectado tras el impacto, la llanta delantera sufrió graves daños y las bolsas de aire se activaron en su totalidad.

“Empezando el año con toda la actitud”, escribió Juliana Calderón junto al impactante video del accidente.

El impactante momento generó múltiples reacciones por parte de sus seguidores en redes sociales, quienes expresaron con mensajes su preocupación y apoyo a las hermanas Calderón.

