¿Cómo detectar la espasticidad?, condición que sufre La Segura desde hace 10 años

La Segura habló sobre una condición muscular con la que convive desde hace más de una década y aunque muchos conocían episodios de rigidez o temblores involuntarios que ella misma había mencionado en distintas etapas de su vida, pocos sabían con exactitud qué los causaba.

Fue a través de una serie de videos en Instagram que decidió aclararlo, padece espasticidad, una alteración neurológica que afecta el movimiento y el tono muscular.

¿Por qué La Segura decidió hablar públicamente de su espasticidad?

La creadora de contenido eligió hablar del tema justo después de asistir a un evento donde fue reconocida como una de las Top Creators 2025 por Forbes.

Según relató, el momento en que escuchó su nombre la tomó completamente por sorpresa y la tensión emocional hizo que su cuerpo reaccionara con un episodio intenso de rigidez, impidiéndole moverse con normalidad.

Fue precisamente esa experiencia la que la motivó a explicar con claridad qué le ocurre y cómo funciona esta condición, con la intención de educar y de ayudar a quienes puedan estar viviendo algo similar sin saberlo.

¿Cómo identificar si una persona podría estar desarrollando espasticidad?

Detectar la espasticidad no es sencillo si no se conocen los signos, y aunque en cada individuo se manifiesta de forma distinta, existen señales comunes que ayudan a reconocerla.

Una de las más frecuentes es la presencia de rigidez muscular prolongada, especialmente durante situaciones de estrés, tensión o movimientos forzados.

La Segura explicó cómo reconoce su espasticidad en momentos de estrés.(Foto Canal RCN)

También pueden aparecer espasmos involuntarios, dificultad para controlar ciertas extremidades e incluso posturas anormales debido al aumento repentino del tono muscular.

Muchas personas experimentan dolor o perciben que sus reflejos están exagerados, como si los músculos "respondieran de más" ante cualquier estímulo y en casos avanzados, puede presentarse dificultad para realizar movimientos que antes eran simples.

La influencer mencionó que en su caso, los espasmos se desencadenan con mayor intensidad cuando se enfrenta a momentos inesperados o de mucha presión, y que existen escalas clínicas que permiten medir la severidad y determinar el tratamiento adecuado.

Detectar esta condición requiere una evaluación neurológica detallada, los especialistas realizan una serie de movimientos pasivos en brazos y piernas para observar la reacción de los músculos para analizar si las articulaciones responden con rigidez, resistencia exagerada o contracciones involuntarias.

¿Por qué es importante reconocer los síntomas de la espasticidad a tiempo?

Un diagnóstico oportuno puede evitar complicaciones como contracturas permanentes, dolor crónico, limitación de movimiento e incluso alteraciones en el crecimiento de tendones o articulaciones cuando aparece en edades tempranas.

La Segura habló del origen de su espasticidad y de la importancia del diagnóstico temprano. /Canal RCN

Además, permite iniciar terapias, medicamentos o intervenciones que mejoran significativamente la calidad de vida.

El caso de La Segura ha puesto nuevamente este tema sobre la mesa, recordando la importancia de escuchar al cuerpo y buscar ayuda cuando algo no se siente normal, conociendo sus síntomas y entender que convivir con una condición muscular no define sus capacidades ni limita sus sueños.