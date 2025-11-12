¿Cómo detectar la espasticidad?, condición que sufre La Segura desde hace 10 años
La Segura habló abiertamente sobre su espasticidad y motivó a muchos a comprender los síntomas iniciales para reconocer esta condición neurológica.
La Segura habló sobre una condición muscular con la que convive desde hace más de una década y aunque muchos conocían episodios de rigidez o temblores involuntarios que ella misma había mencionado en distintas etapas de su vida, pocos sabían con exactitud qué los causaba.
Fue a través de una serie de videos en Instagram que decidió aclararlo, padece espasticidad, una alteración neurológica que afecta el movimiento y el tono muscular.
¿Por qué La Segura decidió hablar públicamente de su espasticidad?
La creadora de contenido eligió hablar del tema justo después de asistir a un evento donde fue reconocida como una de las Top Creators 2025 por Forbes.
Según relató, el momento en que escuchó su nombre la tomó completamente por sorpresa y la tensión emocional hizo que su cuerpo reaccionara con un episodio intenso de rigidez, impidiéndole moverse con normalidad.
Fue precisamente esa experiencia la que la motivó a explicar con claridad qué le ocurre y cómo funciona esta condición, con la intención de educar y de ayudar a quienes puedan estar viviendo algo similar sin saberlo.
¿Cómo identificar si una persona podría estar desarrollando espasticidad?
Detectar la espasticidad no es sencillo si no se conocen los signos, y aunque en cada individuo se manifiesta de forma distinta, existen señales comunes que ayudan a reconocerla.
Una de las más frecuentes es la presencia de rigidez muscular prolongada, especialmente durante situaciones de estrés, tensión o movimientos forzados.
También pueden aparecer espasmos involuntarios, dificultad para controlar ciertas extremidades e incluso posturas anormales debido al aumento repentino del tono muscular.
Muchas personas experimentan dolor o perciben que sus reflejos están exagerados, como si los músculos "respondieran de más" ante cualquier estímulo y en casos avanzados, puede presentarse dificultad para realizar movimientos que antes eran simples.
La influencer mencionó que en su caso, los espasmos se desencadenan con mayor intensidad cuando se enfrenta a momentos inesperados o de mucha presión, y que existen escalas clínicas que permiten medir la severidad y determinar el tratamiento adecuado.
Detectar esta condición requiere una evaluación neurológica detallada, los especialistas realizan una serie de movimientos pasivos en brazos y piernas para observar la reacción de los músculos para analizar si las articulaciones responden con rigidez, resistencia exagerada o contracciones involuntarias.
¿Por qué es importante reconocer los síntomas de la espasticidad a tiempo?
Un diagnóstico oportuno puede evitar complicaciones como contracturas permanentes, dolor crónico, limitación de movimiento e incluso alteraciones en el crecimiento de tendones o articulaciones cuando aparece en edades tempranas.
Además, permite iniciar terapias, medicamentos o intervenciones que mejoran significativamente la calidad de vida.
El caso de La Segura ha puesto nuevamente este tema sobre la mesa, recordando la importancia de escuchar al cuerpo y buscar ayuda cuando algo no se siente normal, conociendo sus síntomas y entender que convivir con una condición muscular no define sus capacidades ni limita sus sueños.