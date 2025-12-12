Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Rafael Novoa se une a Las de siempre: conoce su historia y trayectoria

Rafael Novoa se suma al elenco de Las de siempre, la nueva producción de Canal RCN. Repasamos su carrera y su recorrido actoral.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Rafael Novoa se una a las de siempre
Rafael Novoa se une a Las de siempre: conoce su historia y trayectoria. (Foto Canal RCN)

Rafael Novoa es uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana y ahora hace parte del elenco de Las de siempre, la nueva producción de Canal RCN que reúne a grandes talentos en una historia contemporánea y cargada de emociones.

El actor interpretará a uno de los personajes que más impacto tendrá en la trama, que no estará involucrado en una sola historia sino en varias.

Con más de 25 años de trayectoria, numerosos protagónicos y premios que respaldan su trabajo, Novoa continúa consolidándose como un referente en la actuación nacional.

¿Quién es Rafael Novoa, el actor que se une a Las de siempre?

Rafael Ernesto Novoa Vargas nació el 31 de octubre de 1971 en Bogotá. Su carrera actoral comenzó en 1995 y un año después obtuvo el papel antagónico en la telenovela Guajira, un proyecto que marcó su entrada formal a la televisión colombiana.

En 1997 alcanzó su primer protagónico en Las Juanas junto a Angie Cepeda, producción que lo posicionó como uno de los actores jóvenes más fuertes del momento. A partir de allí su carrera tomó fuerza dentro y fuera del país.

En 2003 se radicó temporalmente en Venezuela, para protagonizar Cosita rica y Se solicita príncipe azul, dos telenovelas que fueron éxito en audiencia.

¿En qué producciones ha trabajado Rafael Novoa?

Rafael Novoa ha construido una carrera sólida desde su debut en 1995, participando en algunas de las producciones más reconocidas de la televisión colombiana e internacional. A lo largo de los años ha interpretado roles protagónicos, antagónicos y personajes con gran carga dramática que lo han consolidado como uno de los actores más respetados del país.

Entre sus trabajos más recordados están:

  • Guajira
  • Las Juanas
  • Cosita rica
  • Se solicita príncipe azul
  • Pura sangre
  • A corazón abierto
  • Alias el Mexicano
  • Sala de urgencias
  • Todos quieren con Marilyn
  • Las trampas del amor
  • Primate
  • Tía Alison
  • Perfil falso

A lo largo de su trayectoria, Novoa ha coincidido en pantalla con dos de las protagonistas de Las de siempre. Con Verónica Orozco compartió una recordada historia romántica en A corazón abierto, mientras que con Juliana Galvis tuvo un vínculo sentimental dentro de la trama de Pura sangre. Ahora, ambos vuelven a trabajar juntos y serán pareja nuevamente en esta nueva producción de Canal RCN.

Rafael Novoa y Verónica Orozco
Rafael Novoa y Verónica Orozco en A corazón abierto. (Foto Canal RCN)
Rafael Novoa y Juliana Galvis
Rafael Novoa y Juliana Galvis en Pura Sangre. (Foto Canal RCN)

En 2018 fue participante del reality gastronómico MasterChef Celebrity Colombia, donde mostró una faceta más cercana y espontánea.

A lo largo de su carrera ha recibido importantes reconocimientos: ganó un Premio India Catalina a Mejor Actor Protagónico por Pura sangre y, en los Premios TVyNovelas, obtuvo tres galardones por su trabajo en Pura sangre y Las Juanas.

¿Qué papel interpreta Rafael Novoa en Las de siempre?

En la historia, Rafael Novoa interpreta a Patricio Vivas, un hombre atractivo, inteligente y con una personalidad marcada por un fuerte narcisismo.

Patricio es un jurista reconocido que mantiene una visión exagerada de sus logros. No tolera las críticas, se siente merecedor de admiración constante y suele aprovecharse de quienes lo rodean para conservar su posición privilegiada. Su encanto le ha permitido manipular a muchas mujeres, incluyendo a Silvia, a quien alguna vez logró enamorar.

El personaje representa un tipo de abuso de poder silencioso pero devastador, y su presencia en la trama será clave para entender varias de las decisiones y conflictos que atraviesan las protagonistas.

Rafael Novoa como Patricio Vivas
Rafael Novoa intepreta a Patricio Vivas, un hombre atractivo, inteligente y una personalidad marcada por el narcisismo. (Foto de Canal RCN)

¿Cómo es la vida personal de Rafael Novoa?

En su vida personal, Rafael Novoa estuvo casado durante 12 años con Adriana Tarud, exreina de belleza y representante de Colombia en Miss Universe 2004. De su relación nació una hija, a quien ambos han procurado mantener lejos del foco mediático.

En 2024 comenzó a circular el rumor de una posible separación, algo que generó conversación en redes y medios. Ese comentario surgió a raíz de una entrevista en la que se insinuó la situación, pero ni Rafael Novoa ni Adriana Tarud han confirmado o negado la información, por lo que el estado actual de su relación sigue siendo un asunto estrictamente personal.

