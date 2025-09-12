Café sin azúcar: reciente hallazgo explica cómo afecta realmente al organismo

El café es de las bebidas que más popularidad tienen en el mundo. Cada persona elige su propia forma de beberlo y de eso se desencadenan diferentes factores en la salud.

Son muchas las investigaciones que acarrean la acción del café en el organismo. Un nuevo hallazgo es el que realizó la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, en el que se refirió a lo que ocurre cuando se ingiere el líquido naturalmente, sin azúcar u otros añadidos.

¿Cómo impacta el café sin azúcar en el organismo?

En la publicación, que se encuentra en Nature Neuroscience, se determina que, dependiendo del organismo, puede que el café mejore la conexión neuronal. Entonces, se trata de una bebida que iría más allá de suministrar energía, si no, más bien, la mente se ve beneficiada, puntualmente, las neuronas.

En el estudio, los resultados se enfocaron en el hipocampo del cerebro, que se relaciona con la capacidad de memoria. En efecto, se consigna que siempre y cuando se consuma el café con indicaciones y aval médico, porque no todos los organismos son iguales, los resultados pueden ayudar favorablemente en la salud.

El café es de las bebidas más consumidas en el mundo | Foto de Freepik.

¿Qué otros hallazgos hay sobre tomar café sin azúcar?

Además, no solo el cerebro es el que recibe en beneficio con el café sin azúcar, a la vez el control de peso es un aliado.

Como el café sin ninguna adición es bajo en grasas y calorías, puede que el peso se vea controlado.

En esa misma línea, los expertos explican que impulsa al metabolismo basal. El café sin azúcar favorece que el cuerpo procese los nutrientes con mayor rapidez.

Como si fuese poco, incrementa la termongénesis que intensifica el proceso en el que el organismo produce calor y consume la energía.

Tomar café sin azúcar es beneficioso para la salud | Foto de Freepik.

Para terminar, la investigación también da a conocer que hay protección cardiovascular y celular con la bebida sin azúcar porque es antioxidante y defiende al organismo, así que mejora los tejidos y evita el envejecimiento prematuro.

No está de más anunciar que independientemente de los resultados científicos, hay que consultar con especialistas y médicos para evitar efectos secundarios, antes de incluir al café en una dieta determinada.