Diana Wiswell se pondrá en los zapatos de Tania en Las de siempre, y otros detalles

Diana Wiswell hace parte del elenco principal de Las de siempre, la nueva producción del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento internacional Fallece Wenne Alton Davis tras un accidente de tránsito en Manhattan; así fue el fatal suceso

La calera llega a la historia con un personaje cargado de espontaneidad, búsqueda personal y decisiones que transforman su vida.

A lo largo de su carrera, la artista ha participado en importantes producciones colombianas y mantiene una fuerte conexión con su público a través de sus redes sociales.

¿Quién es Diana Wiswell y cuál ha sido su trayectoria?

Nacida en Cali, Diana Wiswell es actriz y Comunicadora Social. Además, es coautora del libro Adaptar o Morir, un proyecto derivado de una tesis laureada en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

Su carrera audiovisual incluye participaciones en historias reconocidas como El Joe, Secretos del paraíso, El laberinto de Alicia, Celia, Garzón vive, La ley del corazón, Historia de un crimen: Colmenares, Pa’ quererte, Pálpito, Ana de nadie, Primate y Medusa.

Diana Wiswell en la producción Ana de nadie. (Foto Canal RCN)

Cada uno de estos proyectos ha fortalecido su presencia en la televisión nacional y la ha consolidado como una actriz muy versátil en el país.

¿Qué papel interpreta Diana Wiswell en Las de siempre?

En la serie, Diana Wiswell da vida a Tania Durán, la hermana menor de Lucía. Su personaje destaca por su espíritu libre, su autenticidad y una manera de vivir sin ataduras ni presiones sociales.

Artículos relacionados Norma Nivia Norma Nivia y Mateo Varela anunciaron importante paso en su relación y Yina Calderón reaccionó

Tania es espontánea, intuitiva y ve la vida desde una perspectiva relajada: dejar fluir. No se complica por el trabajo, el dinero o las relaciones; prefiere mantenerse ligera y evitar compromisos que la aten. Por eso, aunque trabaja como asistente de su hermana Lucía, no se define por su cargo ni por las rutinas que este implica.

Su viaje emocional dentro de la historia comienza cuando recibe una noticia inesperada que la obliga a asumir responsabilidades que nunca imaginó. Esa decisión no solo cambia su propio rumbo, sino también la relación con su hermana, revelando tensiones, afectos y nuevos desafíos para ambas.

Tania es descrita como una niña en el cuerpo de una mujer atractiva: imprudente, genuina, divertida y sin miedo a romper esquemas. Tiene una habilidad natural para escapar de todo lo que implique compromiso, y su filosofía zen ha sido su escudo frente a relaciones, trabajos y responsabilidades.

Sin embargo, su rol en la vida de Lucía es clave: organiza su agenda, sus compromisos e incluso pequeñas piezas de su matrimonio. Su evolución personal dentro de la serie muestra cómo un espíritu libre también puede encontrar sentido en el arraigo, el amor y las nuevas etapas que la vida trae de forma inesperada.

Las decisiones de Tania no solo afectarán su vida, sino la de su hermana Lucía. (Foto Canal RCN)

¿Qué se sabe de la vida personal de Diana Wiswell?

Artículos relacionados Producciones RCN Viña Machado: conoce detalles de su nuevo personaje en Las de siempre y otros datos

La actriz comparte fragmentos de su día a día y de los personajes que interpreta a través de sus redes sociales, donde suma más de 228 mil seguidores. Aunque mantiene en privado los detalles sobre su vida amorosa, sí muestra a su perrito, su estilo de vida vegano y su interés por el medio ambiente.

En una entrevista con Noticias RCN, reveló que, aunque siempre sintió afinidad por la actuación, durante años le tuvo miedo a la presentación. Participaba en grupos de teatro, pero cuando debía salir al escenario, el bloqueo aparecía. Con el tiempo decidió enfrentar ese temor y obligarse a superarlo, un paso que, según ella, marcó su desarrollo como artista.

También confesó que muchas veces no comparte los sentimientos o decisiones de los personajes que interpreta, pero considera que justamente allí está la magia de actuar: ponerse en los zapatos de otra persona, explorar emociones ajenas y contar historias desde lugares que no necesariamente coinciden con los propios.