Feid desata rumores de nueva novia tras publicar misteriosa foto en sus redes, ¿y Karol G?

Feid sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar la foto de una mujer que no es Karol G, desatando rumores de nueva pareja.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Feid publicó la foto de una mujer que muchos asociaron como su nueva novia
Feid preocupó a sus fans al publicar en Instagram, la foto de una misteriosa mujer que muchos asociaron como su nueva novia. (Foto izquierda: Frazer Harrison/Getty Images/AFP | Foto centro: Freepik | Foto derecha: Jon Kopaloff/Getty Images for Vogue/AFP)

Los rumores sobre una posible ruptura entre Feid y Karol G vuelven a encender las redes sociales al inicio de 2026, luego de que el cantante compartiera en sus historias de Instagram la imagen de una misteriosa mujer que muchos interpretaron como su nueva pareja.

¿Cuál es la imagen que compartió Feid de una mujer en Instagram que muchos asociaron como su nueva pareja?

Después de que Salomón Villada Hoyos, más conocido en la industria musical del género urbano como Feid, diera a conocer por medio de un video que posiblemente lanzaría un nuevo álbum, muchos de sus seguidores han estado al tanto de sus publicaciones.

Salomón Villada Hoyos, cantante de género urbano conocido como Feid
Feid preocupó a sus fans al publicar la foto de una mujer que muchos asociaron como su nueva pareja. (Foto: Vivien Killilea/Getty Images / AFP)

Pero sin pensarlo, se toparon con una imagen que ha compartido el cantante paisa en donde aparece una mujer recostada en una cama, mientras a su alrededor hay detalles como cuadernos, cartas y otros elementos.

Rápidamente, preocupados, los seguidores del Ferxxo se dirigieron al perfil de Instagram de la mujer, para preguntar en medio de los comentarios si se trataba de su nueva pareja, llevándose una inesperada sorpresa.

¿Qué tiene que ver Feid con ella?", "Alguien que me diga que es ella de Feid" y "¿Es la nueva pareja de Feid?", fueron solo algunos de los comentarios.

¿Quién es la mujer que apareció en las historias de Instagram de Feid?

Se trata de Mariana Vargas, una joven cantante paisa que ha acompañado al intérprete de 'Se me olvida' como corista en sus conciertos en los últimos meses.

La mujer de 24 años, quien incursionó inicialmente en el género rock y luego cambió al género reguetón, relató en medio de una entrevista que un día almorzando, Feid se comunicó con ella para que hiciera parte de sus giras, hecho que la tomó por sorpresa y la llevó a prepararse mejor.

Sin embargo, aunque muchos seguidores del Ferxxo la asociaron como su nueva pareja, lo que no sabían es que Mariana es prima del antioqueño y él solo ha querido apoyar lo que parece ser un nuevo éxito musical que ha lanzado su familiar.

¿Karol G y Feid terminaron?

Aunque con esta aclaración los fans de Feid quedaron en tranquilidad, sigue la incertidumbre si el cantante habría terminado su relación con Karol G, pues en varios meses los artistas no han dado indicio de estar juntos y tampoco han dado declaraciones públicas de su ruptura.

La intérprete de 'Ivonny Bonita' se ha dejado ver viajando sola por diferentes partes del mundo, mientras Feid ha optado por el silencio y no ha compartido publicaciones relacionadas con la cantante.

Feid y Karol G en los Premios Latin Grammy 2024
Feid y Karol G habrían terminado su relación, pero los artistas no lo han dado a conocer públicamente. (Foto: Mike Coppola/Getty Images/ AFP)
