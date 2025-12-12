Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelan detalles de La casa de los famosos 2026, ¿de qué se trata?

Las emociones alrededor de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia crecen día tras día.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán anuncian que el comienzo de La casa de los famosos Colombia está cerca. (Foto Canal RCN)

Cada confirmación de aspirantes despierta expectativa y mantiene a los seguidores atentos a lo que será una edición con la convivencia al límite.

El reality avanza con la dinámica de votaciones que permite al público decidir quién entra a la casa más famosa del país.

¿Quiénes conformar el octavo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

Este domingo se cierran las elecciones del octavo grupo de aspirantes, donde seis mujeres (Kelly García, Mila Arbeláez, Giselle Watson, Yuli Ruiz, Kim Zuluaga, Tatiana Murillo) compiten por un lugar en la competencia.

La cuenta oficial de La casa de los famosos Colombia avivó la expectativa con una publicación en la que los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo aparecen juntos anunciando que muy pronto dará inicio la llamada “novela de la vida real”.

“La verdadera novela de la vida real, se acerca”, expresó Carla Giraldo en la publicación.

El mensaje, acompañado de una estupenda actuación de ambos presentadores, dejó claro que la tercera temporada está cada vez más cerca y que el público será testigo de una convivencia cargada de emociones y polémicas.

¿Qué aspirantes de La casa de los famosos Colombia ya han sido seleccionados por el público?

El público ha sido clave en la construcción del elenco. Nombres Nicolás Arrieta, Lorena Altamirano, Alexa Torrex, Maiker Smith, Tebi Bernal, Luisa Cortina y Eidevin López ya fueron seleccionados en grupos anteriores gracias al apoyo masivo en las votaciones.

Por otra parte, El Jefe ya ha dado luz verde a varias personalidades como Johanna Fadul, ‘Campanita’ y la exprotagonista de Nuestra Tele Manuela Gómez, quienes se suman a la lista de integrante de la tercera temporada.

¿Cómo votar por tus aspirantes preferidos de La casa de los famosos Colombia 2026?

La decisión está en manos de los seguidores. Para apoyar a tus favoritos, basta con ingresar al portal oficial del programa lacasadelosfamososcolombia.com, entrar en la sección de votaciones y seleccionar a la participante que deseas respaldar.

Una vez confirmado el voto, podrás repetir el proceso cada cuatro horas, lo que te da la oportunidad de reforzar el apoyo y aumentar las posibilidades de que tu aspirante llegue a la casa.