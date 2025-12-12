Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Luto en la salsa! Falleció Papo Rosario, ícono de El Gran combo de Puerto Rico: así se confirmó

El mundo de la música se viste de luto tras confirmarse la muerte de Papo Rosario, leyenda de El Gran combo de Puerto Rico.

¿En qué se destacó Papo Rosario a lo largo de su carrera? | Foto: Freepik

En las últimas horas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la muerte del icónico cantante Luis Alberto Rosario, más conocido como Papo Rosario, quien dejó un importante legado en el género de la salsa.

Desde luego, la noticia ha generado nostalgia por parte de sus allegados y seguidores, quienes resaltaron su gran talento al ser uno de los vocalistas de una de las agrupaciones musicales más reconocidas a nivel internacional.

¿Cómo se confirmó el fallecimiento de Papo Rosario, ícono de El Gran Combo de Puerto Rico?

En horas de la mañana de este viernes 12 de diciembre, se confirmó la noticia el fallecimiento del reconocido cantante Papo Rosario, quien dejó un importante legado en la salsa al ser uno de los exvocalistas de ‘El Gran combo de Puerto Rico’, en el que dejó un importante legado.

¿Cómo se confirmó la noticia del fallecimiento de Papo Rosario? | Foto: Freepik

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por parte de sus familiares, quienes revelaron la noticia a través de un comunicado oficial en su cuenta oficial de Instagram en la que expresaron las siguientes palabras:

“Hoy, 12 de diciembre de 2025, Luis Antonio “Papo” Rosario Concepción ha partido a continuar su baile en el cielo. Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón. Agradecemos las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida. No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos sigan llenando de fortaleza. Pedimos espacio para poder afrontar este momento doloroso en familia”-

Además, el cantante atravesó por un complicado momento a nivel personal tras ser diagnosticado con una enfermedad, según se refleja en algunas fotografías, en las que el cantante aparecía acompañado de sus seres queridos.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Papo Rosario en la música?

Es clave mencionar que Papo Rosario acaparó la atención de sus seguidores durante años, al demostrar su gran talento como vocalista y, también, al ser uno de los cantantes de una de las agrupaciones de salsa más reconocidas a nivel internacional, la cual es: El Gran Combo de Puerto Rico.

Este fue el importante legado que dejó Papo Rosario en la salsa. | Foto: Freepik

Papo Rosario duró más de cuatro décadas siendo integrante de la agrupación, la cual ha tenido un importante éxito tras distinguidas canciones como: ‘Un verano en Nueva York’, ‘Brujería’, ‘Timbalero’ y ‘Aguacero’.

Por el momento, varios de sus seguidores y allegados lo han recordado por dejar un importante legado en la salsa, en especial por demostrar su talento al ser un distinguido vocalista y por llevar en alto su talento al ser parte de uno de los vocalistas de El Gran Combo de Puerto Rico.

