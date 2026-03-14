¡Valentino y Campanita se besaron en La casa de los famosos Colombia! ¿Un nuevo romance?

Los momentos inesperados siguen marcando la convivencia en La casa de los famosos Colombia.

En esta ocasión, un curioso episodio protagonizado por Campanita y Valentino terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados por los seguidores del reality, luego de que ambos se dieran un beso frente a otros participantes.

Todo ocurrió mientras algunos de los famosos cumplían un particular castigo impuesto por la producción, lo que terminó generando una divertida situación entre los participantes.

¿Por qué Campanita y Valentino se besaron?

Durante el castigo, Campanita se encontraba acompañado de Karola en la terraza de la casa cuando confesó que quería darse un beso con Valentino. Sin embargo, no quería ser él quién se lo pidiera, así que decidió pedirle ayuda a Karola para que hiciera de intermediaria.

Fue entonces cuando Karola se acercó a Valentino y, en tono de broma, le lanzó un reto: darle un beso al “árbol Campanita”. El participante no dudó en aceptar y respondió que “obvio”, lo que provocó risas entre quienes presenciaban la escena.

En ese momento, Juanda —quien también estaba en la terraza— le recordó a Campanita que debía mantenerse completamente quieto para cumplir con su papel de árbol. Campanita siguió la indicación, aunque Karola no dejó pasar el momento para bromear diciendo que había puesto los labios “listos” para recibir el beso y lo llamó atrevido.

Poco después, Valentino se acercó hasta donde estaba Campanita y le dio un beso, lo que generó la reacción inmediata de los demás participantes.

Valentino y Campanita se dan un beso en La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Paola Jara Jessi Uribe puso fin a los rumores de embarazo de Paola Jara: ¿confirmó o desmintió?

Tras el beso, Juanda le dijo al “árbol” que se moviera si le había gustado, y Campanita respondió comenzando a bailar, lo que provocó aún más risas en el lugar.

Por su parte, Valentino comentó entre bromas que había sentido “hidratación de labios”, mientras Karola seguía molestando a Campanita diciendo que tal vez el beso no se había sentido bien.

Ante los comentarios, Valentino regresó y volvió a darle otro beso a Campanita, lo que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más divertidos de la jornada.

¿Por qué Campanita y Karola estaban vestidos como árboles?

El curioso momento ocurrió mientras varios participantes cumplían un castigo luego de que el equipo Tormenta perdiera una de las pruebas dentro del reality.

Como consecuencia, los integrantes del grupo debían disfrazarse de árboles y permanecer en la terraza durante varias horas para representar un “jardín humano”. Los participantes debían mantenerse de pie, sin poder sentarse, mientras se turnaban para completar el reto.

Según las reglas del castigo, los famosos debían rotarse cada dos horas hasta completar aproximadamente diez horas en total. La única excepción era Manuela, quien tenía permitido sentarse debido a un problema en una de sus piernas.

Aunque el reto exigía permanecer quietos, la dinámica entre los participantes terminó generando momentos espontáneos que rápidamente llamaron la atención de los seguidores del programa en redes sociales.