J Balvin alista su concierto en Bogotá y crecen los rumores sobre los invitados sorpresa

J Balvin comparte curioso momento mientras se alista para su esperado concierto en Bogotá.

El cantante colombiano J Balvin compartió recientemente un video en su cuenta de Instagram donde un grupo de personas le pedía cantar.

En el clip, el artista aparece en México y colocó como descripción: “Cuando la tía empieza a pedir que cante una canción en la reunión familiar”.

Durante la grabación, los asistentes entonaron en coro su nombre mientras Balvin disfrutaba del momento con humor.

Esto sucedió a pocos días de su esperado concierto de J Balvin en Bogotá, programado para el sábado 13 de diciembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín que tiene a muchos emocionados por ver al reguetonero paisa.

¿Qué artistas podrían acompañar a J Balvin en Bogotá?

Por supuesto que el público bogotano espera que la producción del concierto sea similar a la realizada en Medellín, donde el artista presentó un show de siete horas con muchos artistas.

Entre los invitados estuvieron Maluma, Feid, Ryan Castro, Reykon, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Nicky Jam y Daddy Yankee, entre otros.

Aunque aún no hay confirmación oficial sobre los invitados de Bogotá, los fanáticos especulan que algunos artistas podrían repetir la presentación y que habrá sorpresas durante la maratón musical. En redes se nombran: Justin Quiles, Lenny Tavárez y Nicky Jam.

Balvin expresó en su momento en redes que este concierto es un homenaje a Bogotá: “Bogotá creyó en mí y eso cambió mi historia para siempre. Han pasado años soñando con volver, darles más que un show brutal. Nos vemos el 13 de diciembre en El Campín. Los amo”.

J Balvin en El Campín: los artistas invitados que podrían sorprender a Bogotá. (Foto: AFP)

¿Qué debe tener en cuenta el público para el concierto de J Balvin en Bogotá?

La apertura de puertas será a las 3:00 p. m., y los asistentes deben planear su transporte y llegar con anticipación para evitar congestiones.

Cada puerta tiene asignada una zona específica: Gramilla y tribunas norte por la puerta 1, Oriental Alta Familiar y Oriental Baja por la puerta 2, mientras que las demás entradas corresponden a palcos y zonas VIP según lo indicado en el plano oficial.

Entre los elementos permitidos se encuentran bolsos pequeños, ropa cómoda, celulares y boletas oficiales.

No se permitirá comida, sombrillas, cámaras profesionales ni objetos cortopunzantes.

Tampoco podrán ingresar personas bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas, y mujeres con más de cinco meses de embarazo no podrán acceder al estadio.