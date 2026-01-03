Feid arranca el 2026 con video simbólico y teorías sobre su nueva era

El inicio de 2026 llegó cargado de intriga para los seguidores de Feid, sin anuncio previo y lejos de los mensajes tradicionales de Año Nuevo, el cantante antioqueño eligió un camino distinto para conectar con su público, un video cargado de símbolos que rápidamente encendió las conversaciones en redes sociales.

Cada elemento parecía calculado para decir mucho sin pronunciar una sola palabra, lo que llevó a miles de seguidores a detenerse, analizar y crear teorías para el 2026.

¿Qué simboliza la despedida de Ferxxo?

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la representación de una pesada esfera de hierro encadenada al pie del cantante, para muchos, esta imagen funciona como una metáfora directa de una etapa prolongada de su carrera, ligada a la construcción del personaje Ferxxo, que lo acompañó desde 2020 hasta finales de 2025.

No se trata de negar su pasado, sino de reconocerlo y dejarlo atrás para avanzar hacia algo nuevo, el detalle del auto deportivo con la frase “Feid vs Ferxxo” en la placa intensificó esa lectura, una especie de confrontación interna entre lo que fue y lo que está dispuesto a ser a partir de ahora.

¿Es el anuncio de una nueva era musical para Feid?

El uso de vestuario distinto, la ausencia de los icónicos lentes blancos y la musicalización con sonidos que evocan rituales de despedida llevaron a muchos a pensar que Feid está preparando un regreso a sus raíces artísticas.

El renovado aspecto de Feid desata rumores sobre su relación con Karol G. (AFP / Hector Vivas)

La palabra “renacer”, presente de forma implícita en la narrativa, se convirtió en uno de los ejes y portadas antiguas de discos, símbolos tachados, una “X” como posible nuevo emblema y referencias que algunos interpretaron como guiños a colaboraciones.

¿Por qué las redes hablan de cambios también en la vida personal de Feid?

El tono introspectivo del video reavivó preguntas sobre su situación sentimental, especialmente por su relación con Karol G, aunque no existe confirmación alguna, algunos seguidores interpretaron la narrativa como una señal de ruptura emocional.

Feid no habló, pero sus símbolos lo dijeron todo al arrancar el 2026. /AFP: Ethan Miller

Feid modificó el nombre visible en su perfil de Instagram, adoptando el término “Feid pro max”, un gesto que muchos tomaron con humor, pero que también refuerza la idea de evolución y reinvención constante.

Y comentarios de colegas como J Balvin, quien ya había hecho alusión a esta nueva versión del artista en tarima, terminaron de alimentar la expectativa.

El 2026 apenas comienza y, si algo queda claro, es que el artista está listo para sorprender de nuevo, dejando que sean sus símbolos, y no sus palabras, los que cuenten la historia.