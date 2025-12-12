Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
J Balvin alista su concierto en Bogotá y crecen los rumores sobre los invitados sorpresa

El concierto de J Balvin en Bogotá genera expectativa por los artistas que podrían acompañarlo en escena.

J Balvin en El Campín: los artistas invitados que podrían sorprender a Bogotá. (Foto: AFP)

El cantante colombiano J Balvin compartió recientemente un video en su cuenta de Instagram donde un grupo de personas le pedía cantar.

En el clip, el artista aparece en México y colocó como descripción: “Cuando la tía empieza a pedir que cante una canción en la reunión familiar”.

Durante la grabación, los asistentes entonaron en coro su nombre mientras Balvin disfrutaba del momento con humor.

Esto sucedió a pocos días de su esperado concierto de J Balvin en Bogotá, programado para el sábado 13 de diciembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín que tiene a muchos emocionados por ver al reguetonero paisa.

¿Qué artistas podrían acompañar a J Balvin en Bogotá?

Por supuesto que el público bogotano espera que la producción del concierto sea similar a la realizada en Medellín, donde el artista presentó un show de siete horas con muchos artistas.

Entre los invitados estuvieron Maluma, Feid, Ryan Castro, Reykon, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Nicky Jam y Daddy Yankee, entre otros.

Aunque aún no hay confirmación oficial sobre los invitados de Bogotá, los fanáticos especulan que algunos artistas podrían repetir la presentación y que habrá sorpresas durante la maratón musical. En redes se nombran: Justin Quiles, Lenny Tavárez y Nicky Jam.

Balvin expresó en su momento en redes que este concierto es un homenaje a Bogotá: “Bogotá creyó en mí y eso cambió mi historia para siempre. Han pasado años soñando con volver, darles más que un show brutal. Nos vemos el 13 de diciembre en El Campín. Los amo”.

¿Qué debe tener en cuenta el público para el concierto de J Balvin en Bogotá?

La apertura de puertas será a las 3:00 p. m., y los asistentes deben planear su transporte y llegar con anticipación para evitar congestiones.

Cada puerta tiene asignada una zona específica: Gramilla y tribunas norte por la puerta 1, Oriental Alta Familiar y Oriental Baja por la puerta 2, mientras que las demás entradas corresponden a palcos y zonas VIP según lo indicado en el plano oficial.

Entre los elementos permitidos se encuentran bolsos pequeños, ropa cómoda, celulares y boletas oficiales.

No se permitirá comida, sombrillas, cámaras profesionales ni objetos cortopunzantes.

Tampoco podrán ingresar personas bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas, y mujeres con más de cinco meses de embarazo no podrán acceder al estadio.

