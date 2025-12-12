Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelan detalles de La casa de los famosos 2026, ¿de qué se trata?

Carla Giraldo y Marcelo Cezán avivaron la expectativa al anunciar que la tercera temporada de La casa de los famosos está cerca.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Carla Giraldo y Marcelo Cezán hacen importante anuncio.
Carla Giraldo y Marcelo Cezán hacen importante anuncio sobre La casa de los famosos 2026. (Foto Canal RCN)

Las emociones alrededor de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia crecen día tras día.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán video promocional de La casa de los famosos.
Carla Giraldo y Marcelo Cezán anuncian que el comienzo de La casa de los famosos Colombia está cerca. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

Cada confirmación de aspirantes despierta expectativa y mantiene a los seguidores atentos a lo que será una edición con la convivencia al límite.

El reality avanza con la dinámica de votaciones que permite al público decidir quién entra a la casa más famosa del país.

¿Quiénes conformar el octavo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

Este domingo se cierran las elecciones del octavo grupo de aspirantes, donde seis mujeres (Kelly García, Mila Arbeláez, Giselle Watson, Yuli Ruiz, Kim Zuluaga, Tatiana Murillo) compiten por un lugar en la competencia.

La cuenta oficial de La casa de los famosos Colombia avivó la expectativa con una publicación en la que los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo aparecen juntos anunciando que muy pronto dará inicio la llamada “novela de la vida real”.

“La verdadera novela de la vida real, se acerca”, expresó Carla Giraldo en la publicación.

El mensaje, acompañado de una estupenda actuación de ambos presentadores, dejó claro que la tercera temporada está cada vez más cerca y que el público será testigo de una convivencia cargada de emociones y polémicas.

Artículos relacionados

¿Qué aspirantes de La casa de los famosos Colombia ya han sido seleccionados por el público?

El público ha sido clave en la construcción del elenco. Nombres Nicolás Arrieta, Lorena Altamirano, Alexa Torrex, Maiker Smith, Tebi Bernal, Luisa Cortina y Eidevin López ya fueron seleccionados en grupos anteriores gracias al apoyo masivo en las votaciones.

Por otra parte, El Jefe ya ha dado luz verde a varias personalidades como Johanna Fadul, ‘Campanita’ y la exprotagonista de Nuestra Tele Manuela Gómez, quienes se suman a la lista de integrante de la tercera temporada.

Artículos relacionados

¿Cómo votar por tus aspirantes preferidos de La casa de los famosos Colombia 2026?

La decisión está en manos de los seguidores. Para apoyar a tus favoritos, basta con ingresar al portal oficial del programa lacasadelosfamososcolombia.com, entrar en la sección de votaciones y seleccionar a la participante que deseas respaldar.

Una vez confirmado el voto, podrás repetir el proceso cada cuatro horas, lo que te da la oportunidad de reforzar el apoyo y aumentar las posibilidades de que tu aspirante llegue a la casa.

Ya hay 10 habitantes confirmados.
Este domingo se conocerá el octavo aspirante seleccionado por el público. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Johanna Fadul reaccionó a su participación en La casa de los famosos Colombia Johanna Fadul

Johanna Fadul rompió el silencio tras confirmarse que estará en La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Johanna Fadul se sinceró tras confirmarse su participación en La casa de los famosos Colombia 2026 e hizo inesperada confesión.

Rafael Novoa se una a las de siempre Producciones RCN

Rafael Novoa se une a Las de siempre: conoce su historia y trayectoria

Rafael Novoa se suma al elenco de Las de siempre, la nueva producción de Canal RCN. Repasamos su carrera y su recorrido actoral.

Johanna Fadul Johanna Fadul

Reacciones tras confirmarse el ingreso de Johanna Fadul a La casa de los famosos Colombia

Johanna Fadul fue confirmada por el Jefe para estar en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

La Liendra se siente querido. La Liendra

La Liendra habla de su cambio de contenido en redes: "Me siento conectado con todo el público"

La Liendra asegura que su nueva etapa en redes sociales, más educativa y reflexiva, lo acercó más a sus seguidores.

El hombre con 17 novias fue descubierto Viral

El caso del Sr. Yuan: el hombre con 17 novias que fue descubierto tras un accidente de tránsito

J Balvin comparte curioso momento mientras se alista para su esperado concierto en Bogotá J Balvin

J Balvin alista su concierto en Bogotá y crecen los rumores sobre los invitados sorpresa

¿Dolores de cabeza, irritabilidad o problemas de equilibrio? Estos síntomas podrían ser más importantes de lo que crees. Salud

Síntomas de un posible tumor cerebral que muchos ignoran sin saberlo

Talento internacional

Así agradeció Marco Antonio Solís a Karol G por incluirlo en 'La Premiere'