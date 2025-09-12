Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado respondió pregunta de seguidor sin rodeos: "No sería una amiga mía"

Valentina Taguado compartió su percepción a cuestión relacionada con la mala energía. "Te las lastiman", dijo la locutora.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Valentina Taguado respondió pregunta de seguidor sin rodeos | Foto del Canal RCN.

La locutora Valentina Taguado ha tenido un 2025 lleno de sorpresas, siendo una de las principales su participación en MasterChef Celebrity 2025, programa en el que llegó a la gran final.

¿Qué pasó con Valentina Taguado en 2025?

Valentina Taguado también ha tenido un significativo crecimiento en redes sociales. Con su forma de ser, que a algunos atrae y a otros no, la joven sigue impactando en el terreno digital.

Inclusive conforma el talento del Canal RCN, pues hace parte de la mesa del trabajo del nuevo programa 'Qué hay pa' dañar' que se transmite por la app del Canal RCN y YouTube.

Valentina Taguado ahora es parte del Canal RCN | Foto del Canal RCN.

¿Qué respondió Valentina Taguado sobre las personas que transmiten mala energía?

En vista de la popularidad de la locutora, es común que le hagan distintas preguntas sobre su vida. A través de una dinámica en Instagram, red social en la que Valentina tiene más de un millón y medio de seguidores, se refirió a lo que hace cuando siente que una persona transmite mala energía.

De inmediato, Taguado reveló que no puede tener un vínculo amistoso con personas de dicho tipo.

La pregunta puntual que respondió la finalista de MasterChef Celebrity fue qué recomendación daría cuando alguien transmite mala energía, pero a la vez es un amigo.

"Alguien que me dé mala energía, no sería amiga mía. Pero si así lo fuera, lo hablaría. Si es una amiga de verdad, te va a escuchar y va a entender que no tiene cosas tan chéveres, que tal vez te lastiman o la hacen quedar mal", escribió Valentina Taguado.

Valentina Taguado se refirió a las personas que transmiten mala energía | Foto del Canal RCN.

Como se mencionó, Valentina Taguado ahora trabaja en el Canal RCN. Su personalidad tiene al público dando diversas opiniones, pero ella es de las influenciadoras que remarca que hace lo que le gusta porque así es su esencia.

Sin embargo, también hay quienes no compaginan con lo directa y franca que, en ocasiones, puede llegar a ser. Independientemente de todo, este 2025 ha sido fructifico para la locutora, quien después de MasterChef obtuvo más visibilidad.

